Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024

Социально ориентированный, повышает качество жизни и создаёт условия для развития региона - всё это о бюджете Мурманской области на 2024 год. Главный финансовый документ региона обсудили депутаты Мурманской областной Думы.

На развитие образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта в нём предусмотрено более 84 миллиардов рублей. А это почти 60% всех расходов в ближайшем году.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Проект бюджета прошёл все ступеньки: и публичные, и нулевые чтения, публичные слушания в заочном режиме. Детально рассмотрен на каждом комитете. Я думаю, что все представители средств массовой информации в этом участвовали. Детально обсуждён на каждом комитете, все программы, которые у нас реализуются в бюджете области. И все комитеты поддержали законопроект, рассмотрели его в первом чтении. Помимо основного закона мы параллельно рассматриваем программу обязательного медицинского страхования на эти же 2024-й, 2025-й и 2026 годы и прогноз социально-экономического развития».

При формировании регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будет сделан упор на социальную сферу. В том числе на продолжение реализации программы «Свой дом в Арктике». На эти цели заложено порядка 500 миллионов рублей. Ещё больше внимания уделят строительству и поддержанию существующего жилого фонда.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Стоит отметить, что у нас существенные средства заложены на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это тоже одна из наиболее острых задач, которая стоит перед регионом. Так, для понимания, это 1,4 миллиарда, это примерно 80% от общего объёма поступлений средств, которые собираются по всей Мурманской области. То есть, это соизмеримо со всем «котлом» региона. Также стоит отметить и то, что заложено порядка 2 миллиардов на реализацию проектов жилищного строительства на территории региона. Это строительство многоквартирных домов в Мурманске, Умбе, Зеленоборском, а также завершение ранее незавершённых объектов строительства в Заполярном. В целом стоит отметить, что за последние пару лет финансирование объектов капитального строительства существенно увеличилось. Так, если брать 2023-й и 2022 год, то это в два раза превышает сумму финансирования 2020-го и 2021 годов».

Не забыли парламентарии и про медицину. На поддержку здравоохранения предусмотрено более 20 миллиардов рублей. Эти средства направят на ремонт медучреждений, строительство ФАПов, закупку медицинского оборудования и мебели для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва: «Более чем на 1,5 миллиарда увеличивается программа по здравоохранению - это весомое пополнение бюджета наших медицинских организаций. Это практически на 3 млрд увеличение средств в Фонде обязательного медицинского страхования. Мы видим, что будет продолжать развиваться первичное звено, к которому, наверное, у населения больше всего вопросов по доступности медицинской помощи. И это направление является у Минздрава, у правительства и у Мурманской областной Думы приоритетным. Также программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», где мы уже достигли хороших результатов по снижению смертности от этих заболеваний. Эта программа не останавливается, а продолжает развиваться».

Сюда же следует отнести и меры поддержки привлечённых в наш регион для устранения кадрового голода специалистов-медиков. Как известно, в связи с дефицитом медицинских кадров в больницах и поликлиниках наше правительство реализовало целый ряд поддерживающих выплат для таких специалистов. Проект сработал, теперь в Мурманскую область едут медспециалисты со всей страны.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Это одно из ключевых направлений нашего проекта «Здравоохранение», статей того проекта, который предусмотрен на следующий год. В части мер, которые продолжатся, безусловно, в следующем году у нас предусмотрено более 720 миллионов рублей. Это больше порядка на 80 миллионов, чем в году текущем. Все меры вам хорошо известны. Ну, ключевые: квотные выплаты привлечённым специалистам; компенсация аренды жилья; стипендии нашим целевикам и так далее. То, что эти меры эффективны, говорит тот факт, что у нас на сегодняшний день количество специалистов, которые в наших подведомственных учреждениях работают, за год увеличилось на 126 человек. То есть, это такая дельта - сальдо с учётом тех, кто по разным причинам увольняется. Безусловно, кадры - одна из ключевых тем бюджета следующего года».

