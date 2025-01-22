Мурманская область запустила новую меру поддержки для будущих мам - проект «Родовые сумки»

Новая мера поддержки будущих мам направлена на создание комфортных условий для женщин в предродовой период и после рождения малыша

Каждая будущая мама сможет получить «Родовую сумку» с необходимыми предметами. Набор включает 18 наименований - средства личной гигиены, а также предметы по уходу за новорождёнными в первые дни жизни.

Все изделия соответствуют современным требованиям, а перечень был сформирован с учётом предложений и по рекомендациям профессионального медицинского сообщества.

Выдача наборов осуществляется при поступлении в родильные отделения учреждений здравоохранения Мурманской области.