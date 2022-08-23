Мурманская область всё больше и больше привлекает туристов

Как сообщают представители турбизнеса, туристический поток в Мурманскую область явно вырос. Люди из-за ковидных ограничений, устав сидеть дома, стали больше передвигаться и искать новые интересные локации.

Как сообщают представители турбизнеса, туристический поток в Мурманскую область явно вырос. Люди из-за ковидных ограничений, устав сидеть дома, стали больше передвигаться и искать новые интересные локации.

Виктория Короткова, генеральный директор туристической компании: «Сейчас у нас всё благоволит к тому, чтобы люди приезжали отдыхать из других регионов, в том числе и из отдалённых. Только вчера у нас были гости из Якутии. Казалось бы, ну, даже оттуда люди приезжают. Людей много, люди интересуются. Север становится популярным, север становится модным».

Приезжают, чтобы походить босиком по мху, увидеть полярный день, кристальные озёра и цветущий иван-чай.

Виктория Короткова, генеральный директор туристической компании: «Всё, что касается Териберки и Дальних Зеленцов, острова Средний Рыбачий, это очень популярно. Люди с удовольствие туда едут: на один, на два, на три дня. Нельзя забывать ещё о том, что у нас есть Хибины. Люди ходят в походы. У нас есть Белое море, которое в этом году тоже пользуется популярностью. Все деревни прибрежные, сёла Умба, Варзуга, сама Кандалакша, любые эко-маршруты».

Стоит отметить, что сфера туризма не стоит на месте. Например, появилось такое направление, как гастро-туры.

Юрий Демчак, гид туристической компании: «Кухня, история, культура, традиции, обычаи – всё больше и больше спрос на гастро-туры, потому что люди хотят все эти изюминки, детали, деликатесы наши попробовать».

Последнее время набирают популярность эко-тропы. Но как отмечают эксперты, в нашем регионе пока не хватает инфраструктуры для оборудования таких экологических маршрутов.

Юрий Демчак, гид туристической компании: «Мы считаем немаловажным, думаю, наши коллеги присоединятся к нашему видению, чтобы все эти экологические маршруты и тропы были оборудованы. Тем более, что 2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологии. Внимание к нашей северной природе, ранимой, интересной и разнообразной растёт!».

Из рисков самый большой - погода, на севере она очень изменчива. Могут быть дожди, сильные ветра, холод, бывало, что и снег летом выпадал!

Люди обычно понимают, куда они едут, поэтому готовятся к поездке заблаговременно: покупают дождевики, спортивную одежду, термобельё...

По словам туроператоров, из-за большого количества туристов гидов на группы не хватает. Особенно летом, ведь многие сейчас в отпусках. Экскурсоводами подрабатывают некоторые мурманчане. Например, Зоя Желнина преподает в МАГУ, а сейчас о краеведении рассказывает не студентам, а по большей части людям взрослым.

Зоя Желнина, гид: «Людям очень нравится то, что у нас город на нескольких уровнях. Во-первых, мы будем и на заливе, и на сопках. А во-вторых, люди очень удивляются, насколько он мобильный, удивительно доброжелательный. И конечно же, мы видим, как здесь переплетается сразу несколько эпох».

Самое главное в работе – эмоции туристов. Гости региона, конечно, слышали, что Мурманская область по своей природе различна и многообразна. Но, чтобы настолько, не многие представляют».

Как отмечают сотрудники турагенств, сегодня север стал доступнее. Каждый турист найдёт здесь что-то своё в зависимости от физических и финансовых возможностей.

Юлия Кузьминых, заместитель директора туристической компании: «Мурманск по-прежнему доступен, по-прежнему есть дешёвые авиаперелёты. Я думаю, что Кольский полуостров будет по-прежнему продвигаться в развитии инфраструктуры, в первую очередь, для среднего ценового сегмента необходимо ещё и жильё и каршеринг, которого у нас пока ещё нет. Я думаю, что мы в конце концов будем развиваться, будем двигаться вместе с нашими путешественниками».

Спланировать поезду по Заполярью можно и самостоятельно, например, опираясь на портал «MURMANSK.TRAVEL», где публикуют всю актуальную информацию из сферы туризма в регионе. Заглянуть на ресурс можно и жителям области, которые нередко дальше своего района не выезжают.