Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗР

Представители Парламентской Ассоциации Северо-Запада России вновь посетили Мурманск. Здесь состоялась 62-я конференция. В этом году официальные мероприятия начались с посещения мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Депутаты возложили цветы к постаменту памятника в честь 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Представители Парламентской Ассоциации Северо-Запада России вновь посетили Мурманск. Здесь состоялась 62-я конференция.

Напомним, эта организация была создана в 1994 году по инициативе законодательного собрания Вологодской области. Соучредителями выступили 11 регионов Северо-Запада России. Главной задачей Парламентской Ассоциации была консолидация сил региональных заксобраний. Там, где один регион сделать ничего не мог, общими усилиями удавалось добиться успеха. На этих принципах сотрудничества и взаимопомощи ассоциация держится и сейчас. Более того, со временем депутаты стали обмениваться опытом, стали не только сообща обращаться к федеральным органам власти, но и перенимать друг у друга внедрённые и успешно работающие инициативы, делая свои территории удобнее для жизни.

Андрей Луценко, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России: «За эти годы, десятилетия, много что изменилось в нашей стране. А институт, Парламентская Ассоциация, взаимодействие и конструктивное обсуждение законодательных органов всех 11 субъектов Северо-Запада остался неизменным. За эти годы были рассмотрены более тысячи вопросов, поступивших от всех регионов практически. И сегодня мы ещё раз подтверждаем, что этот институт жизнеспособен. Он работает. Он позволяет на этой площадке обмениваться опытом, принимать согласованные решения, совершенствовать законодательство, продвигать наши законодательные инициативы на федеральный уровень. Я считаю, что это очень здорово».

В этом году официальные мероприятия начались с посещения мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Депутаты возложили цветы к постаменту памятника в честь 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. По словам представителей ПАСЗР, сохранение исторической памяти всегда в центре их внимания. Великая Отечественная война стороной не обошла никого.

Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области: «У нас сейчас в нашем Законодательном собрании принимаются акты нормативные о городах-героях, о городах воинской славы, о городах воинской доблести. Очень много восстанавливается исторических мест, связанных с обороной. У нас же вся область практически была фронтом».

Затем - обсуждение вопросов на конференции. Открыл заседание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. И не случайно, в Мурманской области законодательная и исполнительная ветви власти работают в тесной связке. Все прекрасно понимают необходимость консолидации усилий ради улучшения жизни северян и решения важных насущных вопросов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это принципиально важно, когда парламентарии обмениваются между собой, заксобрания наших соседей по Северо-Западному округу. Это всегда обмен лучшими практиками. Обсуждение тех вопросов, которые есть у коллег в субъектах федерации и выработка совместных решений. Важно, что нам есть, чем гордиться. Это касается и экономического роста, и тех инвестпроектов, которые мы реализуем. Но самое важное для парламента, для нас, чтобы эти инвестпроекты давали эффекты с точки зрения качества жизни людей. И все вопросы или практики, когда мы запустили проект «Арктическая школа», где мы обновляем всё больше и больше пространств с инициативами самих ребят, учащихся. Это практика, которой пока нигде нет. А вот мы её предлагаем к распространению, к обсуждению. Или тот проект, который мы запустили, который пользуется огромной популярностью, это проект молодёжных пространств СОПКИ», которые появляются в самых маленьких населённых пунктах нашей области, не говоря уже о наших городах. Или проект СОПКИ СПОРТ», который мы запустили в этом году. Поэтому всегда полезно делиться практиками, всегда полезно обсуждать всем вместе проблемы. Потому что у каждого региона есть своя специфика, но часто очень - проблемы общие».

Работа представителям ПАСЗР предстояла напряжённая. На повестке - более 30 вопросов. Многие остросоциальные и требуют скорейшего решения. Например, законопроект о поддержке детей-инвалидов, потерявших одного или сразу обоих родителей.

Лариса Кожевина, председатель постоянного комитета Заксобрания Вологодской области по государственно-правовой деятельности: «Одно из наших предложений, чтобы дети инвалиды, которые потеряли одного или двоих родителей, имели право, всё-таки, на две пенсии. Потому что сейчас им приходится выбирать: получать пенсию по инвалидности, либо пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что это ставит их в несправедливое положение, потому что пенсия по инвалидности направлена на возмещение…и связана с состоянием здоровья. А пенсия по потере кормильца – это, когда человек лишается одного или обоих родителе».

