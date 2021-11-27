Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

25 ноября бюджет Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 депутаты региональной Думы приняли в первом чтении.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Бюджет позволяет развиваться, решать все социальные вопросы. У нас заложено финансирование и на строительство детских садов, и школ, и на здравоохранение, и на культуру, и на образование. Всё для развития области и комфортного проживания жителей заложено в бюджете 2022 года».

Основной финансовый документ определит социально-экономическое развитие всей Мурманской области. Как сообщила замгубернатора Елена Дягилева, при формировании бюджета максимально учитывались пожелания северян. Около 23 тысяч человек в рамках анкетирования отметили те сферы, которые для них принципиально важны.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы провели опрос наших жителей, чтобы понять, что для них приоритетно. При этом мы руководствуемся и прогнозом социально-экономического развития, страны, которые были определены в Послании Совету Федерации Президентом страны. Всё это также ложится в основу».

Во время доклада министр развития Арктики и экономики области Татьяна Русскова отметила, что по итогам текущего года экономическую ситуацию в регионе можно оценивать как стабильную. Наращивание инвестиционного и строительного потенциала связано, в первую очередь, с арктическими преференциями.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «У нас ВРП впервые должен превысить 1 триллион рублей. По многим интегральным направлениям в 2021 году мы находимся на ведущих ролях в РФ и СЗФО, поэтому я считаю, что стратегия сработала и будет работать дальше».

На следующий год структура расходов областного бюджета сформирована на основе 16 госпрограмм. Сфера здравоохранения - на первом месте среди запросов населения.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Этот год мы закрываем с доходами, что даёт нам возможность закончить этот финансовый год и планово войти в следующий. Несмотря на пандемию, у нас большое количество расходных обязательств принято по здравоохранению и не только на улучшение качества обслуживания, но и на капитальные вложения».

В 2022 году расходы бюджета на медицину увеличат на два миллиарда больше, чем было предусмотрено в текущем году. Их потратят, в том числе на реновацию больниц, устранение очередей, обновление первичного звена медобслуживания, закупку нового оборудования.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «То, что увеличивается объём средств для системы здравоохранения, это положительный момент, который предусмотрен в бюджете Мурманской области».

Станислав Гонтарь, председатель комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи: «В бюджете 50 процентов средств заложено на соцподдержку, на науку. Комфортная среда- яркая соцнапраленность, чтобы улучшить жизнь жителей Мурманской области».

Председатель комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ Михаил Павлов отметил важность того, что в проекте бюджета учтено финансирование проектов, направленных на создания современной городской среды и улучшения качества жизни населения в муниципалитетах региона.

Павлов Михаил, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «В бюджете предусмотрена поддержка жилищного строительства на строительство многоквартирного жилфонда для расселения северян из ветхого жилья. Выделяются средства на покупку коммунальной техники для муниципалитетов, о чем они долго просили. Снова идут средства на масштабное благоустройство дворовых территорий».

С принятием бюджета специалисты социальной сферы, которые трудятся в сельской местности, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Помимо социальных работников у нас работает целый ряд специалистов. Это и специалист по соцработе, администратор баз данных и целый ряд категорий, которые точно так же в таких же условиях и имеют те же требования к квалификации. Поэтому них тоже есть право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты».

При формировании бюджета на 2022 год одной из главных задач стало обеспечение исполнения всех социальных обязательств, в том числе ремонт дорог, содержание дорожной инфраструктуры и транспортное обслуживание. Позитивные изменения можно ожидать и в сфере пассажироперевозок в Мурманске.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Важно для города обновление автобусного парка за счёт бюджета, а не предприятия «Электротранспорт». У предприятия появится возможность по увеличению заработной платы сотрудникам».

Значительный объём средств планируют вложить в ремонты социальной инфраструктуры, заложены средства на возведение новых школ, а также на усиление патриотического воспитания.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Мы в 2022 году закладываем средства на патриотическое воспитание молодёжи, будут добавлены средства поисковикам, будут добавлены средства на восстановления памятников».

Алексей Гиляров, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке»: «У нас ещё одна программа рассчитана на три года. Это замена деревянных окон на пластиковые. В этом году мы заложили 200 млн рублей, но депутатом показалось, что это небольшой сумма. После конкурса мы поймём, сколько денег останется, а в марте мы внесём изменения в бюджет, чтобы увеличить его на все мероприятия».

Верстать областной бюджет непросто. В условиях пандемии коронавируса социально-экономические прогнозы делать ещё сложнее. Тем не менее, при составлении основного финансового документа парламентарии постарались учесть все возможные риски.