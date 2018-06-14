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День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30

Мурманская областная детская клиническая больница – содружество, новое оборудование и новые врачи

Мурманскую областную детскую больницу посетила делегация из Нидерландов. Визит совпал с другим долгожданным для этого лечебного учреждения событием - вводом в эксплуатацию нового аппарата МТ, которого ждали в Заполярье долгие годы.

Дружба и профессиональное сотрудничество мурманских и голландских педиатров из города-побратима Мурманску Гронингена длится уже 12 лет. По словам специалистов обеих стран, за эти годы качество медицинской помощи детям в нашем регионе заметно выросло.

- Нельзя даже сравнить, какой была эта больница 12 лет назад и, какая она сейчас, - говорит Питер Сауэр, профессор педиатрии. - На меня произвело большое впечатление то, что здесь сделано. И это не только здание. Изменения во всех областях. Мы взаимодействуем в форме обмена опытом, диалога. Методы лечения в России и Голландии отличаются, а такое сотрудничество помогает находить лучшие решения в работе.

Голландцам, например, нравится наш опыт в создании структуры родильных домов, первичной и клинической медицинской помощи.  А мы заимствуем у них лечебные методики и не только. Даже цветовая палитра отделки больницы обрела явно голландские цветовые решения.

Визит давних друзей и коллег из Нидерландов совпал с другим значимым для больницы событием. После долгих лет ожидания собран и ждёт первых пациентов современный аппарат компьютерной томографии.

- Мы установили новое оборудование, о котором врачи больницы мечтали, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области, - долгие годы, всю жизнь. Компьютерного томографа в Мурманской области не было никогда. Этот аппарат, который появился здесь, раскрывает для врачей большие возможности в обследовании детей, чтобы не направлять их с родителями в Москву и Санкт-Петербург для уточнения диагноза.

Скоро вакантные места в коллективе больницы будут заняты. Здесь появятся новые врачи, которые приедут в Заполярье по программе «Арктический доктор».

- Чтобы не сглазить, мы ждём трёх докторов. Среди них есть и супружеская пара с тремя детьми, - рассказывает Александр Капиносов, главный врач Мурманской областной детской клинической  больницы. - Она детский невролог, он хирург. Ожидаем их приезда  в августе. И будет ещё приток со стороны докторов анестезиологов-реаниматологов.

В настоящее время специалисты больницы, которые будут работать на новом диагностическом аппарате, проходят подготовку. Ожидается, что уже 18 июня в специально оборудованном просторном кабинете МРТ появятся первые маленькие пациенты.

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