Ещё один вопрос касался переселения из ветхого или аварийного жилья. Тоже тема для Северо-Запада актуальная. Депутаты предлагают поменять правила получения федеральной помощи. Сейчас она выдаётся в целом на регион. Если один из муниципалитетов с задачей не справился, право на получение поддержки теряет вся область. А это, по мнению парламентариев, неправильно. Они предлагают переписать правила так, чтобы в госпрограмму вошли хотя бы те муниципальные образования, которые норматив выполнили в полном объёме.

Сергей Усачёв, председатель Государственного Совета Республики Коми: «Объёмы переселения вообще у северных регионов очень большие. Практически для того, чтобы переселить всех нуждающихся, а мы понимаем, что время идёт, а те дома в муниципалитетах, где есть ветхое аварийное жильё, их количество растёт. Потому что дома ветшают. В данном случае мы можем оперировать только такими периодами. У нас, например, по программе переселения порядка 100 лет нужно для того, чтобы при нынешних условиях финансирования мы смогли всех переселить. Понятно, людей это не устраивает, мы должны ускоряться. А для того, чтобы ускоряться, нужны механизмы более гибкие, чтобы программа работала. В данном случае мы предлагаем более гибкий механизм переселения граждан из ветхого аварийного жилья».

Другая интересная инициатива - единовременные выплаты мобилизованным. Депутаты предлагают унифицировать подход к этому виду поддержки.

Элиссан Шандалович, председатель Законодательного Собрания Республики Карелия: «Мы подготовили обращение, сегодня озвучим его коллегам. Оно будет направлено заместителю председателя правительства РФ Голиковой и министру финансов Силуанову с предложением установить на федеральном уровне: во-первых, размер, и, во-вторых, проводить единовременные выплаты для граждан РФ, которые призываются в ВС РФ. Я считаю, что такое единообразие на уровне РФ будет обеспечивать не только материальную поддержку, но и будет мощным моральным стимулом для тех людей, которых призывают в армию. И для них, и для их семей. Сегодня в разных регионах в зависимости от финансовых возможностей эта ситуация разная. Где-то выплачивают 50 тысяч, где-то выплачивают 300тысяч. Мы считаем, что здесь должен быть единый федеральный подход».

Также депутаты Северо-Запада России предлагают внести изменения в федеральный проект «Культурная среда» с тем, чтобы он распространялся и на реконструкцию и капитальный ремонт, а также оснащение домов культуры в городах с населением до 500 тысяч человек.

Юрий Бобрышев, председатель Новгородской областной думы: «Сегодня существует государственная программа, которая для сельских территорий, где клубы сельские, дома культуры можно софинансировать из федерального бюджета. А небольшие города, к сожалению, исключены из этой программы. А у них такая же ситуация, если не хуже. Потому что порядок за эти годы уже более-менее навели. Я вот по своей области знаю. Поэтому есть предложение включить в этот перечень города до 500 тысяч населения - практически все города нашего Северо-Западного округа. Ну, кроме Санкт-Петербурга. Я думаю, наши коллеги поддержат, и эта инициатива думой будет рассмотрена, правительством. Надеемся, что будет принято решение по этому вопрос».

Не остались в стороне и темы, актуальные для граждан, живущих в труднодоступных и отдалённых местностях. Представители ПАСЗР предлагают исключить их личное присутствие для признания безработными и регистрации в службе занятости. Ведь многим, чтобы добраться до райцентров, где есть эти органы, нужно приложить немалые усилия, а иногда и выложить круглую сумму.

Александр Лутовинов, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа: «Это совершенно естественная позиция, которая позволяет облегчить работу тех людей и ЦУРов, в коих мы присутствуем. Самое главное, тех людей, которые нуждаются в том, чтобы они были признаны безработными. Наверное, специфика понятная для наших регионов, где имеется только авиационное сообщение. Любая регистрация, любая поездка, сопряжена с большими финансовыми издержками для людей».

