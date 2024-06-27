Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА

Депутаты в последний раз собрались вместе летом, чтобы решить и закрыть ряд животрепещущих вопросов. Всего тем - 14. Некоторые из них в социальных сетях, СМИ и в кабинетах власти Мурманской области разрабатывали довольно давно и обсуждали не один месяц. Так что, они стали действительно долгожданными для жителей региона.

Мурманская областная Дума провела заключительное заседание в этом сезоне. После этого заседания законодательный орган региона отправится на летние каникулы.

Депутаты в последний раз собрались вместе летом, чтобы решить и закрыть ряд животрепещущих вопросов. Всего тем - 14. Некоторые из них в социальных сетях, СМИ и в кабинетах власти Мурманской области разрабатывали довольно давно и обсуждали не один месяц. Так что, они стали действительно долгожданными для жителей региона.

К таким, например, относится так называемый в обществе закон о «наливайках», точнее, об ограничении их деятельности на территории Мурманской области. Официальное его название очень длинное и касается установления дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Нами принято два законопроекта. Один из них уже принят и вступит в законную силу первого сентября. Это касается площади магазинов, которые могут реализовывать алкогольную продукцию. Сейчас с первого сентября текущего года у нас могут открываться такие магазины для реализации алкогольной продукции, только, если у них площадь будет не менее 250 квадратных метров. Это касается только вновь открывающихся магазинов. Это не касается тех магазинов, которые сейчас функционируют, работают и могут претендовать на продление лицензии. То есть, это такой баланс бизнеса и населения, чтобы соблюсти все интересы».

Второй законопроект как раз касается магазинов, которые перепрофилируются в импровизированные кафе для того, чтобы иметь возможность продавать алкоголь по ночам. Такие магазины зачастую становятся точкой притяжения маргиналов. А шум, мусор и вероятная угроза безопасности, которые несут с собой такие любители горячительных напитков, беспокоят добропорядочных жителей домов.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мы ограничиваем время продажи алкоголя в объектах общественного питания. Предлагаем ограничить с 23 часов до 10 утра. То есть, в ночное время алкоголь даже в объектах общественного питания реализовывать будет нельзя. За исключением, не бывает правил без исключения, и в этом случае также за исключением ресторанов, которые имеют площадь обслуживания зала более 100 квадратных метров».

Ещё один важный вопрос под закрытие сезона заседаний в областной Думе - это новые меры поддержки для многодетных семей. Таковой, напомним, считается ячейка общества, в которой воспитываются трое и более детей. И первое важное нововведение - теперь статус многодетной семья получает бессрочно. Подтверждающим документом станет удостоверение единого образца. Также будут установлены две дополнительные меры поддержки. Так, с 1 февраля 2024 года мера соцподдежрки распространяется не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения. Кроме того, устанавливается новая выплата.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Вводится к Дню знаний новая выплата. Она касается всех детей из многодетных семей, будет установлена ежегодная выплата на каждого ребёнка в многодетной семье, неважно в какой класс он идёт, без относительно уровня доходов многодетной семьи».

Также региональные власти решили усовершенствовать ещё одну меру поддержки, известную как «зарплата мамы». Раньше, чтобы получать выплату с рождения ребёнка, необходимо было подать заявление на поддержку в течении полугода. Теперь такого ограничения нет.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В действующей редакции закона семья имеет право на получение выплаты ежемесячной с момента рождения ребёнка, если они воспользовались этим правом и подали заявление в течении полугода, если за рамками полугодового периода, то с момента обращения. Мы же сейчас вносим новую редакцию, в соответствии с которой мама имеет право на получение выплаты за рамками полугодового периода. То есть, с момента рождения и не важно в какой период вы подаёте заявление, исчисляться будет выплата с момента рождения ребёнка».

Важный закон и о праве комитета по туризму Мурманской области на контроль деятельности гидов. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечивать безопасность туристов, но и для того, чтобы гиды давали своим клиентам только качественную и проверенную информацию.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Подводя итоги 2023 года, мы увидели большой рост. Почти в два раза, по сравнению с допандемийными показателями. 670 тысяч туристов приехали в наш регион в 2023 году. Это только те, кто разместился в коллективных средствах размещения, заказал услуги проживания на территории Мурманской области. Если смотреть на большие данные, то эти цифры могут быть и больше. Иногда люди останавливаются в палатках, кемпингах, каких-то местах, где не обязательна регистрация. Поток достаточно большой. И нам важно, чтобы этих людей встречали аттестованные гиды, которые знают регион, которые могут рассказать достоверную историю, рассказать об экономическом потенциале, ну, и обеспечить заодно безопасность, проводя по территориям наших туристов».

Помимо новых законопроектов представители комитетов и фракций подвели итоги работы областной Думы за минувшие полгода. Труд народными избранникам был проделан действительно большой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы за этот период, за первое полугодие, рассмотрели порядка 150 вопросов, включая сегодняшнее заседание. Принято 60 законопроектов. В основном, они касаются всех сфер жизни нашего региона. Большинство - законопроекты социальной направленности. Из 60 законопроектов 48 внесены губернатором Мурманской области. Довольно большая работа проделана в решении всех вопросов. В целом, считаем, что план законопроектной деятельности, который мы составляли на этот год, он успешно в первом полугодии был реализован».

Всё полугодие депутаты работали для того, чтобы сделать жизнь северян комфортнее и повысить благосостояние граждан. Большая часть законов касалась именно социальной сферы. Перед финальным в этом сезоне заседанием представители областной Думы вспомнили про резонансные законопроекты, которые были приняты в минувшем полугодии. Среди них, например, долгожданный закон о зубопротезировании.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Я считаю, что надо отметить ряд законопроектов, которые были приняты. Законопроект по зубопротезированию, в который мы внесли поправку, которая позволяет получить выплату до начала зубопротезирования. Механизм будет разработан правительством Мурманской области. Также категория «Дети Великой Отечественной войны» сможет получать бесплатно зубопротезирование вне зависимости от нуждаемости».

Работали депутаты и с программой «Свой дом в Арктике». На протяжении полугодия в законопроект вносили корректировки, чтобы сделать его доступнее для жителей, удобнее в плане оформления и подачи заявок, а также получения средств на строительство домохозяйств.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «В рамках корректировок, которые вносились в эти законы, нашим комитетом, а впоследствии Мурманской областной Думой, ещё более упростилась процедура получения данных средств. Кроме того, появилась возможность совмещать льготные программы, получение льготного арктического кредита и субсидии от миллиона рублей полутора миллионов, которые получают наши земляки. Кроме того, саму субсидию стало возможно использовать на ряд других направлений, например, на оплату первого взноса по ипотечному кредиту или на участие в долевом строительстве».

За минувшие полгода депутаты Мурманской областной думы проделали огромную работу, поэтому сейчас с чистой совестью отправляются на отдых, чтобы затем вернуться с новыми силами и идеями по улучшению жизни региона.

К слову, несмотря на каникулы, народные избранники продолжат решать вопросы северян, будут встречаться со своими избирателями, выслушивать их просьбы и стараться помочь гражданам с возникающими проблемами.

Следующее заседание областной Думы состоится уже осенью этого года.