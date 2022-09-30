Мурманская областная больница в рамках федеральной программы получила новые цифровые кардиографы

Кардиограф – особый прибор, измеряющий частоту и амплитуду сердечных сокращений, и отображающий их в виде кривой. Кривая отражается на бумажной ленте, которую уже анализирует врач.

В прежние времена медсёстрам приходилось нести результаты исследований на расшифровку к врачу. Но технологии не стоят на месте – уже сейчас специалисты областной больницы вооружаются современными аппаратами.

Ирина Малышева, заведующая отделением функциональной диагностики Мурманской областной клинической больницы: «Это быстрота. Медсестра находится ещё в палате пациента, в операционной или в отделении реанимации, а врач функциональной диагностики и лечащий врач у себя на месте уже в программе видят эту кардиограмму».

Приборы подключены к общей сети, теперь нет необходимости носить кардиограммы с места на место. Более того, цифровые кардиографы заносят результаты диагностики в электронную историю болезни пациента, которая будет помогать врачам с дальнейшим лечением. Медики уже оценили ноу-хау.

Евгения Самойленко, врач-кардиолог Мурманской областной клинической больницы: «В нашей клинке сохранят формат и той, и другой ЭКГ, поскольку экстренные случаи никто не отменял. А счёт идёт на минуты! Мы пользуемся обычной, ленточной ЭКГ, как и раньше. В формате плановой работы и плановых пациентов – тут цифровая ЭКГ для нас, безусловно, удобнее. Это дистанционно, не нужно никуда медперсоналу бежать. С помощью специальной программы мы можем отследить электронную кардиограмму, это удобно».

Благодаря обновлению кардиографов, объём работы, который выполняют медики, несколько уменьшится.

Новая аппаратура приобретена за счёт средств федеральных программ.