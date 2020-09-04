Мурманская областная больница имени Баяндина возобновила приём пациентов

Теперь, северяне смогут получить необходимую медицинскую помощь в полном объёме. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила медучреждение и узнала, как сейчас там ведётся работа.

Уже вторую неделю областная больница имени Баяндина работает в режиме снятия ограничений. Это значит, что все отделения открыты для пациентов, но приём возможен лишь при условии строгого соблюдения эпидемиологических норм. Все врачи и пациенты должны быть в медицинских масках. Ежедневно проводится термометрия. В палате могут лежать не более 2-х человек.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной больницы имени Баяндина: «При нашей ёмкости в 800 коек мы можем сегодня лечить только 400 пациентов. Это очень правильные ограничения, потому что каждый пациент, который попадает к нам с ковидной инфекцией, это потенциально две недели простоя отделения и опять карантинные мероприятия».

Для поступающих в больницу без теста на коронавирус оборудован обсерватор. Также скоро в учреждении появятся тоннели – это оборудование, для дезинфекции пациентов. А в здании Консультационно-диагностического центра установлен тепловизер. Он считывает температуру входящих людей и, если у кого-то она повышеная, срабатывает звуковой сигнал. Как отмечают врачи, поток пациентов сейчас огромный.

Наталья Федеряшина, и.о. заведующей лечебных отделений Косультативно-диагностического центра: «Цифры на самом деле - сумасшедшие. Например, к врачу травматологу на 1 сентября очередь в 720 человек. К сосудистому хирургу - около 650 человек. Поэтому врачи областной больницы приходят сюда дополнительно. Работают травматологи совместно с врачами. Фактически открыты двойные приёмы, чтобы мы могли как-то разрулить эту ситуацию».

Промежуток между приёмами пациентов составляет 30 минут. Это требование Роспотребнадзора. За полчаса в кабинете проводится санитарная обработка, чтобы можно было принять следующего больного.

По словам медиков, за смену один специалист успевает провести приём лишь 14 человек.

С 7 сентября вновь заработают детские кардиологи и неврологи.