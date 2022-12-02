Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023

Чем ближе конец года, тем больше работы у депутатов Мурманской областной Думы и регионального правительства. Власть работает в тесной связке для достижения конкретных результатов по улучшению жизни в Кольском Заполярье. В повестке очередного заседания областной Думы порядка 30 вопросов. В том числе - рассмотрение главного финансового документа региона - бюджета на 2023 год. Эта тема основная. Ведь от параметров принятого документа будет зависеть и исполнение других инициатив.

По словам председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового, несмотря на санкционное давление на страну в целом, в нашем регионе в частности ситуация стабильная. Экономика даже обещает определённый рост. В том числе за счёт крупных инвестиционных проектов, которые продолжают реализовываться на территории области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «На следующий плановый год планируется рост инвестиций 293 млрд рублей, рост экономики планируется на 2,7%. За счёт роста экономики и инвестиций мы сможем решить все задачи, закрыть все социальные вопросы. Помимо выполнения всех социальных обязательств, которые приняты на данный момент, это также позволяет нам принимать дополнительные социальные обязательства. Это и бесплатный проезд беременных женщин и родивших мам до медицинских организаций и обратно, оказание помощи, что правительство и делает, участникам СВО и их семьям в финансовом отношении».

Медицина, образование, исполнение социальных гарантий государства и региона перед жителями - параметры бюджета позволяют предусмотреть всё необходимое для комфортной и качественной жизни в области. Для молодых, неравнодушных и инициативных северян.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В целом самая большая у нас будет сумма финансирования по программам государственным, где заложено порядка 25 млрд рублей, далее идёт социальная политика - 21 млрд рублей, здравоохранение 17 млрд и другие. Обеспечение в финансовом отношении других направлений жизни нашей области. Должен сказать, бюджет остаётся социально ориентированным. Как я сказал, все социальные обязательства будут выполнены, обеспечены в финансовом отношении. Также мы занимаемся системой образования, строительством новых школ, ремонтом первичного медицинского звена: амбулаторий, поликлиник. Всё это идёт. Дальше благоустройство наших городов и посёлков. По всем направлениям идёт у нас движение вперёд».

На развитие экономического потенциала региона в следующем году планируется направить более 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Часть средств блока направят на реализацию инфраструктурных проектов. Например, реконструкция дорожной сети, которая соединяет центр областной столицы с портами.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «У нас в этому году на программу «Экономический потенциал» заложена вся линейка поддержки, которая была предусмотрена и в году предыдущем для крупных предприятий, предпринимателей, малого, среднего бизнеса. Это порядка 2,4 млрд рублей, из них львиная доля - это крупный, масштабный, амбициозный проект «Новый Мурманск», культурно-деловой центр. В предстоящем году начнётся его реализация. Кроме того, конечно, поддерживаются предприниматели из самых разных сфер, направлений. Только на поддержку предпринимательской инициативы - 115 миллионов рублей. 40 миллионов на губернаторский стартап. Недавно пакет губернаторских стартапов был предоставлен предпринимателям из различных сфер, которые будут заниматься и рыбопереработкой, туристическими направлениями. На само туристическое направление и поддержку проектов в этой сфере около 30 миллионов предусмотрено».

Деньги, необходимые для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, сохранены в бюджете и на следующий год в полном объёме. А значит, помощь бизнесу не урежут.

Андрей Варич, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Ещё один грант, тоже по поручению Андрея Владимировича Чибиса, грант на получение франшизы также сохранён в том же самом объёме как был в прошлом году, как в позапрошлом году, тоже приглашаем всех предпринимателей. Линейка наших субсидий остаётся той же самой. С финансированием. Это и по получению по кредит-лизинговым обязательствам, и по общественно значимой деятельности. Разумеется, остаётся у нас грант, который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это и грант социальным предпринимателям, социальным предприятиям. Они сначала регистрируются в качестве социального предприятия и проходят образовательную программу обязательную. Это условия федерального центра. Потом приходят к нам на получение социального гранта. Грант объединён с этого года с грантом для молодёжи до 25 лет включительно, которые, в принципе, не должны никуда, ни в какие реестры включаться, но должны пройти также образовательную программу и, соответственно, получить грант до 1 миллиона, как и социальные предприятия».

