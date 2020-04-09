Мурманская область вошла в тройку регионов, главы которых успешнее всего справляются с распространением коронавирусной инфекции

Рейтинг, составленный Центром политической конъюнктуры, имеется в распоряжении агентства РИА «Новости».

На прошлой неделе глава государства своим указом дал главам субъектов дополнительные полномочия, при этом на губернаторов легла большая отвесность не только по введению ограниченных мер, но и по тому, какие предприятия в регионе будут работать.

Первое место в рейтинге Центра политической конъюнктуры занимает врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. На втором месте в рейтинге лучших региональных инициатив в борьбе с новой инфекцией расположился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Эксперты отмечают весомую поддержку жителей региона. Так, граждане, потерявшие работу в апреле, получат пособие по безработице почти 28 тысяч рублей. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области, подчеркивают специалисты.

Третье место в рейтинге принадлежит губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. В рейтинг также вошли: глава Бурятии, губернатор Вологодской, глава Татарстана и другие.