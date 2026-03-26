Мурманская область вошла в топ‑5 регионов России по качеству клиентского опыта в центрах занятости

На коллегии регионального Министерства труда и социального развития рассказали о мерах поддержки, которые работают на благо северян.

В нашем регионе действует 30 мер поддержки семей. Ядром системы стал губернаторский проект «На Севере – малыш»: компенсацией «Такси для беременных» воспользовались более 2 тысяч женщин и более 57,5 тысячи человек прошли репродуктивную диспансеризацию.

Роман Пономарев, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «От здоровья наших прекрасных дам зависит то, что позволяет нашей стране оставаться на плаву – рождаемость здоровых детишек. Также не могу не отметить, что благодаря взаимодействию с Минздравом, в этом году открыты обновленные женские консультации в Заполярном и Мурманске».

На площадках «СОПКИ.СЕМЬЯ» работает «Школа беременных» и «Мама в ритме счастья». К проекту «Мама в деле» подключились 330 женщин. А 20 северянок с детьми получили поддержку по программе «Бизнес-мама». Также оборудованы комнаты кратковременного пребывания детей в МАУ и медколледже.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы говорим, что Мурманская область – место рождения семьи. Пусть семьи и молодёжь приезжают сюда работать, заводить детей и укреплять север».

Молодёжь составляет 27% работников крупных предприятий. Разрабатывается региональная корпоративная демографическая политика с созданием цифровой платформы для мониторинга. Ещё в Мурманской области действует 55 видов помощи участникам СВО. Центр поддержки сопровождает более 16,5 тысячи семей. С этого года введён социальный контракт для участников СВО без оценки нуждаемости на открытие бизнеса. Трудоустроено 67% вернувшихся участников. Кстати, по итогам мониторинга качества клиентского опыта служб занятости Мурманская область вошла в топ‑5 регионов России.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы понимаем, что самый главный элемент социализации – трудоустройство. И я рад, что коллеги из службы занятости занимают не только в моём внутреннем рейтинге лидирующие позиции, но и в целом по России».

Проект «Северное долголетие» охватил все муниципалитеты. 141 пенсионер трудоустроен, 26 прошли бесплатное обучение. Занятия в «СОПКИ.СПОРТ», посещение культурных мероприятий и диспансеризация – всё это востребованно среди пожилых жителей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы хотим, чтобы эти люди как можно дольше оставались активными, чтобы они не теряли востребованности и нить общения друг с другом. Только так можно продвигаться к активному долголетию».

В 2026 году особое внимание уделено реализации региональных проектов «Многодетная семья» и «Старшее поколение», внедрению корпоративной демографической политики, достижению уровня трудоустройства.