Мурманская область впервые попала в статистику по географии съёмок проектов российских кинокомпаний

Организация определила, что 1,7% кинолент, производимых крупнейшими киностудиями России, снимались в нашем регионе.

Больше всего фильмов снимается в Москве и Санкт-Петербурге. Всего вместе с Московской и Ленинградской областями эти регионы составляют 65,5 процента мест, чьи локации выбирают представители кино. Однако в последние три года российские регионы стали активно привлекать отечественных кинопроизводителей на свои территории.

Мурманская область – самая северная территория России, на которую стремятся киноделы. В Кольском Заполярье создаются условия для эффективной организации съёмочного процесса: принят закон о кинорибейтах, а также создан Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам информационную и организационную поддержку.

Напомним, в этом году на экраны страны вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в нашем регионе. Это сериал «Баренцево море», полнометражные игровые фильмы «Велга» и «На выдохе».