Были и вопросы, связанные с борьбой с нерадивыми управляющими компаниями. Депутаты предложили дать органам местного самоуправления рычаг для воздействия на такие фирмы. Разрешить привлекать их к ответственности, не дожидаясь решения областных властей.

Роман Заварин, заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области: «Проверки проводят органы местного самоуправления, но привлекать к ответственности могут только органы исполнительной власти на уровне субъекта. Зачастую проверки проводятся, но до суда доходит совсем небольшое количество дел по привлечению управляющих компаний к ответственности, которые нарушают закон. Это связано и с временным периодом, и с тем, что органы исполнительной власти не всегда владеют всей информацией по проведению этих проверок».

Важная тема - деанонимизация граждан, пишущих обращения в органы власти и госучреждения. Сейчас анонимность жалобщиков играет на руку сетевым хулиганам, которые заваливают организации бессмысленным спамом и парализуют их работу.

Марина Шишкина, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я знаю сколько времени тратят органы государственной власти, врачи, учителя и так далее на ответы по анонимным заявлениям. Мне кажется, это нужно исключить. Это первая инициатива. А вторая связана с поддержкой бизнеса. С продолжением аренды, льготной аренды не только для земельных участков, но и для строений, которые на этих участках находятся. Это поможет спасти малый бизнес, государственные учреждения, муниципальные. Мне тоже кажется, что это интересная история».

Уделили внимание парламентарии и экологии. Депутаты предложили способ снижения объёмов захоронений отходов на мусорных полигонах.

Александр Котов, председатель Псковского областного собрания депутатов: «Одна инициатива Псковского областного собрания, которая связана с необходимостью субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам, направленным на совершенствование производственной цепочки упаковки, предполагая использование вторичной тары. И вторая инициатива Мурманской областной Думы. Она связана с необходимостью работы по раздельному сбору мусора».

Ещё один важный вопрос касался выплат пенсионерам силовых ведомств, которые попали под мобилизацию. Фактически, вернувшись в строй, они потеряли право на пенсионные деньги.

Андрей Луценко, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России: «Мы посчитали, что это требует корректировки федерального законодательства. Все 11 регионов проголосовали за то, чтобы соответствующее обращение - обращение в Совет Федерации, в Государственную Думу и в правительство РФ было направлено, чтобы этот вопрос был урегулирован».

Не остались в стороне и наши депутаты. Представители Мурманской областной Думы выступили с предложением создать альтернативу парламентской конференции Балтийского моря. Это международная организация, но часть её участников, уверены депутаты, не настроена на конструктивное сотрудничество. А потому надо сделать свою и привлечь туда те страны, которые с Россией готовы сотрудничать.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я сегодня предложу максимальным образом участвовать регионам Северо-Запада в работе парламентских конференций в Ассоциации стран БРИКС и стран ЕврАзЭС. Чтобы мы в рамках тех государств, которые продолжают эффективное взаимодействие с Российской Федерацией не забывали вопросы межпарламентского регионального сотрудничества, поскольку это опять же в интересах наших граждан. А всё, что мы делаем, должно всегда преследовать интересы людей, которые нас избрали и живут на наших территориях».

В конце заседания участники ПАСЗР выбрали нового председателя. Им стал спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Ассоциация для того и создана, чтобы рассматривать все проблемные вопросы, которые есть в каждом регионе. Видите, сегодняшняя конференция прошла, в основном рассматривали большой блок социальных вопросов, которые почти каждый субъект предлагал. У нас 11 субъектов, 10 субъектов высказали свои обращения, свои инициативы, мы их поддержали. Также и дальше будет наша Ассоциация работать, главное, чтобы всё решалось на благо жителей всех наших регионов Северо-Запада».

Все вопросы, представленные на конференции, были единогласно согласованы участниками Парламентской Ассоциации. От лица организации они будут направлены в органы федеральной власти, а депутаты Государственной Думы от регионов в свою очередь попробуют пролоббировать их на своём уровне. Совместными усилиями, уверены парламентарии, удастся добиться успеха по многими позициям, озвученным сегодня.