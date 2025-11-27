Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Бюджет сохранит социальную направленность – более 56 процентов денежных средств будут направлены на образование, социальную поддержку, здравоохранение, культуру и спорт. По прогнозам правительства Мурманской области, доходы в региональный бюджет в следующем году составят 121 миллиард рублей, расходы – 145 миллиардов, ожидаемый дефицит – 15 процентов.

В Мурманской областной Думе состоялось первое чтение проекта закона об областном бюджете на 2026 год и плановый двухлетний период.

Ранее проект главного финансового документа региона уже рассматривали на профильных комитетах областной Думы, где он был поддержан законотворцами. Бюджет сохранит социальную направленность – более 56 процентов денежных средств будут направлены на образование, социальную поддержку, здравоохранение, культуру и спорт. По прогнозам правительства Мурманской области, доходы в региональный бюджет в следующем году составят 121 миллиард рублей, расходы – 145 миллиардов, ожидаемый дефицит – 15 процентов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, что бюджет вполне реальный. Да, есть кредиторская задолженность, она тоже соответствует бюджетному кодексу. И благодаря дружной команде регионального правительства и Мурманской областной Думы этот бюджет вполне реален для выполнения в следующем году. И тем более, что из федерального центра поддержка есть. Недавняя встреча Андрея Владимировича с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным говорит о том, что центр поддерживает, видит, что Мурманская область развивается. Я думаю, что вместе мы все поставленные задачи по развитию Мурманской области и повышению благополучия граждан решим».

В частности, федеральная поддержка поступит на программу реновации ЗАТО. На следующий год Мурманской области на неё будет выделено около 6 миллиардов рублей, ещё 4,2 миллиарда предоставит региональный бюджет. Эти средства пойдут на улучшение условий для жителей военных гарнизонов. Конечно, областной бюджет ориентируется на федеральный.

О том, какие ещё возможности в расходной части расширил для Заполярья главный финансовый документ высшего уровня, рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Как я сказала, это и социальные выплаты, это индексирование страховой составляющей пенсии с 2026 года на 7,6%. Много можно перечислять тех изменений, которые есть. Я бы хотела отметить, что благодаря поправкам внесены те изменения и дополнения в финансовую составляющую на продолжение в нашей стране поискового движения. Это очень важно. Внесены дополнительные финансовые средства для участников военных конфликтов, которые были ранее, а также поддержки их семей».

При рассмотрении бюджета присутствовал и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, который находился в это время в рабочей поездкой в нашем регионе.

С докладом по проекту закона об областном бюджете на 2026 год и последующий двухлетний период выступил глава региона Андрей Чибис. Губернатор начал с итогов недавно прошедшей рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным, где в числе прочего Андрей Владимирович заручился поддержкой в рамках формирования регионального бюджета с учётом дополнительной федеральных субсидий.

Что касается благоприятных изменений, то по решению губернатора с 1 июля 2026 года в Мурманской области социальные выплаты проиндексируют на 4%. Это поправка была неоднозначно воспринята, поэтому губернатор принял решение проиндексировать и заработную плату, подчеркивая, что зарплата должна зависеть от квалификации работника. В частности, это касается бюджетной сферы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Индексация зарплат тем, кто воспитывает, учит детей, тем, кто работает в спорте, культуре, здравоохранении будет. Принято решение, и соответствующая поправка будет внесена в областной бюджет, но перед тем, как начать доклад, скажу, что мы с 1 января на 4% проиндексируем зарплаты наших работников в социальной сфере. Эта индексация не будет касаться тех, кто получает МРОТ. МРОТ мы проиндексируем с учётом тех цифр, которые я уже сказал. Это дополнительная к индексации минимального размера оплаты труда. Коллеги, этот вопрос вы справедливо ставили на наших консультациях, на наших разговорах со всеми фракциями, поэтому я хочу вас поблагодарить за щепетильное отношения к тем людям, которые работают в наших социальных учреждениях».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем докладе подчеркнул, что несмотря на сложные внешнеэкономические условия и санкционное давление, ключевым приоритетом бюджета остаётся выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. Если говорить по каждой сфере в отдельности, то бюджет Мурманской области на 2026 год сохраняет выраженную социальную и медицинскую направленность с общим объёмом финансирования здравоохранения почти в 20 млрд рублей.

Бюджет следующего года носит комплексный характер, направленный не только на текущее финансирование, но и на стратегическое развитие: удержание кадров, развитие высоких технологий, модернизацию инфраструктуры и адресную социальную поддержку, что в совокупности должно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора, министр здравоохранения Мурманской области: «Прежде всего для того, чтобы обеспечить доступность пожилым людям, детям, предусмотрены взносы в ОМС, а это более чем 8,6 миллиарда рублей. Ещё порядка 707 миллионов предусмотрено на те виды и профили, которые не предусмотрены в базовой программе обязательного медицинского страхования. Высокотехнологичная помощь, как вы знаете, у нас планка высоко поднята, более 1600 пациентов в следующем году смогут её получить, причём, если брать всю сумму, то это порядка 659 миллионов рублей, львиная доля – более 88%, как раз средства областного бюджета».

