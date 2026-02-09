Мурманская область занимает 2-е место среди регионов российской Арктической зоны по численности учёных

И входит в тройку лидеров Северо-Западного федерального округа, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По количеству публикаций по арктической тематике учёные Кольского научного центра уступают лишь МГУ, при этом входят в топ-25 самых цитируемых учёных мира.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область в этом смысле является передовым субъектом федерации, здесь достижения достойные».

Особое внимание в регионе уделяется поддержке молодых исследователей. За шесть лет финансирование науки из областного бюджета увеличено в 53 раза.

По итогам встречи губернатора с Владимиром Путиным на Международном арктическом форуме поддержаны инициативы по созданию научного кластера в Апатитах. Кроме того, по поручению Президента России в Мурманской области начата работа по созданию университетского кампуса мирового уровня.