Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Насыщенными выдались праздничные дни для депутатов Мурманской областной Думы. Многочисленные торжественные мероприятия требовали присутствия представителей законодательной власти региона. А их в этом году было немало.

6 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику защитнику советского Заполярья – Анатолию Бредову. Перед Днём Победы стартовала общегородская «Вахта памяти». У памятника Анатолию Бредову большое количество людей - почтить память павших к мемориалу пришли и взрослые, и дети. Юные мурманчане без лишней спешки и суеты положили по гвоздике к подножью монумента.

Принесли цветы и депутаты Мурманской областной Думы. Вместе с губернатором региона Андреем Чибисом они пришли почтить память павших, отдать дань уважения подвигу защитников Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нашим ветеранам низкий поклон за то, что мы живём в свободной стране. Наша задача, чтобы эта память шла через поколения. Сегодня мы традиционно возложили цветы герою Советского Союза Анатолию Бредову, который в 21 год совершил действительно настоящий подвиг. С одной стороны, они били фашистов и десятками положили их, а с другой стороны, когда осталась одна граната, подорвал себя Анатолий и пулемёт, чтобы он врагу не достался».

Возложение цветов к памятнику Анатолию Бредову - лишь один из эпизодов депутатской вахты памяти, которая стартовала 6 мая. Почти сразу отсюда народные избранники отправились к памятнику воинам Полярной Дивизии. Этот монумент, расположенный на одноимённой аллее, стал по-настоящему народным. К его открытию шли долго, средства собирали со всего Мурманска. На памятник скидывались рядовые граждане, предприниматели, руководители госучреждений и, конечно, сами депутаты. Совместными усилиями в 2020 году в областном центре появился трёхметровый мемориал: солдата Красной армии и бойца из добровольческих отрядов. Теперь они напоминают северянам о подвиге Полярной Дивизии, собранной в большинстве своём фактически из ещё вчерашних гражданских людей и заключенных, но сумевшей закрыть путь врагу на Мурманск.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сейчас, пока гимн играл, стоял и думал. Как можно было 5 октября решение военного совета 14-й армии сформировать дивизию? Пять дней отводилось. И 12 сентября дивизия уже вступила в бои с немецко-фашистскими захватчиками на реке Западная Лица. С 12 по 24 сентября она сорвала третье наступление немецко-фашистских войск на город-герой Мурманск. Просто не представляется, как это было возможно собрать дивизию численностью 10 тысяч и отправить на защиту города-героя Мурманска. И, конечно, многие погибли. Мы понимаем, что это тяжёлые потери были понесены, но дивизия смогла отбросить врага на левый берег реки Западная Лица. И оборона стояла до 1944 года, до начала контрнаступления в 1944 году. И мы гордимся нашими советскими воинами, которые стояли, не дали захватить город-герой Мурманск».

Затем - дорога в Междуречье. Здесь на территории военно-мемориального комплекса, где установлены памятник советскому солдату и обелиск норвежскому партизану состоялся митинг в честь приближающего праздника Дня Победы. Несмотря на то, что политика коллективного Запада сегодня старается разъединить Россию с соседями по северной границе, россияне помнят и чтят память тех, кто в годы войны с нацизмом помогал советскому народу изгнать коричневую чуму из Заполярья. Помнят о норвежском движении сопротивления и его членах, отдавших свои жизни ради общей победы. Имена 22 норвежских партизан сегодня выгравированы на гранитной стеле мемориального комплекса в Междуречье.

Любовь Черепанова, депутат Мурманской областной Думы: «Я думаю, наверное, что все жители нашей большой страны придерживаются такого же мнения, как и я. Мы видим, что действительно история переписывается. Молодёжи пытаются навязать совершенно другие исторические данные, совершенно другие устои. Оказывается, что не только русский солдат принимал участие в войне, мы прекрасно знаем, что и другие страны принимали участие. Но мы прекрасно понимаем, что Великую Победу завоевал именно русский народ. Мы знаем, что 8 мая на Рейхстаг водрузил Знамя Победы именно русский солдат. Очень жалко, что история - дело такое: кто как хочет, так её и интерпретирует. Я считаю, что задача поколения, которое сейчас учится в школах, у них есть ещё такая возможность: встретиться с ветеранами войны, встретиться с участниками войны, встретиться с детьми войны. Со всеми, кто непосредственно знал и жил в то время. Которые знают, что это такое. О всех лишениях, о всех страхах, которые были с 1941 по 1945 год. И я считаю, что страна будет едина и сильна только тогда, когда все жители будут знать историю. Это очень важно».

