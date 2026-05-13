Мурманская область вошла в топ-15: подведены итоги работы регионального Министерства здравоохранения за 2025 год

Также участники коллегии обсудили планы развития системы для оказания северянам быстрой, своевременной и качественной помощи.

Ключевым национальным проектом в системе здравоохранения является «Продолжительная и активная жизнь». Глава ведомства отметил, что за прошедший период показатели его работы в регионе достигли высокого уровня.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Мы постарались сделать всё возможное, выполнили все показатели и результаты».

В 2025 году регион впервые зафиксировал рекордно низкие показатели по ишемической болезни сердца, пневмонии, злокачественным новообразованиям и туберкулезу. Такого результата помогла достичь системная работа по их раннему выявлению и лечению. Показатели работы оценил Минздрав России. Мурманская область вошла в топ-15 лучших субъектов страны, однако, как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, ещё есть в чём расти и совершенствоваться.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать медицинские показатели по количеству сохраненных жизней и по ожидаемой её продолжительности, то мурманская система здравоохранения в числе лучших по стране, но у нас есть другие проблемы».

Функционал электронной записи к врачам расширяется. Идёт работа над новым программным продуктом, позволяющим отслеживать пациентов, которым необходима консультация или обследование.

Также совершенствуется вопрос по оказанию необходимой помощи в вечернее время и выходные дни так, чтобы создать комфортные условия для большего количества людей.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного медицинского центра, депутат Совета депутатов г. Мурманска (партия «Единая Россия»): «Мы проводили опросы наших жителей, расписание наполняется, люди это оценили».

К поручениям губернатора в отношении корректировок в системе здравоохранения относится улучшение в консультировании детей, имеющих нужду в прохождении педагогической комиссии.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Действительно, сложилась ситуация, когда одномоментно было направлено большое количество детей. Чтобы не было такого ажиотажа, как в этом году».

Большое внимание было уделено теме демографии. Важным итогом этого года стало открытие современного Центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Наряду с этим в регионе активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь на базе Мурманского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы имени Баяндина и клинического многопрофильного центра, планируется открытие центров здорового долголетия.