Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!

29 октября на очередном заседании Мурманской областной Думы народным избранникам был рассмотрен законопроект об увеличении регионального коэффициента, по которому рассчитывается патент для иностранных рабочих.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас иностранные граждане работают в таких отраслях как строительство, объектах Фонда капитального ремонта, на дорогах, в туризме, в сфере обслуживания. Доля их составляет не более 5 процентов от занятых в экономике региона. Увеличение размера патента до 4,5, которое Министерство развития Арктики предложило, позволит обеспечить пополнение регионального бюджета в 20-26 году».

По статистке, в этом году на работу в Мурманской области было выдано 2 тысячи 700 патентов иностранным рабочим, хотя число привлеченных из-за рубежа специалистов снижается. По предварительным прогнозам, увеличение стоимости патентов принесёт дополнительно в бюджет региона более 500 миллионов рублей.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Патент мы рассчитываем по величине средней заработной платы».

Пополнение бюджета необходимо, в первую очередь, для выполнения всех социальных обязательств для северян. Их число с каждым только увеличивается. В частности, сегодня депутаты проголосовали за новую льготу. Региональные парламентарии приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Он приводит региональный закон в соответствие с федеральным. Отныне правом на получение бесплатной юридической помощи наделяются многодетные родители, имеющие трёх и более детей, до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или возраста двадцати трёх лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы предусмотрели возможность оказания бесплатной юридической помощи многодетным семьям, имеющие трёх и более детей, до достижения старшим ребёнком 18 лет. Так же предусматривается их адвокатское сопровождение в судах по вопросам усыновления, материнства, детства. Законодательная инициатива нашла поддержку губернатора».

Сегодня народным избранникам удалось поставить точку в вопросах вокруг закона об ответственном обращении с животными в Мурманской области и устранить правовую неопределенность. Поправки увеличивают срок пребывания бездомных животного с признаками агрессии с 10 дней до 14 дней, а фактически до 17, с учётом 3-дневного срока для размещения объявления в социальных сетях. Таким образом, шансы владельцев найти своих пропавших питомцев повышаются.

Сергей Дубов, председатель Мурманской областной Думы: «Это злободневный вопрос. Вы знаете, что раньше агрессивные собаки поступали в пункты временного содержания животных. Они там содержались в течении 10 суток, а потом, если не находился хозяин, проводилось их умерщвление. Но суд второй инстанции отклонил эту практику, теперь мы увеличиваем этот срок до 17 дней».

С 1 декабря в нашем регионе будет ежегодно отмечаться День судоремонтника, об учреждении которого просили ветераны этой отрасли. В годы Великой Отечественной войны работники-судоремонтники обеспечивали боеготовность военного флота страны. Под налётами вражеской авиации восстановление кораблей не прекращалась ни на минуту. Труженики судоремонта внесли значимый вклад в победу и в последующее развитие рыболовецкого и торгового флотов страны. Новая дата в праздничном календаре – дань уважения к ним и признание важности судоремонта и престижа профессии.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Была проведена большая работа, были споры у ветеранов, так как у нас есть и военный судоремонт, который в 30-ые годы зарождался, начинали судоремонт рыбных траулеров и торговые суда на территории Мурманской области. Мы пришли к общему знаменателю, выбрав дату праздника - 1 декабря. Поставили точку, губернатор поддержал».

В календарь региональных праздников были внесены памятные даты присуждения почётных званий воинской и лётной доблести населённым пунктам Спутник, Печенга, Оленья, Алакуртти.

Всего на заседании Мурманской областной думы народные избранники рассмотрели более 20 вопросов.