Бюджет учитывает и льготное лекарственное обеспечение, на это выделяют более 2,4 миллиарда рублей. Значительный объём финансирования направят на оборудование - 1,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Продолжится программа по привлечению кадров. Для этого в регионе создан уникальный пакет из более 20 мер поддержки работников здравоохранения на сумму более 780 миллионов рублей. Продолжат реализацию двух губернаторских проектов «Витаминизация» и «На Севере малыш». Предусмотрены и капитальные ремонты и оснащение ЦРБ в Североморске: 626 млн рублей, в том числе 232 млн из областной казны. Работы инициированы по поручению президента и губернатора.

Бюджет учитывает и жилищную сферу. Приоритетным остаётся направление средств на улучшения условий для северян, об этом рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «В 2026 году мы продолжим развивать жилищное строительство на территории Мурманской области. Также будет продолжена программа «Свой дом в Арктике», которая широко востребована нашими гражданами. На эти цели будет выделено 200 миллионов рублей. Кроме того, мы сохраним предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий: многодетных семей, молодых семей, ветеранов боевых действий, инвалидов. Отдельное внимание будет уделено ремонту жилого фонда».

Особенно министр отметила программу реновации ЗАТО, которая продлена до 2030 года с ежегодным финансированием в 10 миллиардов рублей. В регионе продолжатся ремонт и строительство школ, детских садов и социальных учреждений. Включены в список важных задач: снос ветхих зданий, ремонт квартир, замена лифтов, благоустройство территорий, устройство наружного освещение и ремонт сетей.

Как и ранее было сказано, особое внимание в проекте бюджета на плановую трёхлетку уделено социальной поддержке населения Мурманской области. Это подтвердил и профильный министр Сергей Мякишев.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На меры социальной поддержки будет направлено без малого 15 миллиардов рублей - 14,9. Если взять укрупненно, то здесь, наверное, самое важное 4,5 миллиарда – мера поддержки семей с детьми. Мы хорошо понимаем насколько это важно и насколько это актуально сейчас. Порядка 5 миллиардов - поддержка старшего поколения. Больше 3 миллиардов – это финансирование в учреждения социального обслуживания. Мы говорим о том, что у нас предусмотрена в полном объёме реализация всех тех мер поддержки, которые заложены, действующих мер поддержки и плюс реализация тех новых проектов, которые мы в рамках национального проекта «Семья» реализуем и в рамках губернаторских проектов. В частности, с апреля стартовал новый губернаторский проект «На севере малыш», здесь комплексная поддержка и семей с детьми, и будущих родителей. Это очень важно, потому что мы понимаем, что это наш вклад в завтрашний день».

Сфера труда и занятости на 2026 год получит обеспечение на сумму свыше 750 миллионов рублей. В частности, деньги пойдут на социальные выплаты безработным – более 260 миллионов, единовременная помощь безработным на создание собственного дела – 14 с половиной миллионов. Продолжится реализация популярного проекта «Работа рядом», на него в бюджете зарезервировано 200 миллионов рублей. Сфера образования и молодёжной политики в регионе также остаётся приоритетной, на неё в 2026 году предусмотрено порядка 30 миллиардов рублей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Продолжается реализация следующих направлений: отдых и оздоровление. Более полумиллиарда рублей будет направлено на реализацию отдыха детей. На территории Мурманской области, так и за её пределами смогут отдохнуть порядка 21 тысячи обучающихся. Что касается питания, то общий объём бюджета свыше 1,3 миллиарда рублей. Порядка 48 тысяч детей в Мурманской области обеспечены бесплатным питанием. Здесь следует отметить, что в рамках президентской программы учащиеся начальных классов продолжат получать бесплатное питание».