Не может не радовать и то, что народ Норвегии до сих пор хранит память и о своих погибших в годы войны, и о советском воине-освободителе. Даже сейчас, несмотря на сложную геополитическую обстановку, норвежцы прислали несколько корзинок с цветами, чтобы их российские товарищи поставили эти цветы к подножию мемориала, на котором увековечены фамилии норвежцев, погибших и похороненных на земле России.

Анатолий Родак, ветеран службы безопасности г. Мурманска: «Это люди, которые, будем говорить так, воевали на стороне России. Они выполняли задачи советского командования. Они погибли. Они отдали свои жизни во имя победы над фашизмом. И как это так, что мы сегодня должны их вычеркнуть, забыть. Это просто невозможно, просто несправедливо. Просто не может этого быть! Сегодня кто-то в Норвегии выступает против России, за поддержку санкций… Но сегодня он выступает, а завтра придёт другой, он не будет выступать. У него будет другое понимание, он не знает всей правды. К сожалению, средства массовой информации на западе так выстроили свою работу, что правду, наше мнение, там сегодня простой человек не услышит».

Достойное завершение одного из дней памяти - праздничный концерт, посвящённый семьдесят седьмой годовщине Великой Победы. Он состоялся в областном дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Под выступления военных и народных творческих коллективов каждый здесь вспомнил о своих родных и близких, которых коснулась война. Нет, наверное, ни одной семьи в стране, которую бы эта огромная трагедия обошла стороной. Не исключение и депутаты. Их деды также сражались на фронтах или трудились в тылу, в эвакуации, приближая День Великой Победы.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Дед у меня два года был на передовой, в разведке полковой. Ходил за линию фронта, несколько языков привёл. И подорвался на мине. Он воевал на Волховском фронте. Два года по госпиталям. Тяжёлая контузия. До конца жизни полностью так и не оправился. Хотя прожил достаточно долго. Вся нога была изранена. Я помню в детстве его рассказы про то, как брали языка. Это, наверное, останется со мной до конца жизни».

Отдельно отмечают депутаты огромное количество молодёжи на концерте. В прошлые годы столько подростков, желающих услышать песни военных лет, не было. Сейчас же, в непростое для страны время, видимо, преемственность поколений проявляется как никогда сильно.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Защитники Отечества присутствуют - это молодёжь. Это, так сказать, память о тех великих днях, о том героизме народа, должны передавать следующему поколению. Я думаю, сегодня на собрании будут присутствовать все. Не только ветераны, но и молодёжь».

Новый день и дорога в Долину Славы - один из главных мемориальных комплексов Кольского Заполярья. Здесь неподалёку шли самые ожесточенные бои за нашу промёрзлую, но родную землю. Долина Славы для нас, но для немцев она стала долиной смерти. Здесь захлебнулось наступление на советский Мурманск. Отсюда же в 1944 году красноармейцы погнали врага обратно. До сих пор в окрестностях Долины Славы поисковики и волонтёры находят останки павших воинов. На мемориальном кладбище захоронены несколько тысяч бойцов, найденных красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, продолжают хоронить здесь же, рядом с братьями по оружию.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Я, во-первых, хочу поздравить всех земляков с наступающим праздником - с 77-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Хочу сказать, что у жителей города-героя Мурманска особое отношение к этому празднику. Существует хорошая традиция, когда при выезде в Долину Славы мурманчане останавливаются у мемориала Воинам Полярной Дивизии, проводим митинг, отдаём дань памяти защитникам Мурманска, которые сняли непосредственную угрозу захвата города Мурманска. И в нашем городе Мурманске проживал, к сожалению, проживал почётный гражданин Мурманской области, почётный гражданин города Мурманска Лев Васильевич Журин, который является основателем поискового движения. Вы справедливо заметили, что это место является знаковым для каждого жителя Мурманской области. Вдумайтесь, мы сегодня отмечаем 77-ю годовщину Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Но каждый октябрь мы хороним останки защитников советского Заполярья. Та работа, которую сегодня проводят поисковики Мурманской области, достойна самых высоких слов благодарности. И вы знаете, что меня особенно настораживает много лет, то, что сегодня, завтра, послезавтра отгремят хорошие речи, правильные слова, опустятся знамёна и мы немного забудем о важности этого подвига. Я считаю, что цель нашей работы, патриотического воспитания, заниматься им ежедневно».

