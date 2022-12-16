Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

Год близится к концу, а работа депутатов Мурманской областной Думы продолжается. Народные избранники готовят задел на 2023-й. Принимают законопроекты, призванные усовершенствовать экономику региона, повысить качество жизни граждан. Первоочередная задача - завершить рассмотрение бюджета. На очередном заседании рассмотрели поправки, которые туда внесли после первого чтения. В том числе учли замечания Контрольно-счётной палаты региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Там были технического характера поправки, те, на которые Контрольно-счётная палата указывала. Они не влияют ни на какие параметры бюджета. Те цифры, которые были на комитетах, и те, что мы озвучивали при рассмотрении бюджета на первом чтении, цифры никакие не изменились. Дальше, помимо бюджета, мы рассмотрим ряд социальных законов».

Как сообщил глава областной Думы, параметры регионального бюджета не изменились. Запланированные доходы бюджета составят 106 миллиардов рублей, а расходы - 118 миллиардов рублей. По словам профильного министра, документ сбалансированный и по-прежнему социально направленный. Как и планировалось, основные расходы, будут направлены на образование, социальную политику и медицину.

За документ проголосовали большинство депутатов. Бюджет приняли во втором, третьем и окончательном чтении.

Михаил Селезнёв, и.о. министра финансов Мурманской области: «Кроме того, мы не останавливаем объекты капитального строительства, которые были уже начаты. Кроме них начинаются новые проекты, в частности, это строительство жилья в Мурманской области. Бюджет, как я уже сказал, сбалансирован. В ходе исполнения будем смотреть, как себя поведут и поступления, и расходные средства следующего года. Верхний предел государственного долга, соответствует Бюджетному кодексу и соглашению, он увеличивается по сравнению с этим годом, но находится на безопасном уровне. Увеличивается только потому, что бюджет дефицитный, для погашения дефицита необходимо получение коммерческих кредитов».

Предусмотрели и возможности для корректировки бюджета в процессе его исполнения. В частности, депутаты сформировали предложения, которые войдут в постановление областной Думы. Оно будет оформлено приложением к бюджету.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Предложения касаются индексации социальных выплат, которые будет необходимо сделать населению в следующем году. Это касается и оказанию помощи муниципалитетам при исполнении бюджета, если понадобится. Такая необходимость будет проанализирована: где нужно ещё добавить, скорректировать бюджет. Пока предложения общие. А предложения по муниципалитетам мы все знаем: где-то построить ещё ДК, где-то его отремонтировать, где-то капитальный ремонт провести. Эти все предложения тоже депутатами сформулированы, они будут отдельно переданы Министерству финансов и в профильные министерства для совместной работы в течении текущего года, который у нас наступит».

Бюджет - это программа развития области, путевая карта, по которой регион будет двигаться в ближайшие годы. Но чтобы он работал, необходимы законы, которые конкретизируют, как именно будут распоряжаться деньгами, заложенными в документе на расходы.

Два вопроса, которые рассмотрели на заседании, касались вопросов поддержки семей с детьми. Один из них - о новом пособии женщинам в связи с рождением и воспитанием ребёнка вплоть до достижения им 17-летнего возраста. На эти цели для региона из федерального и областного бюджетов выделили почти миллиард рублей. Пособие предоставляется в том случае, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В зависимости от общего уровня доходов, величина выплаты будет колебаться от 50% размера величины прожиточного минимума, 75% и до 100%. Особенно нуждающимся семьям. И второй законопроект, скорее такой, закон-спутник, который, по сути дела, также приводит к единому знаменателю и пониманию региональные выплаты. Для того, чтобы какие-то выплаты в незначительном размере, которые получали семьи, они просто будут поглощаться универсальной выплатой, новой ежемесячной выплатой. Но при условии, если семья, например, не сможет получать, например, федеральную выплату. Соответствующим образом мы, как сохранную меру, сохраняем все региональные выплаты, которые семья получала до этого».