Также будут сохранены выплаты классным руководителям и работникам, занимающимся детским воспитанием и организацией детских объединений. На это выделено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей и охватит почти 5 тысяч работников этой сферы. На социальные выплаты педагогам, переехавшим в Мурманскую область, в том числе по программе «Земский учитель», в бюджете заложено 18 с половиной миллионов. На поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований заложено 36 с половиной миллионов рублей. Стипендии молодым учёным составят общую сумму более 10 миллионов рублей из бюджета. Конечно, по планам намечено продолжение процесса обновления образовательных учреждений.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Продолжаем президентскую программу капремонта. На следующий год 17 образовательных организаций, а это школы, детские сады и колледжи, будут капитально отремонтированы. На эти цели предусмотрено 3 миллиарда рублей. Мы понимаем, что не все образовательные организации могут одномоментно войти в программу. Отмечу, что мы уже знаем тех, кто в 2027 году будет, там ещё 21 образовательная организация будет отремонтирована. Мы продолжим проект «Арктическая школа» - 200 миллионов рублей. Проектом охвачены не только школы и детские сады. По решению губернатора Мурманской области в проект также вошли организации дополнительного образования, у нас продолжится эта программа. Не могу не отметить популярный проект «Профессионалитет» - мы готовим кадры для экономики региона и страны. Для горнодобывающей отрасли мы создадим кластер «Хибинский», здесь крупнейшими партнёрами стали компании «ФосАгро» и «СЗФК». На создание кластера предусмотрено 185 миллионов. Забота о детях сиротах будет продолжена, на них предусмотрена сумма свыше 2 миллиардов рублей».

Немаловажной для нашего региона остаётся поддержка рублем молодёжных объединений, среди них Регионального отделения российского военно-исторического общества, отделения комитета семей воинов, «Движение Первых», «Молодая Арктика». Кроме того, продлено субсидирование проектов и денежное вознаграждение за достижения в учёбе.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту: «Это и именные стипендии губернатора, отдельно предусмотрены стипендии одарённым детям. Это, конечно же, конкурс грантов в форме субсидий, который проходит ежегодно, который позволяет и физическим лицам, что очень важно, и большая редкость по нынешним временам, и юридическим лицам реализовывать различные проекты на территории Мурманской области по нескольким направлениям. Это поддержка КВН-движения, наверное, одного из самых массовых молодёжных движений на территории Мурманской области и, наверное, в РФ. И, конечно, что для нас тоже принципиально важно, это возможность для ребят выезжать за пределы Мурманской области, участвовать в форумных компаниях «Росмолодёжи» и разных других. Нам важно, чтобы ребята рекламировали Мурманскую область, рассказывали о нашем крае, о возможностях, которые для молодёжи здесь есть, перенимали опыт ребят из других регионов. И это мы будем делать, благодаря финансированию в 2026 году».

Сфера культуры получит субсидирование более 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на капитальные ремонты, создание библиотек, детских культурно-просветительских центров, техническое оснащение музеев и филармонии, а также развитие кинопроизводства, предоставление грантов и программу «Земский работник культуры».

Запланирована масштабная реконструкция «Алёши» - символа Мурманска. На это в бюджет заложили более 320 миллионов. На развитие физической культуры и спорта запланировано потратить 2,7 млрд рублей. Средства направят на развитие массового спорта, поддержку чемпионов и тренеров, создание современной спортивной инфраструктуры региона.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета Мурманской областной думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Все обязательства социальной направленности сохранены и все финансово подтверждены: образование, здравоохранение, поддержка семей, поддержка наших ребят на СВО и их родных. Всё это обеспечено денежными средствами. На реновацию ЗАТО мы единственный регион, который получил помощь из Федерации в таком большом объёме».

В 2026 году, по прогнозу социально-экономического развития Мурманской области, ожидается стабилизация экономики с выходом на сдержанный рост значений ряда важнейших показателей по сравнению с 2025 годом. Это позволит поддерживать развитие региона и улучшать качество жизни северян. В частности, прогнозируется рост валового регионального продукта, который составит 1,3% - до 1,3 трлн рублей, или до 2,0 млн рублей на душу населения; промышленного производства – на 1,4% - до 1,1 трлн рублей отгруженной продукции; объёма инвестиций в основной капитал - до 358 млрд рублей; среднемесячной заработной платы – на 1,4% - до 134,3 тысячи рублей.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Объём инвестиций, который вкладывают в основу капитала на территории нашего региона, в этом году больше, чем в предыдущем, и в следующем году мы прогнозируем больше, чем в этом. Объём инвестиций растёт и не всегда это напрямую связано с налоговой отдачей в этот же период. Зачастую инвестиции, которые вкладываются сегодня в экономику, имеют отложенный эффект в будущий период».

В Мурманской области до 2030 года будут реализованы ключевые инвестиционные проекты: строительство порта «Лавна» и Мурманского транспортного узла; разработка литиевых и редкоземельных месторождений; создание судоремонтного кластера. Кроме того, полным ходом идёт работа по газификации магистральным газом в соответствии с подписанной программой и поручением Президента России. Развитие трёх опорных агломераций (Мурманская, Кировско-Апатитская, Мончегорская) предусматривает проекты с частными инвестициями. Эти проекты создадут новые рабочие места и укрепят экономику области.

Подводя итоги пленарного заседания, депутаты Мурманской областной Думы приняли в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.