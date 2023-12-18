Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА

Депутаты Мурманской областной Думы провели последнее в этом году заседание. Можно говорить об итогах работы за 2023 год. Кроме того, на заседании во втором и сразу в третьем чтении приняли главный финансовый документ региона - будущий бюджет.

Депутаты Мурманской областной Думы провели последнее в этом году заседание. Можно говорить об итогах работы за 2023 год. Кроме того, на заседании во втором и сразу в третьем чтении приняли главный финансовый документ региона - будущий бюджет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Поправки поступили в основном технического характера. Устраняем замечания Контрольно-счётной палаты. От депутатов поправок не поступило. Ещё раз повторюсь, что мы принимаем бюджет во втором чтении, потом в перерыве сделаем заседания комитетов и примем в третьем чтении и окончательной редакции. Но о бюджете много мы говорили. Можно повторить, что все параметры, так сказать, что заложены в бюджете, доходная часть составляет 127 миллиардов рублей, расходная часть - 142 миллиарда. Всё у нас: индексация заработной платы, те, кто не попадает в указы президента с 1 января, и питание, и учебные расходы увеличиваются на 4,5% - всё это будет заложено в бюджет с первого января 2024 года. МРОТ и те, кто не попадают в майские указы в нашей бюджетной сфере, тоже заложены денежные средства. То есть, все обязательства, которые берёт правительство на себя, они все заложены, учтены в бюджете следующего года».

Как следует из слов председателя Мурманской областной Думы, бюджет будет социально ориентированным. Правительство продолжит исполнять все взятые на себя социальные обязательства в полном объёме. Самые большие расходы запланированы по направлениям образование, социальная политика и здравоохранение.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Мы видим уже по преобразованию нашей Мурманской области, мы видим, какие статьи расходов были заложены на капитальный ремонт образовательных учреждений, медицинских учреждений, на поддержку незащищённых слоев населения, на строительство, на арктическую ипотеку. Можно многое говорить о тех мерах, которые были предусмотрены в бюджете на поддержку, на развитие Мурманской области. Сейчас можно сказать, что все проекты успешно реализуются. И конечно, сегодня мы будем рассматривать бюджет в третьем чтении. И в нём содержатся те же статьи расходов, продолжается развитие проектов, которые у нас идут с прошлых лет: «На Севере – Жить», инициативное бюджетирование и активное участие наших граждан в развитии наших территорий - всё это есть. И я уверена, что наша жизнь на севере будет ещё лучше и комфортней»

Общий объём финансирования в сфере социальной поддержки населения на будущий год по сравнению с годом 2023-им будет увеличен на 1,7 млрд рублей. Сумма серьёзная и обусловленная процессами, которые идут в государстве и регионе. Например, дорожают услуги ЖКХ - увеличивается и сумма, которую необходимо заложить на компенсацию платы за эти услуги для льготных категорий граждан. А ведь мер социальной поддержки населения в Мурманской области достаточно много. И охватывают они практически все слои населения.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Если говорить о социальной направленности бюджета, то я бы хотел пояснить это на примере двух государственных программ, которые мы администрируем. Самая большая программа, которую ведёт наше министерство, это социальная поддержка. И надо сказать, что размер, общий объём финансирования, который предусмотрен на 2024 год, по сравнению с действующей редакцией увеличен на 1,7 миллиарда рублей. На сегодня в проекте бюджета заложено 23,1 миллиарда. Чтобы вы понимали, это деньги очень серьёзные, порядка 4,2 миллиарда идут на меры поддержки семей с детьми. Больше 4 миллиардов – на меры поддержки граждан - на компенсацию гражданам по расходам по жилищно-коммунальным услугам».

Одна из важных социальных инициатив Мурманской областной Думы в этом году – это расширение возможностей использования регионального материнского капитала. Его теперь можно использовать для покупки ребёнку лекарств, оплату санаторно-курортного лечения, подключение своего дома к инженерным сетям и на образование родителей.

На последнем в этом году заседании обсудили другую социальную меру поддержки, связанную с помощью ветеранам боевых действий.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Сегодня мы на заседании Думы будем рассматривать также моё обращение, инициированное к председателю правительства России, председателю Государственной Думы, к председателю Совета Федерации, чтобы наши ребята, у кого есть статус ветерана боевых действий, им положена ЕЖВ - денежная выплата, ветеранские, так называемые. С 23 июля изменились условия предоставления этой выплаты. Сейчас эта выплата ребятам предоставляется в полном объёме. И те ребята, которые хотят получить в натуральной форме эти социальные услуги, им нужно подать заявления до 1 октября текущего года, чтобы с 1 января 2024 года получить в натуральной форме. Это лекарственные средства, это медицинское различное оборудование, это проезд на пригородном железнодорожном транспорте бесплатный, это проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Но те ребята, которые после 1 октября обращаются за такой помощью, они смогут в натуральной форме получить только с 1 января 2025 года. Соответственно, мы обращаемся от Мурманской областной Думы к правительству, чтобы рассмотреть возможность в кратчайшие сроки тем ребятам, которые напишут заявление, найти возможность предоставлять эти льготы, социальную помощь в натуральном виде, чтобы они получили всё, что им потребуется».