Митинги в Долине Славы для Мурманской области сравнимы с парадом Победы. Хоть и проводятся они на день-два раньше, но по силе и накалу эмоций ничем не уступают. Долгих два года пандемия ковида не давала северянам собраться здесь на массовое празднование. Именно по этой причине в этом году количество приехавших почтить память павших воинов куда выше, чем обычно.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В обществе всегда был, есть и будет такой позыв на то, чтобы помнить, гордиться и действительно славить и праздновать Великую Победу. Великую Победу - не просто как победу, а как завоевание и деяние наших предков, наших дедов и прадедов. По сути, которые сплотившись жертвовали собой ради вот этого великого, того, что мы сегодня имеем, и тем, чем мы сегодня пользуемся. Я бы вообще провёл параллель, не только Великую Отечественную войну 41-45 годов. Ведь и в 1812 году война отечественная. Тоже такой же был вызов и такой же духовный подъём был в народе. Об этом писал Лев Толстой в «Войне и мире».

Всего с 7 по 9 мая в Мурманской области прошло более 600 мероприятий. Многие из них посетили депутаты Мурманской областной Думы. Кульминация празднования - военный парад 9 мая, народное шествие к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и митинг рядом с монументом. Эти мероприятия тоже в предыдущие два года были сильно смазаны из-за пандемии. Например, долгое время шествие «Бессмертного полка» проводилось в онлайн-режиме. Северяне долго ждали, когда портреты своих дедов и прадедов можно будет пронести вживую по улицам города. В итоге - рекорд. На шествие собрались 18 тысяч человек. В 2019-м, в последний год до ковида, например, количество участников акции составило лишь 2 тысячи человек.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы гордимся нашим великим и многонациональным народом, который в тяжелейшей борьбе одержал победу над фашизмом. Да, это было нелегко. Но тот девиз: «Всё для фронта, всё для победы», вера в победу с первого дня войны, они делали всё возможное и невозможное, чтобы одолеть коварного врага».

А уже 10 мая депутаты Мурманской областной Думы собрались на Аллее Писателей рядом с областной детско-юношеской библиотекой. Здесь почтили память того, кто для погибших защитников советского Заполярья сделал очень многое. Здесь торжественно открыли бюст Михаила Григорьевича Орешеты. Поисковик, краевед, историк, писатель, большую часть жизни посвятивший увековечиванию памяти павших воинов, отстоявших Мурманскую область. Изучение войны на севере, работа по восстановлению памятников и мемориалов и патриотическое воспитание были смыслом жизни Михаила Орешеты.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы:

«Сколько он возвратил из небытия бойцов, которые погибли здесь, защищая наш Кольский полуостров! Родственники обрели своих героев. О том, что я говорил, открытие мемориала на Титовском рубеже, у реки Титовка. Большое усердие приложил Михаил Григорьевич, чтобы открытие этого мемориала состоялось. Много воинских захоронений, которые он находил, где ребят погибших, много сделали. И на Рыбачьем, и здесь, возле Титовки».

Открытие бюста решили приурочить к празднованию Дня Победы. Завет полководца Суворова: «Война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат» для Михаила Григорьевича был свят, он, как никто другой, много сделал для того, чтобы закончить наконец отгремевшую 77 лет назад Великую Отечественную войну.

Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту Михаила Орешеты. Этим памятным событием депутаты Мурманской областной Думы завершили череду праздничных мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы.