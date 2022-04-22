Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Сегодня Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Чтобы нивелировать его влияние на северян, Мурманская областная Дума и правительство региона продолжают принимать и разрабатывать законы, касающиеся поддержки граждан и бизнеса Кольского полуострова. Эти вопросы постоянно находятся в поле зрения народных избранников.

Не стало исключением и очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - несколько десятков серьёзных вопросов. В том числе, связанных с поддержкой семьи и материнства. Санкции - санкциями, а задачи по улучшению демографической ситуации на Севере никто не отменял.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Наиболее важные вопросы, я бы сказал, что это вопросы социальной защиты населения. В первую очередь мы рассмотрим наш региональный законодательный документ. Президент установил выплаты с 1 мая семьям, где дети с 7 до 17 лет, поэтому мы этот региональный законопроект принимаем, который определяет, что семьям, где дети с 7 до 17 лет, если доход меньше установленного уровня, то они могут получать дополнительно доплату от 50%: 50%, 75% или 100%, в зависимости от дохода семьи. Мы этот законопроект сегодня принимаем, а вчера его рассматривали на комитете и на фракции. Конечно, мы его рассмотрим в первоочередном порядке для того, чтобы этот документ сегодня подписал губернатор. Второй законопроект, который также имеет социальную направленность. Вы знаете, мы принимали когда-то в 2018 году закон о молодых мамах, в котором устанавливали возраст мам, родивших первого ребёнка, до 24 лет. Мы сейчас его, по предложению губернатора, продлеваем до 30 лет, устанавливаем сумму выплаты. Она у нас не менялась. Сейчас мы устанавливаем, что она будет составлять 75% от прожиточного минимума ребёнка в нашей Мурманской области».

Северяне могут следить за каждым заседанием Мурманской областной Думы. Прямо из зала ведётся онлайн-трансляция, доступная на сайте регионального парламента. Однако огромный пласт работы проходит для общественности незаметно - во время заседаний комитетов. Там законопроекты проходят первую экспертную оценку. Представители депутатского корпуса вносят свои предложения, затем вырабатывают резолюцию: рекомендовать или не рекомендовать проект к принятию. Во время последнего комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, например, депутаты рассмотрели ряд законопроектов, касающихся жилищного строительства в регионе.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Губернатором региона внесён ряд законопроектов в Думу, поэтому сегодня на комитете мы рассматривали поправки. Представители министерств рассказывали, чего они касаются. В частности, один из законопроектов позволяет вовлекать в оборот для застройки незадействованные сегодня земельные участки. В том числе это напрямую касается нескольких участков для многоквартирной застройки в городе-герое Мурманске. Мы на протяжении последних нескольких месяцев обсуждаем законопроекты, касающиеся индивидуального жилищного строительства. В части поддержки ипотечного кредитования и субсидирования такого строительства. Сегодня также мы говорили о том, когда эти инструменты заработают. Ждём, что уже в мае, когда наши земляки смогут ими воспользоваться. Практически все категории граждан смогут получить либо поддержку в части погашения процентов к своему ипотечному кредиту определенного уровня, либо субсидию на строительство жилья, на покупку домокомплекта. Я точно могу сказать, что в муниципалитетах наши земляки этих законопроектов ждут и будут ими пользоваться. Особенно сейчас, в сложившейся ситуации на рынках».

Немало внимания уделяется и спортсменам нашего региона. Во время заседания депутаты областной Думы решили расширить перечень региональных выплат за спортивные достижения. До недавнего времени предусмотрено денежное вознаграждение было лишь за результаты в олимпийских видах спорта и за участие в олимпиадах, а также чемпионатах мира и Европы. Однако из-за санкций участие наших спортсменов в таких мероприятиях теперь под вопросом. Следовательно, их необходимо поддержать. Чтобы у профессионалов не пропадал стимул развиваться дальше, ставить новые рекорды, а главное, оставаться в России и в Мурманской области.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Если у нас раньше были выплаты непосредственно только за олимпийские виды спорта, то сегодня в этот перечень попадают и неолимпийские виды спорта. Также включены в этот перечень первенства мира, Европы и первенства России. Получается, что более младшая возрастная группа, участвуя в соревнованиях, также будет получать эти единовременные выплаты. Я всегда говорю: что детского спорта не может быть без развития спорта высших достижений. А в спорте высших достижений, конечно же, есть субъекты, где выплачивают и гранты, и поддержка оказывается. И наши спортсмены уезжают туда. Будем надеяться, что этими выплатами мы будем стимулировать, чтобы спортсмены высокого уровня оставались здесь и были примером для подрастающего поколения».

А чтобы дети достигали хороших результатов в учёбе и спорте, им необходимо качественно отдыхать. С этого года Мурманская область участвует в реализации мероприятий федеральной программы «Дети Арктики». Отдыхать в лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также Азовском, Каспийском и Японском морях, Республике Адыгея и курортах Кавказских Минеральных вод смогут школьники с 5-го по 8-й классы. Бесплатные путевки получат порядка 2,5 тысячи юных северян. Программа рассчитана до конца 2024 года. Это, отметим, помимо традиционной региональной оздоровительной программы. По ней в лагеря на юг уедут ещё несколько тысяч детей. Также часть ребят останутся на отдых в Мурманской области.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «Вы знаете, что наши школьники защищены. Особенно северные школьники защищены. И это прописано законом Мурманской области. И мы должны чётко понимать, сколько детей поедут отдыхать, сколько останется в муниципалитетах. На это выделено 448 миллионов рублей. И плюс, ещё дополнительно, по новой программе, которая в этом году финансируется правительством Российской Федерации – это «Дети Арктики». На это средств выделено 140 миллионов рублей. Чем это хорошо? Те, что сейчас будут проходить конкурсы, наши дети смогут отдохнуть в Краснодарском крае, в Крыму, в Сочи. Везде, где будут проводиться лагеря. Мы планируем, что выезд детей будет 6,5 тысячи. Все остальные мероприятия будут проводиться в рамках региона. Это в муниципалитетах, так называемые лагеря дневного пребывания».

Не забывают депутаты и про важные имущественные вопросы. Например, на минувшем заседании областной Думы депутаты приняли единогласное решение забрать из федеральной собственности в региональную мурманский морской вокзал, в состав которого входят здание, помимо последнего этажа, где расположены офисы федеральных организаций, площадь перед ним. Как объяснил заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, сделано это было для того, чтобы областные и муниципальные власти имели возможность использовать пустующие сегодня помещения и территории по собственному усмотрению. Этажи морвокзала можно будет использовать под офисы, выставки или общепит. А на площади - проводить гулянья и праздники.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Вы знаете, что у нас есть любимое место, которое очень любимо мурманчанами и гостями города. Это площадь перед морвокзалом. Сам морвокзал далеко не на 100 процентов используется эффективно, поэтому где-то с 2020 года правительство Мурманской области просило наших коллег в федеральном центре передать нам для дальнейшего использования площадь и часть зданий. И получается, по сути, что 1, 2 и 3-й этажи, то есть всё, кроме 4-го этажа, в соответствии с решением, одобренным профильным комитетом Мурманской областной Думы, передаётся из федеральной собственности в собственность Мурманской области. И передаётся площадь перед морвокзалом. Это значит, что мы получаем абсолютно интересную точку притяжения. На площади можно проводить различные мероприятия, можно на законных основаниях убирать и благоустраивать площадь, когда там стоит ёлка новогодняя. Использовать не только зимой, но и летом эту территорию. Проводить какие-то концерты, фестивали. Сами понимаете, место отличное».

Заботятся областные депутаты и о трудящихся Кольского полуострова. На минувшем заседании народные избранники решили расширить список профессий, которым теперь будут доступны звания почётных работников. Раньше в списке присутствовали лишь пять отраслей: культура, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, а также соцзащита населения. Теперь отдельная награда будет и у работников средств массовой информации. А в дальнейшем парламентарии планируют ввести почётные звания и для ряда других профессий.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Данный законопроект был подготовлен правительством Мурманской области по поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса. Он направлено на то, чтобы достойно оценить труд представителей СМИ. Есть Общественный совет при губернаторе Мурманской области. Соответственно, туда будет вноситься ходатайство. Есть и совет журналистов у нас в Мурманской области. Есть соответствующие руководители, которые будут ходатайствовать, определять. В том числе и общественные организации. Здесь поле деятельности для всех абсолютно: и общественников, и работников. Пожалуйста, давайте вместе думать. А Общественный совет будет уже принимать решение. Всё это компоновать и предлагать губернатору Мурманской области. Когда появилась эта инициатива, мы очень долго и серьёзно обсуждали её на площадке фракции партии «Единая Россия» в Мурманской областной Думе. И пришли к выводу, что нам надо предусмотреть ещё по профессиям награды, внести ещё дополнения в статью 9.2, касающиеся учреждения новых наград по профессиям. У у нас на Мурмане есть масса достойных тружеников. По профессиям: рыбаки, портовики, шахтёры, горняки. Можно перечислять бесконечно. И здесь, единственное, надо посмотреть, соизмеримость с финансовыми вложениями. И мы будем проводить консультации с губернатором Мурманской области, с правительством для того, чтобы у нас лучшие люди по профессии имели такое высокое звание».

А за соизмеримостью финансовых вложений всегда готовы проследить представители Контрольно-счётной палаты. На минувшем заседании председатель органа выступил с отчётом по итогам 2021 года.

Дмитрий Костюкевич, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманской области: «В 2021 году было запланировано и проведено 44 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. Инспекторским составом палаты составлено 138 актов и заключений. Охвачены контролем 95 объектов контроля. По итогам работы КСП возвращено в областной бюджет более 32 миллионов рублей. Кроме того, должностными лицами КСП в прошлом году было возбуждено 18 административных дел, которые дошли до суда и закончились административными штрафами и предупреждениями».

Среди обычных, казалось бы, будней депутатов сегодня то и дело проглядывают отголоски идущей на территории Украины спецоперации. Наряду с законопроектами, призванными улучшить жизнь граждан Мурманской области, начали появляться вопросы, касающиеся правовой защиты беженцев из Донбасса. На заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению народные избранники рассмотрели вопрос предоставления бесплатной юридической помощи в Мурманской области переселенцам, беженцам из Украины, Донецкой и Луганской народных республик и тем, кто подал соответствующие документы на признание таковыми. Также под действия закона о юридической поддержке попадут и переселённые лица.

Дело в том, что по объективным причинам беженцы с законодательством Российской Федерации не знакомы. Подготовиться у них, понятное дело, времени не было, поэтому вполне логично, что юридическая помощь им должна предоставляться за счёт государства, уверен глава думского комитета Владимир Мищенко.

Напомним, всего по планам правительства страны, в Мурманскую область хотят направить 2452 беженцев. Возможно, некоторые из них затем решат осесть в Мурманской области. Остальные же после окончания спецоперации вернутся домой.