В проекте бюджета предусмотрено существенное финансирование программ, направленных на социальную поддержку жителей Мурманской области. Это позволит в полном объёме обеспечить обязательства в отношении северян всех категорий.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Могу сказать, что только меры социальной поддержки семьям с детьми, а как вы понимаете, на следующий год это, наверное, одно из самых актуальных направлений, как вы знаете, 2024 год объявлен Годом семьи, у нас предусмотрено без малого 7 миллиардов рублей. И это позволит улучшить жизненные условия порядка 70 тысяч семей с детьми. Это, согласитесь, очень серьёзное направление. Могу в качестве примера привести уже всем хорошо известную нашу меру поддержки «Зарплата мамы». Как вы понимаете, с прошлого года у нас внесены серьёзные изменения. Она сейчас не привязана не только к уровню дохода, как изначально было, но и к возрастному цензу. Привязан, с другой стороны, размер выплаты к величине прожиточного минимума. И соответствующим образом с изменением, читайте с увеличением прожиточного минимума, будет меняться в большую сторону и размер выплаты».

Важно подчеркнуть, что в регионе развиваются различные молодёжные пространства, в том числе и «СОПКИ», открытые в рамках плана «На Севере – Жить!». Они пользуются большим спросом у молодёжи.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Что касается следующего года, конечно же, мы нацелены на дальнейшее развитие региона. И о каком развитии мы будем говорить, если не будем поддерживать нашу молодёжь. И хорошее начинание, которое у нас появилось - создание молодёжных пространств «СОПКИ» для молодёжи, оно будет продолжено, даже расширено. Стоит основная задача, чтобы в каждом муниципалитете у нас как минимум по одному такому пространству было создано. Но мы пошли дальше. Мы теперь создаём для развития спорта «СОПКИ.СПОРТ», где у нас также молодёжь может заниматься в хорошо отремонтированных тренажёрных залах с беговыми дорожками. В общем, создаются условия, как я говорю, в шаговой доступности для нашей молодёжи. Но мы ещё пошли дальше. У нас открыто ещё одно пространство. Это «СОПКИ.СЕМЬЯ». И это тоже очень важно, потому что молодые семьи приходят вместе с детьми, где они могут вместе проводить своё время и организовывать свой досуг».

Предусмотрены в бюджете и деньги на деятельность теплоэнергетических компаний. В частности, речь идёт о ремонте и замене устаревших сетей. Чтобы регион исправно получал коммунальные услуги, ресурсники должны работать без сбоев и аварий. И для этого им необходима помощь правительства.

Александр Кобытев, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Работа теплоэнергетического комплекса Мурманской области, его надёжность и стабильность - основная задача Министерства ЖКХ в 2024 году. Соответственно, в рамках выполнения основных задач предусмотрено и финансирование. На 2024 год у нас предусмотрено порядка 7,3 миллиарда рублей на обеспечение этой деятельности. В рамках этих средств мы предусматриваем, что основная часть будет направлена на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. Это теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. То есть, то, что не предусмотрено тарифным регулированием. Ну, и основная масса денежных средств будет направлена на модернизацию и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры. Мы понимаем, что работу надо продолжать в этом направлении, чтобы снижать потери, снижать аварийность на сетях. Также предусматривается порядка 90 миллионов рублей направить на подготовку к отопительному сезону. Также идёт у нас финансирование на завоз в отдаленные наши территории, такие как Терский, Ловозерский районы».

Ещё более 15,5 миллиарда рублей предусмотрено в новом бюджете на развитие транспортной системы региона. Это, в том числе содержание и ремонт автодорог и мостов, а также обновление автопарка компаний-перевозчиков. Почти 400 миллионов рублей выделено на обеспечение льготного проезда учащимся и отдельным категориям граждан.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Приятно, когда серьёзно идёт улучшение финансирования. Я надеюсь, что исполнителям к расходной части будет соответствующее ответственное отношение: и в плане безопасности дорог, и в плане строительства. Чтобы оно было качественным, чтобы всё делалось вовремя. Радует, что дорога Кировск-Апатиты заложена в этот год. Итого - пять миллиардов рублей, для того чтобы эту насущную, очень актуальную для жителей двух этих городов проблему решить. Там действительно достаточно серьёзные пробки. И расширение дороги - давно насущная проблема. Радует ещё и то, что 1,3 миллиарда рублей заложены на продолжение обновления транспорта, общественного транспорта. Это, прежде всего, автобусы, троллейбусы».

Более 31 миллиарда рублей будет выделено на сферу образования. Это на 4,7 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Это и обновление образовательного пространства, и закупка оборудования. В 2024 году на 100% завершится программа «Тёплое окно», а это значит, что все школы в Мурманской области получат современные, теплосберегающие стеклопакеты.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Как уже говорилось, у нас на 60% всё-таки бюджет социально ориентированный. И один из основных блоков - это, конечно, образование. Нужно отметить, что здесь не только наши расходы не уменьшились, но и увеличились. Например, проект «Арктическая школа», а это губернаторский проект, который реализуется успешно на протяжении нескольких лет. Поэтому сейчас у нас добавляются общественные пространства и в школах, и в детских садах. Кроме того, в следующем планируется полностью закрыть вопрос по остеклению школ, по замене окон в школьных учреждениях. Это тоже здорово, потому что мы знаем, что многие школы себе не могли бы позволить выполнение таких работ. И если в следующем году эти работы будут закончены, то 100% у нас будет оснащение стеклопакетами. И это для детей комфортные условия для учёбы. Конечно же оснащение предметами и мебели, и оборудования - это всё продолжается. Поддержка учителей, поддержка наших молодых специалистов, педагогов - это тоже продолжается. Для них льготы и повышенные заработные платы обязательно заложены в полном объёме в рамках действующих указов Президента России».

Составление бюджета, выделение его доходных и расходных статей невозможно без предварительного создания экономического прогноза. Его составляет Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Взгляд в будущее специалистов из этого ведомства предрекает нам в целом спокойные годы. Курс идёт на рост экономики. Расти будем понемногу, но стабильно. И, в целом, даже сильнее, чем в среднем по России.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Экономика Мурманской области остаётся стабильной в плановом периоде, который мы сегодня представляем. В основу прогноза мы заложили те системные решения, которые сегодня уже приняты. И для региона они являются основополагающими и драйверами для развития инвестиционной деятельности в том числе, и в целом экономики. Также прогноз составлен на планах компаний, которые не отказались ни в коем случае, а наоборот, подтверждают свои планы развития, программы развития, реализацию новых инвестиционных проектов. В прогноз заложен тот тренд, что мы являемся лидерами в Арктической зоне по количеству резидентов. И это лидерство за нами сохраняется с момента введения преференциального режима. И результатом таких проектов являются инвестиции, налоговые поступления в бюджет, создание рабочих мест и налоговые поступления от таких рабочих мест. Поэтому тот бюджет, который представлен, он корреспондируется с нашими прогнозами. Также у нас продолжается поддержка малого и среднего предпринимательства. Это тоже видно в бюджете».

В целом, как отмечают большинство депутатов, бюджет получился вполне уравновешенный. Однако, что подкорректировать найдётся всегда. Например, народные избранники отмечают необходимость создания доступной среды для инвалидов-колясочников в жилых домах.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Я бы сказал, что здесь касается всех граждан, всех северян - от рождения до погребения. Во все статьи социальных расходов на поддержку социальную заложены средства. Что касается инвалидов, то я бы отметил, что со своей стороны мы поднимаем вопросы о доступности инвалидов в многоквартирных домах, так сказать, пандусы, устройства для подъёма. В этом бюджете деньги не заложены, так как их в предыдущем году закладывали. Этот вопрос я поднимаю уже второй год подряд. На комитете этот вопрос обсуждался и с губернатором Мурманской области. Губернатор дал поручение министерству проработать вопрос. И, надеюсь, ко второму чтению всё-таки деньги будут заложены в бюджет для наших инвалидов, чтобы они могли спокойно подняться к себе домой».

Пожелания депутатов пообещали учесть в поправках в бюджет, которые планируется внести и рассмотреть в следующем чтении. Пока же большинством голосов бюджет был принят в первом чтении. «За» проголосовали 27 депутатов, три – «против».