Более миллиарда рублей в 2023 году проект бюджета предусматривает на развитие рыбного и сельского хозяйства в регионе. Большая часть средств будет направлена на развитие оленеводства, животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства. Более 648 миллионов рублей будет направлено в том числе на поддержку производства молока и на сохранение поголовья северных оленей. Также запланированы деньги на поддержку начинающих фермеров и семейных ферм.

Андрей Иванов, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Сохраняются все статьи 2022 года. Полностью животноводство, растениеводство, аквакультура - в прежнем объёме. Никаких изменений. Некоторые чуть-чуть увеличены. Беспокойство ничего не вызывает. Всё согласовано, малые формы хозяйствования на селе. Всё стабильно».

Отдельное внимание - экологии. Сохранение хрупкой северной природы по-прежнему остаётся в приоритете как у депутатов областной Думы, так и у представителей региональной исполнительной власти. Более 218 миллионов рублей будет выделено на осуществление мер пожарной безопасности на лесных территориях, а также тушение лесных и природных ландшафтных пожаров. Также продолжит работу федеральный проект «Чистая страна». Войдут в него в том числе мероприятия по рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная» и территорий свалок в Дровяном и ЗАТО город Заозерск.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Три мероприятия, которые у нас будут и в следующем году. Например, по Дровяному, где у нас свалка, - это будет уже завершающий этап. Мы ожидаем, что по итогам ликвидации у на сбудет очищено практически 38 га земли. По Снежной птицефабрике у нас также продолжает рекультивация, там у нас будет второй этап. Заканчиваем в 2024 году и по ЗАТО город Заозерск, в следующем году реализуем второй этап. Всего у нас в следующем году будет выделено на Заозерск 190 миллионов рублей, на Снежную 665 миллионов рублей и на Дровяное, на завершение будет, по-моему, 225 миллионов рублей. Это и областной бюджет, и федеральные средства, конечно же».

В бюджете следующего года впервые появятся гранты предпринимателям в сфере креативных индустрий и некоммерческим организациям для сохранения, развития и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера. Всего планируется выделить на культуру около 2,5 миллиарда рублей.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Я хочу сказать, что это немаленькая сумма. Там получается, по-моему, 4 млн рублей. У нас есть представитель в общественной палате Мурманской области - это Полина Харыбина, которая активно участвует в реализации этих грантов. Ну, наверное, никто иной как сами малочисленные народы, если не будут принимать участие, то без их поддержки никакого развития и сохранения не будет. Эти гранты у нас для некоммерческих организаций, так и для юридических лиц. Могут все участвовать. Но хочу сказать, что очень активно приходится доказывать, чтобы этот проект был реализован. Это не просто так. Мы там часами сидим, отсматриваем все эти проекты: либо даём грантовую поддержку, либо говорим, что необходимо доработать, или начать реализацию самим, а потом мы посмотрим, как это будет действовать».

Более полутора миллиардов рублей в проекте бюджета 2023 года предусмотрено на развитие физической культуры и спорта. В том числе деньги запланированы на реконструкцию и капитальный ремонт ряда спортивных объектов. А также на приобретение спортивно-технологического оборудования и создание спортивных пространств для молодёжи.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодежной политике, туризму и спорту: «Если у нас были молодёжные пространства просто «СОПКИ», то теперь у нас «СОПКИ.СПОРТ» реализуются. И хочу сказать, что очень активно люди откликаются на это. Говорят, что хотелось бы и в других населённых пунктах. Особенно маленьких населённых пунктах, где нет таких площадок. Чтобы были вот эти пространства. Конечно, мы будем это продолжать и в 2023 году. Надо, конечно, сказать, что особое внимание уделяется школьному спорту. У нас с каждым годом появляется больше спортивных клубов. У нас есть школьная спортивная лига. Проводится у нас Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов, где за участие, за победы получают гранты. Потом, получая гранты, они могут закупить дополнительно инвентарь спортивный, либо отремонтировать школьное спортивное пространство».

Также с 1 декабря в регионе стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке народных идей «на Севере - твой проект». На реализацию инициатив жителей Мурманской области будет направлено 100 млн рублей.

