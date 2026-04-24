Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОД

На заседании прозвучали ключевые аспекты жизни, достижения и насущные вопросы, волнующие северян в экономике, социальной сфере, медицине, образовании и других фундаментальных темах.

Андрей Чибис поблагодарил парламентариев за проделанную работу и сделал акцент на необходимости совместного слаженного взаимодействия для эффективного решения основных задач, поставленных Президентом России.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То, что мы с вами живём, трудимся, служим в Арктике, это, с одной стороны, очень большая ответственность и, конечно, большая честь для всех нас».

Депутаты задали главе региона вопросы, касающиеся развития образования, в том числе, в отдалённых населённых пунктах, распределения бюджетных средств, профилактики заболеваний среди жителей. Зашла речь и о развитии Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «По итогам отчёта губернатора, прежде всего, хочу сказать, что я ещё раз убедился в том, что Мурманская область – настоящий атомный ледокол всей Российской Арктики. Мы задаём пример динамичного развития. Почему это сейчас особенно важно? С учётом поручений президента по развитию Трансарктического транспортного коридора, Северного морского пути, с учётом планов сформировать новую обновленную стратегию развития Российской Арктики до 2050 года необходимо, чтобы у нас были действенные инструменты для реализации этих задач и мощные вовлечённые драйверы».

Приоритеты региональной власти по-прежнему сфокусированы на главном – ключевая ценность Арктики – это человек. Бюджет области из года в год социально ориентирован. И в последнее время, несмотря на санкционное давление и сложную экономическую ситуацию, все обязательства сохраняются. В прошлом году 13 тысяч северянок получили «зарплату мамы», 1400 семей – материнский капитал.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Дмы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Все эти меры поддержки не только не сокращаются все эти годы, они планомерно увеличиваются. Нельзя не сказать и о поддержке муниципалитетов. Сейчас им тоже сложно, задачи ставятся всё сложней, а правительство Мурманской области им помогает. Если сравнить ту поддержку, которая была пять лет назад, сейчас эта финансовая поддержка выросла на 87,5%, только в прошлом году наши муниципалы получили миллиард 800 тысяч на индексацию заработной платы работникам муниципальных учреждений».

Губернатор акцентировал внимание на темпах развития в сферах промышленного производства, жилищного строительства, ЖКХ, образования, туризма и здравоохранения. В 2025 году медицинским учреждениям региона выделили 41 миллиард рублей, большая часть из Фонда обязательного медстрахования. Эти средства направили на оказание качественной и своевременной помощи северянам. Что касается льготного лекарственного обеспечения, то в 2025 году потратили 3 миллиарда рублей, что на 25% превышает показатели за 2019-го.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы: «Особенно меня радует увеличение количества лиц, получивших льготное лекарственное обеспечение по сердечно-сосудистым заболеваниям. На 10% в 2025 году таких лиц стало больше, а от этого и зависят наши показатели летальности от инфаркта, инсульта. Мы видим, что наш регион вошёл в топ-3, где заболеваемость довольно низкая».

Близится к завершению в Мурманске строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Продолжаются капитальные ремонты медучреждений, закупается новое современное оборудование и повышается качество предоставляемых услуг.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Правительство РФ приняло постановление о том, что в систему ОМС включён проезд для беременных, которые проживают в сельской местности, либо в отдалённых регионах для того, чтобы пройти осмотр у специалиста. Когда я услышала данное постановление, то отметила, что у нас в регионе Мурманская областная Дума внесла такие изменения, наши беременные северянки уже с 2022 года из бюджета региона получали компенсацию за выезд на консультацию к специалистам».

Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню средней заработной платы и находится в числе лидеров по реализации нацпроектов. Кроме того, продолжается планомерная работа в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «На отчёте губернатора я задал вопрос по поводу эффективности использования бюджетных средств, которые были получены дополнительно в связи с тем, что произошли у нас сокращения в бюджетной сфере. Губернатор мне ответил, что было получено 4 млрд рублей в бюджет, за счёт которых были покрыта разница в МРОТе».

Инвестиции в формирование экономической устойчивости российской Арктики напрямую влияют на благополучие северян. Правительство ни один вопрос не оставляет без внимания, а меры, предусмотренные в бюджете, направлены на развитие региона и комфортное пребывание на Кольской земле.

Андрей Иванов, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Хотел бы отметить, что губернатор своём отчёте говорил о выплатах детям войны, ветеранам войны, участникам боевых действий. Это находит у меня полное удовлетворение».

Наш регион занимает лидирующие позиции во многих федеральных рейтингах по различным направлениям. Одно из них касается физической культуры и спорта. Мурманская область входит в топ-5 по их развитию. Обновление инфраструктуры - двигатель этого прогресса.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «С 2019 года у нас появилось 68 спортивных объектов, которые либо были построены, либо реконструированы, и 32 спортивных объекта, которые были капитально отремонтированы».

Отдельной темой обсуждения стали результаты реализации программы реновации ЗАТО. С 2019 года обновлены более трёх тысяч объектов на общую сумму свыше 40,5 миллиарда рублей. По поручению Президента России из федерального бюджета на реновацию ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей до 2030 года. Это позволит обеспечить долгосрочную поддержку военных гарнизонов и городов в Мурманской области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Перспектива есть, а то, что наши города и посёлки благоустраиваются, спасибо Андрею Владимировичу, который работает по реновации наших закрытых городов. Мы видим сколько в нашем регионе уже сделано с самого начала, когда реновацией только начали заниматься. Общая сумма бюджета составит 55 млрд рублей, эти деньги будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, ремонт жилых домов во всех наших закрытых территориях и военных городках. Это говорит о том, что это планомерная работа, которая направлена на развитие нашей области и улучшение благополучия наших граждан».

По итогам заседания региональный парламент большинством голосов принял отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона за 2025 год.