Надо отметить, что вопросам поддержки участников СВО и членов их семей в уходящем году уделялось много внимания. В Мурманской области их действует несколько десятков. В том числе это единовременная материальная помощь и меры социальной поддержки, разработанные правительством региона. Необходимо предусмотреть, чтобы они продолжали действовать и в следующем финансовом году.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Главные вопросы, которые проходят в разделе социальной политики, это вопросы поддержки участников СВО, членов их семей. И мы по некоторым законопроектам продлили их реализацию в 2024 году. Поэтому, я думаю, что те законопроекты, которые сегодня будут рассмотрены, например, по образованию, министерством образования приводятся в соответствие с федеральным. Мы поставили сегодня работу так, чтобы план законопроектной деятельности, все те законопроекты, которые важны и должны работать в следующем году, сегодня все будут рассмотрены. То, что мы планировали вместе с правительством - план законопроектной деятельности, он полностью сегодня будет реализован».

Ещё один важный итог уходящего года - цифровизация, которой подвергаются практически все сферы жизни в Кольском Заполярье. Не стала исключением и медицина. Например, здесь в цифровой формат переводят карты пациентов и все лабораторные исследования. Потерять их, как это иногда случалось с бумажными документами, теперь будет крайне сложно. Более того, эта мера позволит врачам оперативнее диагностировать заболевания и назначать лечение.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «В 2023 году решались проблемы материально технической базы, оснащения оборудованием. Но есть один нюанс: скорость попадания к врачу, запись к врачу. И тот цифровой контур, который сейчас решается в системе здравоохранения - переведение в цифру карты медицинской и перевод всех результатов лабораторных исследований в цифру - в единый контур, даст возможность получения врачу-практику доступа к прослеживанию состояния здоровья пациента и к более быстрому и квалифицированному принятию решения».

Есть в региональной медицине и другие перемены. Впервые увеличился штат сотрудников здравоохранения в Мурманской области. При этом увеличился значительно. В этом заслуга работающих в регионе программ по привлечению медицинских специалистов.

Лена Лукичева, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «Впервые получилось положительное сальдо по кадровой политике. На 140 человек пришло больше в здравоохранение в целом. Поэтому положительное сальдо. Часть людей уезжали, часть уходили по каким-то семейным обстоятельствам, часть на пенсию выходили. Но, тем не менее, положительное получилось сальдо. Более 140 человек влились в нашу систему здравоохранения. Мы знаем, что кадры решают всё. Поэтому, надеюсь, что в будущем году социальная программа, которая в системе здравоохранения ведётся именно по укомплектованию кадров, по укреплению состава, даст положительный результат уже 2024 году. И в бюджет заложили на эту подпрограмму в программе здравоохранения средств значительно больше, чем в прошлом году. И все социальные обязательства, которые берёт правительство, они будут выполнены, потому что есть средства, которыми можно это исполнить».

Ещё один немаловажный итог этого года - законопроект о праздничных днях и памятных датах Мурманской области. Благодаря ему молодые северяне будут лучше знать историю родного края. Да и патриотическое воспитание, будет основываться на знаковые вехи в жизни нашего региона.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня мы рассмотрели законопроект о праздничных днях и памятных датах Мурманской области, приняли и поддержали его практически единогласно, все фракции подключились. Мы уверены, что этот законопроект послужит патриотическому воспитанию молодёжи и закреплению истории Мурманской области, становлению основных вех и дат, которые должны быть неким маяком для молодёжи, для поступательного развития и движения Мурманской области в будущем. В этом же контексте рассматривается вопрос об улучшении положения дел в Долине Славы».

По словам депутатов, в этом году областная Дума работала максимально эффективно. Все запланированные законы, направленные на улучшение жизни северян, приняты. Некоторые из них вступят в действие только в следующем году. Кроме того, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в этом году также был председателем ПАСЗР. Многие вопросы, которые рассматривали в законодательном органе нашего региона, нашли отклик и среди депутатов других регионов Северо-Запада России.

Год близится к новогодним праздникам, но труд депутатов не приостанавливается: они продолжат встречаться с избирателями, а также работать над законодательными инициативами, о которых мы узнаем уже в следующем году.