Не обошли вниманием депутаты и медиков. Они подумали о том, как можно сделать профессию медработника в регионе более привлекательной, рассмотрели два законопроекта, которые помогут сделать профессию медика более популярной, а также привлекут в регион новые кадры. Один из них увеличивает стипендии студентам-ординаторам до 10000 рублей.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы: «Это увеличение стипендии, региональной стипендии студентам, ординаторам, обучающимся в медицинских образовательных организациях, в два раза. Это не просто подарок. Это стипендия, которая обязывает студентов вернуться к нам в Мурманскую область. Кроме того, очень важно, что данную стипендию будут получать и будущие медицинские сёстры, которые обучаются в колледжах. Сегодня мы рассматриваем вопрос о практике студентов у нас в Мурманской области, чтобы заинтересовать их сюда приезжать. Будет оплачиваться им дорога и проживание. А это 400 человек, которые обучаются сегодня для нашей Мурманской области. Они приедут к нам сюда не только проходить практику и учиться, но, в том числе, это дополнительные руки и медицинских сестёр, и будущих врачей, которые уже сейчас могут оказывать медицинскую помощь, согласно их профессиональных навыков».

Второй закон призван заинтересовать в работе в Мурманской области врачей из других регионов. Согласно ему, правительство будет компенсировать приезжающим в регион медикам дефицитных специальностей аренду жилья. Действовать мера поддержки будет 3 года и должна будет улучшить качество медобслуживания в регионе за счёт уменьшения дефицита медперсонала.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Ситуация кадровая в нашей медицине и в стране достаточно серьёзная. Проблема системная. Не исключение и наш регион. Именно поэтому кадровая политика - одна из приоритетных мер работы правительства, губернатора, Минздрава, безусловно. И у нас есть целый кадровый план, о котором мы уже докладывали. В рамках плана «На севере – жить!» целый комплекс мероприятий отведён кадровой политике. Ну, и представленные сегодня в законопроектах меры, я уверен, также позволят эту ситуацию в лучшую сторону исправить».

Ещё два законопроекта, которые депутаты рассмотрели в преддверии Нового года, касаются обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первый устанавливает норму площади такого жилого помещения в 33 квадратных метра, а второй разрешает выдавать сиротам жильё, в том числе и в строящихся домах.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В связи с тем, что у нас разные конструктивные особенности и технические параметры жилых помещений в разных муниципальных образованиях, мы допускаем уменьшение или увеличение данной нормы на 5 квадратных метров. С чем это связано? Например, в Кандалакшском районе у нас жилые помещения, в основном, 28 квадратных метров, а если мы с вами возьмём Терский район, то это 38 квадратных метров. Поэтому, этот законопроект позволит охватить большее количество детей, которые будут обеспечены жилыми помещениями. И второй законопроект, который мы рассматриваем, он позволяет нам ввести новый механизм предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Это механизм приобретения жилья не только готового, но и в строящихся домах. Какая особенность у нас, какие у нас есть ограничения, предусмотренные данным законопроектом. Первое: это жильё должно быть введено в течении двух лет».

Новый год, как известно, время добра, чудес и исполнения желаний. А поскольку заседание предновогоднее, в роли добрых волшебников, которые исполняют желания юных северян, побывали и народные избранники. В перерывах в заседании депутаты участвовали в благотворительной ярмарке, организованной Фондом «Подари надежду». На ней были представлены изделия мастеров Кандалакши и Кандалакшского района. Все средства от продажи сувенирной продукции пошли на помощь длительно и тяжело болеющим детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Это второй опыт проведения ярмарки в стенах Думы. Первый был успешным. Благодаря ему качество жизни улучшилось сразу у нескольких детей.

Ирина Фёдорова, директор благотворительной организации «Фонд «Подари надежду»: «Мы очень благодарны. Мы проводим эту ярмарку второй раз. Я специально прикрепила фотографии реальных деток. Благодаря прошлому акционному моменту мы смогли оплатить и помочь вот этим чудесным малышам. У нас девочка встала на ножки в четыре года в первый раз. Реабилитация была оплачена посредством сбора в областной Думе пожертвований на её лечение. У нас мальчик восемь лет не разговаривает. Благодаря собранным денежным средствам он прошёл курс лечения и сейчас начал произносить только звуки. Это хорошо. Ульяну приняли в детский сад. Ей три годика, тоже ДЦП. Стала более социализированной девочкой. Владислав. У него основной диагноз «эпилепсия». Понятно, что ребёнок растёт, 12 лет, требуется корректировка лечения в части дозировки препарата, чтобы меньше было приступов. Посредством собранных денежных средств в областной Думе, мы смогли отправить малыша в Москву. Теперь у него меньше приступов и больше посещения коррекционной школы - два дня из пяти учебных».

Это заседание областной Думы - не последнее в этом году. Ситуация в стране непростая, а потому депутатам предстоит поработать. В Думу поступают новые инициативы правительства региона, которые рассмотрят народные избранники.

В следующий раз соберётся областная Дума 20 декабря.