На территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезонИсполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.26 19:30

Мурманская область вошла в топ-15: подведены итоги работы регионального Министерства здравоохранения за 2025 год

Также участники коллегии обсудили планы развития системы для оказания северянам быстрой, своевременной и качественной помощи.

Ключевым национальным проектом в системе здравоохранения является «Продолжительная и активная жизнь». Глава ведомства отметил, что за прошедший период показатели его работы в регионе достигли высокого уровня.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Мы постарались сделать всё возможное, выполнили все показатели и результаты».

В 2025 году регион впервые зафиксировал рекордно низкие показатели по ишемической болезни сердца, пневмонии, злокачественным новообразованиям и туберкулезу. Такого результата помогла достичь системная работа по их раннему выявлению и лечению. Показатели работы оценил Минздрав России. Мурманская область вошла в топ-15 лучших субъектов страны, однако, как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, ещё есть в чём расти и совершенствоваться.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать медицинские показатели по количеству сохраненных жизней и по ожидаемой её продолжительности, то мурманская система здравоохранения в числе лучших по стране, но у нас есть другие проблемы».

Функционал электронной записи к врачам расширяется. Идёт работа над новым программным продуктом, позволяющим отслеживать пациентов, которым необходима консультация или обследование.

Также совершенствуется вопрос по оказанию необходимой помощи в вечернее время и выходные дни так, чтобы создать комфортные условия для большего количества людей.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного медицинского центра, депутат Совета депутатов г. Мурманска (партия «Единая Россия»): «Мы проводили опросы наших жителей, расписание наполняется, люди это оценили».

К поручениям губернатора в отношении корректировок в системе здравоохранения относится улучшение в консультировании детей, имеющих нужду в прохождении педагогической комиссии.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Действительно, сложилась ситуация, когда одномоментно было направлено большое количество детей. Чтобы не было такого ажиотажа, как в этом году».

Большое внимание было уделено теме демографии. Важным итогом этого года стало открытие современного Центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Наряду с этим в регионе активно развивается высокотехнологичная медицинская помощь на базе Мурманского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы имени Баяндина и клинического многопрофильного центра, планируется открытие центров здорового долголетия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:15«Без срока давности. До последнего имени…». Документальный фильм (16+)00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,48 рубля, доллар теряет почти 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области усилит работу по повышению эффективности управления МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять