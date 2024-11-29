Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025

Депутаты Мурманской областной Думы собрались на очередное заседание. В повестке порядка 30 вопросов. Масштаб огромный, но народные избранники в таком режиме работать привыкли. Тем не менее, заседание сложное - на нём предстояло обсудить бюджет региона на 2025 год. И главный финансовый документ, определяющий как мы с вами будем жить в следующем году, довольно непростой. Из-за санкций доходы областной казны снизились. А значит, надо решать, как повысить эффективность бюджетных расходов в регионе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Должен сказать, что к рассмотрению сегодняшнему была проделана большая работа по рассмотрению бюджета на 2025 год. У нас уже прошли нулевые чтения и общественные слушания. На всех комитетах были проведены рассмотрения бюджета по тем программам, которые расписаны у нас по комитетам. И все комитеты единогласно поддержали решение о том, чтобы бюджет рассмотреть в первом чтении».

Представила прогноз бюджета на рассмотрение депутатам заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. По её словам, в текущей геополитической ситуации финансовый прогноз на следующий год делать было крайне непросто. Тем не менее, он есть. И пессимистичным назвать его нельзя. Крупные проекты в регионе продолжают реализовываться и обеспечивают прирост инвестиций.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мы отталкиваемся от базового, потому что видим, что у нас ряд проектов всё-таки завершается. И эти проекты при своём завершении, в том числе обеспечивают и прирост инвестиций, потому что у них будет закрытие, ввод в эксплуатацию. Это те проекты, которые были начаты задолго до 2022 года. В таких условиях они были реализованы и, конечно, они будут продолжать работать. Будут нам давать этот рост».

Пока параметры главного финансового документа области таковы: запланированный объём расходов - 139,8 миллиарда рублей. Доходы - 118,9 миллиарда рублей. Прогнозный дефицит - порядка 20 миллиардов рублей. За рамки норм бюджетного законодательства Мурманская область не вышла.

Михаил Селезнев, министр финансов Мурманской области: «Долговая нагрузка умеренная. С учётом норм бюджетного законодательства уровень долга составит примерно 33% к налоговым и неналоговым расходам. Бюджет сформирован, в первую очередь, конечно, с учётом достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации, реализации плана «На Севере – жить». Это продолжение мероприятий по реновации ЗАТО и реализации мастер-планов развития Мурманской области».

Перед тем как вынести бюджет на рассмотрение депутатов, его параметры дополнительно изучили на заседании профильного комитета областной Думы.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджетам, финансам, налогам и экономике: «Во-первых, есть замечания КСП, которые уже согласованы с Министерством финансов. Это есть и технические исправления, и исправления, которые рекомендованы нашим правовым управлением, которые тоже рассматривали бюджет в рабочем порядке. Поправки будут. Например, вчера прозвучало, а сегодня мы из доклада министра финансов услышали, что не все федеральные деньги ещё доведены до регионов. И они приходят постепенно».

Бюджет на 2025 год, как и предыдущие, социально направленный. На эти соцподдержку, спорт, медицину и другие социально важные сферы запланировано около 60% от общего количества расходов казны региона. От социальных гарантий правительство области не отказывается даже, несмотря на непростую экономическую обстановку.

Станислав Гонтарь, председатель комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи: «На следующий год и на плановый период заложены в бюджете на социальную поддержку 22,2 миллиарда рублей. Все социальные выплаты и программы, которые были предусмотрены в текущем году, будут и в следующем году без сокращений финансироваться. Министерством труда и социального развития предложена ещё дополнительная программа, которая будет принята Мурманской областной Думой в течении осенней сессии перед новым годом. У нас в Мурманской области действует 25 мер поддержки семей с детьми. И 26 мера поддержки у нас будет действовать - это выплата «Зарплаты мамы» при рождении второго ребёнка».

В регионе не только сохраняют старые меры поддержки граждан, но и вводят новые. Одна из них - родовая сумка, появится уже в январе 2025 года.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это набор предметов первой необходимости, который получает потенциальная мама, поступая в учреждение родовспоможения. Не надо там переживать, бегать, собирать что-то. При поступлении в роддом или перинатальный центр вы получаете вот этот набор, который необходим каждой женщине. Отработали в первую очередь как раз с организациями для женщин, ну, и дальше как раз начинаем сейчас все эти процедуры воплощать в жизнь. 20,8 миллиона рублей запланировано на следующий год на обеспеченность потенциальных мам этим набором».

Ещё более 20 миллиардов рублей будет направлено на развитие медицины в Мурманской области. Эти деньги пойдут как на финансирование программ здравоохранения, так и на поддержку медиков и обновление медучреждений.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «На кадры в следующем году предполагается выделить 1 миллиард 800 миллионов рублей в общей сложности. Напомню, что в прошлом году федеральный Минздрав наш комплекс мер по привлечению и удержанию кадров признал лучшим в стране. Мы вошли в топ-5. У нас есть безусловно положительные результаты. В прошлом году мы изменили тренд по числу врачей на положительный. У нас прирост был +119 врачей. В этом году - на сегодняшний день +63 врача и ещё порядка 15 находятся на перерасчёте пенсии. Мы тоже на них рассчитываем. Есть положительные результаты».

Финансирование крупных строительных проектов тоже не пострадает. В муниципалитетах области будет продолжено строительство многоквартирных жилых домов, в том числе для переселения людей из аварийных деревяшек.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной думы по строительству, энергетике и ЖКХ: «Это говорит о том, что эта сфера стала стабильной. Поэтому я бы её больной уже не называл. Стабильно строится, жильём население наше обеспечивается. Программы реализуются. Кроме того, важно было поддерживать и те проекты, инициированные губернатором, которые вошли в стратегический план «На Севере – жить». В частности, программу «Свой дом в Арктике».

В сфере образования, несмотря на экономические сложности, тоже глобальных потрясений не ожидается. Все запланированные мероприятия будут исполнены, школы, детские сады и колледжи будут ремонтировать, закупать новое оборудование. Также правительство обещает сохранить все социальные гарантии как для педагогов, так и для детей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Мы запустили процесс повышения эффективности. Достаточно взяли продолжительное время для того, чтобы проанализировать все ресурсы. Не только условия, в которых обучаются наши дети, не только кадровые, но и материально-технические. Вместе с муниципалитетами проанализировали. Прежде всего для того, чтобы в дальнейшем не потерять качество, улучшить условия для детей и помочь муниципалитетам вывести из образовательной деятельности те помещения, которые не используются, те здания, которые не востребованы или имеют такое состояние, которое не позволяет в дальнейшем реализовать в них образовательную деятельность».

Предусмотрены в бюджете на 2025 год и средства, необходимые для развития в регионе молодёжной политики. По-прежнему будут выплачиваться стипендии губернатора, субсидии и гранты по итогам проведения конкурса молодёжных проектов. 23 миллиона рублей предусмотрено на развитие регионального КВН. Продолжит работу и Молодёжный парламент Мурманской областной Думы.

Лариса Круглова, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Сегодня они также работают и в рамках того, что нужно молодёжи уже в 2025-ом и последующих годах при принятии областного бюджета. Сегодня это, конечно же, молодёжные пространства, которые у нас есть. И мы этим гордимся, потому что они востребованы. Это «СОПКИ» для молодёжи. Они уже трансформировались в «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.СПОРТ». Поэтому это будет у нас всё продолжено и в следующие годы».

Не забыли и про сферу ЖКХ. В следующем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры будет выделено порядка 2 миллиардов рублей. В том числе это и деньги, которые запланированы на программу реновации ЗАТО и ремонт и обновление инженерных сетей.

СНХ: Алена Кузнецова, и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «У нас традиционно сохраняется субсидия на подготовку к ОЗП. Она у нас ежегодная. И мы в этом объёме постоянно больше 90 миллионов каждый год выделяем и, соответственно, выбираем муниципальные образования, ремонтируем в достаточно большом количестве сети. На подготовку к ОЗП у нас больше 90 миллионов рублей на завоз топлива в удалённые территории. Это тоже очень важно. Ну, знаете, мы тот регион, который не только Арктический, но ещё и имеет удалённые территории, изолированные. Поэтому более 90 миллионов запланировано в бюджете».

Благодаря грамотному подходу к распределению доходов региона, бюджет Мурманской области сохранил как социальную направленность, так и жизненно необходимые для региона статьи. И это, несмотря на непростую ситуацию в экономике и санкционное давление коллективного Запада.

Во время первого чтения депутаты приняли основные параметры главного финансового документа региона. Второе чтение состоится на следующем заседании Думы.