Мурманская область ярко встретит 80-летие

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.

«Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни». С таким слоганом мы будем встречать 80 годовщину со дня образования нашего региона. Несмотря на то, что до празднования юбилея остаётся ещё полгода, в областном правительстве к важной дате начали готовиться заранее.

200 работ прислали художники и дизайнеры на конкурс логотипов к 80 юбилею Мурманской области. Но лишь пять из них прошли сито жёсткого отбора и вышли на финальное общественное голосование, которое проходило на официальном сайте регионального правительства. Скорее всего, на всю печатную продукцию, связанную с праздничной датой, будет нанесён самый простой из представленных рисунков – крупные цифры 80, волна и символический образ чайки над ними. Такая визуализация больше подходит для столицы Заполярья, города-героя и мало отражает другие районы субъекта. Да и труд людей – главной движущей силы в этом изображении никак не отображён.

- Очень бы хотелось, чтобы на этом юбилее вспоминали тех людей, которые заложили основу и продолжали строительство и сейчас представляют ту самую Мурманскую область, 80 лет которой мы собираемся отмечать, - заметил Николай Бакшевников, почётный гражданин Мурманской области.

Со слоганом предстоящего торжественного события, которое жители региона отметят 28 мая следующего года, ситуация иная. У кого-то строчки «Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни» могут вызвать улыбку. Но каким бы не было оформление, праздник должен получиться достойным.

Культурные и спортивные события будут проходить в течение всего года на разных площадках. Среди организаторов праздничных мероприятий будут и крупные промышленные предприятия. Оставить без внимания юбилей не смогли и коренные жители Кольского полуострова – саамы.

- У нас будет и фестиваль саамской музыки в городе Оленегорске и международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли», - рассказала Елена Яковлева, президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».

Всего в программу празднования включено 62 события, среди которых и масштабные концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Гергиева, выставка из собрания Государственного исторического музея, посвященная Северу и выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Так что поклонникам истории и классической музыки стоит внимательнее следить за афишами.