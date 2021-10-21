Мурманская область вошла в топ-регионов по активности использования сервиса переписи населения на портале «Госуслуги»

С понедельника в регионе началась перепись населения. Впервые северяне получили возможность переписаться самостоятельно на портале госуслуг. Жители Заполярья активно включились в процесс. Мурманская область вошла в десятку субъектов федерации по использованию цифровой платформы.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Впервые за 124 года её существования можно обойтись без личного общения с переписчиком, достаточно ответить на вопросы на портале «Госуслуги», их 33: пол, возраст, национальность, владение языками, образование, количество детей, и то, откуда берете средства на жизнь. Эти данные помогут понять общую демографическую картину региона.

Для северян такой цифровой опрос удобен. Мурманская область вошла в десятку по активности использования сервиса и уверенно заняла 7-е место.

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата: «Более двадцати одного процента Тульская область закрыла переписью, потом Мордовия, Ямало-Ненецкий округ и Марий-Эл и Санкт-Петербург. Все они переписались на госуслугах помимо тех, кого посещают обходчики».

В Мурманской области в качестве переписчиков, контролёров, инструкторов заняты более 1500 сотрудников. Некоторые жители Заполярья предпочитают дождаться переписчика дома, самостоятельно посетить участок или МФЦ, где им также обязательно помогут специально обученные волонтёры, среди которых студены МАГУ.

По словам сотрудников Мурманскстата, среднее время на качественно проведенного опроса респондента 20 минут. Если вы, к примеру, не знаете, год постройки здания или материал стен вашего жилья, просто пропустите вопрос. Отвечайте честно и просто. Данные помогут оперативно принимать стратегические решения, составлять демографические экономические программы развития региона.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Создавать условия в целом, чтобы приезжали семьями или строили семьи здесь. Мы за такую позицию».

Перепись в самом разгаре. Неважно, какой способ вы выберет для участия в опросе. Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, позвоните на номер единой «горячей линии» и помните, что самым безопасным способом прохождения переписи остаётся электронное заполнение анкеты.