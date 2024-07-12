Мурманская область вошла в список регионов, где будут действовать льготные условия по программе «Семейная ипотека»

Эту программу Президент России Владимир Путин продлил до 2030 года.

Теперь северяне, у которых более двух детей, могут претендовать на покупку жилья в новостройке и строительство частного дома по кредитной ставке не более 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья, но максимальная стоимость жилплощади не должна превышать 6 миллионов рублей.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме Андрей Чибис, глава нашего региона, заключил соглашения на строительство 600 тысяч квадратных метров жилья.

Такие условия действуют всего в 35 регионах России, включая Кольский полуостров.