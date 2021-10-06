Мурманская область вошла в топ регионов-лидеров в поддержке самозанятых

Лучшие практики регионов по поддержке самозанятых обсудили во время круглого стола, который организовали в онлайн-формате ОНФ и Минэкономразвития России.

В Мурманской области поддержка такого вида занятости осуществляется в рамках проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Заполярье в этом вопросе преуспело и входит в топ регионов – лидеров.

Специалисты федерального центра отмечают региональные проекты «Губернаторский стартап», размещение на маркет-плейсах, а также образовательные мероприятия от Центра поддержки предпринимательства. 9800 самозанятых северян развивают бизнес в самых разнообразных направлениях.

Андрей Варич, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это бухгалтерия, финансы. «Кондитерка», любая сфера. Регистрация у нас максимально упрощена и отсутствует какая–либо отчетность».