Анна Головина, министр внутренней политики Мурманской области: «С этого года у нас начинает реализовываться пилотный проект по поддержке инициатив от жителей Мурманской области. Было дано поручение разработать такой механизм, чтобы любой житель мог заявить проект, инициативу, чтобы он мог доказать, что этот проект действительно важен для большого количества жителей, чтобы у нас и у жителей была возможность защитить его и получить бюджетное финансирование. Поэтому в этом году мы запускаем проект «На Севере - твой проект». Проекты могут быть абсолютно разной направленности. Это может быть и улучшение подъезда, это может быть и детская площадка во дворе или, например, на территории детского сада. Это может быть лавочка во дворе. Не обязательно большой проект, но важный для жителей».

По сути, это хорошо известное инициативное бюджетирование, но работать теперь оно будет по новой схеме. Софинансирование проектов гражданами не является обязательным условием для реализации проекта. За них это может сделать из собранных средств юридическое лицо, например, управляющая компания.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Конечно, муниципальные образования знают все проблемы, какие у них находятся на территории. Но когда население расставляет приоритеты, сами жители, а здесь по этому проекту можно от локальных тем, таких как ремонт подъездов до реконструкции воинского мемориала, например, захоронения. Реконструкции центральной площади. Потому что люди хотят видеть красивыми свои населённые пункты. Это может быть модернизация наружного освещения. Это такие темы, которые можно хорошо проработать, а с учётом региональных денежных средств этот проект и реализовать. И сделать более привлекательным тот или иной населённый пункт. Какая здесь новела? Раньше при реализации такого проекта финансирование было из областного бюджета и самофинансирование муниципальное, физических лица и юридических лиц. Это было в обязательном порядке. Сейчас это областной бюджет, естественно, муниципальное софинансирование, естественно. А там уже физические и юридические лица. Нет уже таких ограничений, что в обязательном порядке. На практике сложно было обеспечить это софинансирование. Муниципалы уже заряжены, потому что все заинтересованы получить эти денежные средства, реализовать эти проекты именно на своей территории. И так как у нас жители уже привыкли к таким проектам, то они активно в них участвуют. Я уверена, что проектов и предложений будет много и наши населённые пункты будут ещё более привлекательными».

Большое внимание уделяется социальной составляющей бюджета. На эти цели выделено почти 21,5 миллиарда рублей. В том числе более 5,5 миллиарда будут направлены на поддержку семей с детьми. Ещё около 3,5 миллиарда рублей - на социальную поддержку старшего поколения.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Наш бюджет на 2023 год не секвестрирован. Он по многим направлениям даже увеличен. Это связано, в том числе, и с тем, что у нас появились новые категории получателей мер поддержки и сами новые меры поддержки. Что-то появилось уже в этом году, буквально совсем недавно. Я думаю, все вы знаете о новой мере. При одновременном рождении трёх и более детей у нас есть новая региональная выплата 1 миллион рублей. Мы понимаем, что эта история выросла из житейской истории. Мама, у которой тройняшки родились, она говорит: я не знаю, как мне всё охватить, за счёт чего всё сделать. Эта история получила развитие в виде новой меры поддержки. И, как мне представляется, это как раз лучший ответ всем критикам, которые говорят, что с одной стороны власть не слышит, а с другой стороны, она не реагирует. Мне кажется, и слышит, и реагирует. Мало того, в этом году, опять-таки по итогам «прямой линии» мы приняли несколько новых мер поддержки. Например, у нас есть редкое заболевание фенилкетонурия. И выплата, которая была до этого года, она в какой-то степени была чисто символической, она не менялась на протяжении многих лет. Сейчас порядок её изменён, она в размере половины величины прожиточного минимума на ребёнка. А это более 10000 рублей ежемесячно. И это тоже очень важно».

Самая большая расходная часть в проекте бюджета 2023 года приходится на образование. На это направление уйдёт более 25 миллиардов рублей. В том числе это деньги, которые потратят на обеспечение учащихся бесплатным питанием, на строительство школ и ремонты образовательных учреждений, а также на выплату вознаграждений учителям за классное руководство.

После длительного и тщательного обсуждения, большинством голосов в первом чтении проект бюджета Мурманской области на грядущий год был принят. Документ будет доработан с учётом предложенных парламентариями поправок. А затем его снова рассмотрят на заседании Думы уже во втором чтении.