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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.25 19:30

Мурманская область занимает одно из первых мест по турпотоку в России

С каждым годом в Мурманскую область приезжает всё больше и больше туристов. По итогам 2024 года Заполярье приняло рекордную 761 тысячу гостей, что на 13% больше 2023 года. Это один из самых высоких показателей среди Арктических регионов.

Полина Гордеева, специалист по связям с общественностью Туристского информационного центра Мурманской области: «Для нас важно то, чтобы турист, который приходит к нам и ищет путешествие, нашёл своего гида, нашёл своего туроператора, провёл время на территории Мурманской области так, чтобы оно ему запомнилось, чтобы он уехал отсюда с хорошими впечатлениями. Ну, конечно, много внимания уделяем безопасности, поэтому мы работаем только с официальными туроператорами и с аттестованными гидами».

В Мурманской области доступно множество туристических маршрутов как пеших, так и для тех, кто предпочитает путешествовать на личном транспорте. Всё это так же на себе опробовали и сотрудники Туристского информационного центра Кольского Заполярья.

Полина Гордеева, специалист по связям с общественностью Туристского информационного центра Мурманской области: «Мне больше всего нравится маршрут, разработанный студентами в рамках семинара «Протуризм» «Мурманск самый-самый». Он рассказывает про все рекорды, которые поставлены в Мурманске, про нашу замечательную Арктику, про наш мост, про самый длинный дом, который находится в России – его длина 1488 метров. Вот мне он очень нравится, потому что он сделан студентами для всех самостоятельных туристов».

Благодаря таким проектам и желанию гидов рассказать о Кольском Заполярье всему миру, а в наш регион приезжают туристы со всего земного шара, Туристский информационный центр Мурманской области не только делится своим опытом по привлечения туристов, но и завоевывает награды.

Полина Гордеева, специалист по связям с общественностью Туристского информационного центра Мурманской области: «Нашей организации четыре года, мы относительно молодые. Но это не означает, что наш вклад маленький. На самом деле, он очень большой. Количество всех наград, которые мы получили за это время, тяжело подсчитать, но за последний год их более 15. Если мы говорим про 2024-й. Но уже в 2025 году мы смогли заработать первое место на премии событийного туризма «БЕМа» в номинации «Лучший информационный проект» с нашим туристическим сувениром».

Благодаря новым маршрутам и Паспорту полярника, по которому можно выстраивать свой путь по Кольскому полуострову, интересно возвращаться сюда вновь и узнавать много интересного об Арктике.

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