МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризма

В Мурманской областной Думе состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню российского парламентаризма, во время которой региональные депутаты рассказали журналистам об итогах законотворческой работы в 2020 году.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Более 300 вопросов мы рассмотрели на заседаниях Думы. Скажу коротко о некоторых самых заметных результата нашей работы. Принят пакет законов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса: закон о создании налоговых преференций резидентам Арктической зоны, закон, расширяющий меры соцподдержки медицинским работникам, направленный на привлечение в наш регион новых специалистов».

Большая работа шла в думских комитетах. Почти 50% от общего количества вопросов, рассмотренных в Думе в пандемийный год, достались на долю комитета по законодательству.

Владимир Мищенко, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы: «За 2020 год было проведено 22 заседания комитета, рассмотрено 129 вопросов. В среднем в месяц мы рассматривали порядка 10 вопросов. Это большой объём работы. Рассматривали вопросы организации местного самоуправления. В 2020 году на территории Мурманской области были преобразованы шесть муниципальных образований в муниципальные округа: это Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдорский район. Всё прошло безболезненно».

Комитет по образованию, науке и культуре в прошлом году также рассмотрел много важных вопросов. Например, закон об обеспечении бесплатным питанием младших школьников.

Лариса Круглова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Нами, депутатами, была проведена большая работа по обеспечению горячим питанием обучающихся. И мы говорим не только про 1-4-е классы, но также о тех льготных категориях, которые получают у нас двухразовое питание, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому».

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации в прошлом году не только принимал законы, но и контролировал государственный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», помогая сделать транспортное сообщение Мурманской области ещё комфортнее.

Михаил Антропов, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Средств всё больше выделяется, в том числе и федеральных средств. Поэтому контроль за расходованием, особенно за расходованием, особенно за качеством работ ведётся постоянно. Это, в общем-то, ну, по нашей просьбе, еженедельно проходят заседания комитета по дорогам. Мы выезжали на ремонты, смотрели, контролировали качество работ».

Важный фронт работы парламентариев – помощь избирателям. За год депутаты рассмотрели более полутора тысяч обращений от жителей региона. Больше всего жалоб в сферах ЖКХ и здравоохранения.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Работа с людьми, с обращениями граждан, с обращениями наших избирателей, для нас это приоритет, в первую очередь. Потому что много можно говорить, но когда чужая боль подходит к тебе, мы видим, что необходимость в этом есть, помочь, а мы можем себе это позволить, не то, чтобы всегда, но всё, что возможно, делаем. Поэтом, это основная наша работа должна быть, это основная направленность нашей деятельности».

Недавно, например, к парламентариям обратились многодетные семьи. Они просят помощи с выделенными ранее участками под индивидуальное жилищное строительство. Муниципальные власти в 2015 году предоставили участки на болотах и сопках. Попасть туда и начать стройку - задача не из простых.

Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы: «Указ предусматривал предоставление этих участков в местах, где бы была вся необходимая транспортная и инженерная инфраструктуры. Вот предоставили участки где-то там - либо на сопочке, либо в болотистой местности. Там ничего этого нет».

В этом году работа продолжается. И на повестке снова важные социальные вопросы. Например, поддержка студентов-медиков и ординаторов, обучающихся по целевым направлениям.

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы: «Стипендии студентам в объёме 3000 рублей ежемесячно и стипендии ординаторам в объёме 5000 рублей. Таких и студентов, и ординаторов сегодня в Мурманской области по направлению, из Мурманской области направлено 303 человека. Так что ждём пополнения. Уже есть студенты, которые учатся и на предпоследних курсах. Они должны будут по договору вернуться к нам».

Подготовили депутаты подарки и нашим северным городам. Депутаты собираются разрешить присваивать почётные звания муниципалитетам на региональном уровне. Это, по их мнению, позволит исправить историческую несправедливость.

Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы: «В годы Великой Отечественной войны у нас было Кандалакшское направление. Этот узенький участок земли, который нужен был для полноценного функционирования железной дороги, сколько сил было приложено, сколько жизней унесла война. Но, к сожалению, мы не смогли добиться на федеральном уровне, чтобы Кандалакша получила почётное звание «Город воинской славы». Сейчас этим законом мы даём возможность, по крайней мере кандалакшанам, выступить с инициативой, чтобы это стал городом воинской доблести».

Большинство законов на рассмотрение Думы в прошлом году предоставили губернатор Мурманской области и министры. Депутаты уверены, так и должно быть. Ведь выполнять их потом тоже предстоит исполнительной ветви власти. Депутаты же, в свою очередь, предложенные законы корректируют, отталкиваясь от своих опыта и знаний ситуации на местах.