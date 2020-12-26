Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА

События 2020 года стали настоящим испытанием для всего мира. Пандемия коронавируса спутала карты всем странам, в том числе и России. Из-за временной приостановки деятельности предприятий малого и среднего бизнеса понесла потери экономика, закрытие границ и прекращение международного сообщения нанесли вред туристической отрасли, а тысячи заболевших ковидом перегрузили медицину. С подобными проблемами столкнулась и Мурманская область, с марта начавшая пополнять коронавирусную статистику страны. В этих условиях особенно непростой стала работа законодательной власти региона.

Мурманской областной Думе пришлось экстренно решать ряд вопросов, связанных с поддержкой малого бизнеса, ушедших на период самоизоляции, и оставшихся без работы во время пандемии северян. То есть, увеличивать расходную часть бюджета из-за возникших форс-мажорных обстоятельств. В то же время, сокращалась доходная часть регионального бюджета. Отменялись налоги для некоторых видов бизнеса, для других налоговая ставка снижалась, вводились преференции для компаний-участников территории опережающего развития «Столица Арктики». Всё - для выживания экономики региона, для того, чтобы удержать бизнес и инвесторов в Мурманской области. Это было время непростых решений, влияющих не только на ближайшее будущее региона, но и на его развитие в последующие годы.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Начиная с весенней сессии, мы приняли ряд изменений в региональное законодательство, которые позволили бы нам принимать оперативные решения, для того, чтобы реагировать на меняющуюся обстановку. Эти решения, в первую очередь, были связаны с увеличением резервного фонда правительства Мурманской области. Для того, чтобы оперативно финансировать мероприятия, связанные с ковидом. Это решения, которыми мы приостановили действия норм закона о бюджетном процессе, позволяющее нам в течении финансового года принимать решения по налоговым ставкам. В течении года их нельзя делать, но мы приостановили эту норму для того, чтобы предоставлять льготы и преференции тем отраслям экономики, в которых были введены ограничения в результате пандемии. Мы такие льготы предоставили в течении апреля-июня. Приняли ряд первоочередных региональных законов по патентной системе налогообложения, по упрощённой системе налогообложения, налогу на имущество, транспортному налогу, арендных платежах за пользование государственным имуществом. В совокупности, по нашим расчётам, это около миллиарда доходов областного бюджета, которые мы предоставили в виде льгот хозяйствующим субъектам. И, надеемся, что они почувствовали эту нашу поддержку. Я приведу один пример, если в мае мы видели серьёзное падение поступления доходов в бюджет, то уже к осени эта тенденция у нас изменилась и мы остались на уровне прошлого года поступления доходов. Мы считаем, что наша помощь, которая была сделана льготными преференциями.

И второй такой достаточно большой блок региональных законов, который связан с принятием решений на федеральном уровне о создании территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территории Мурманской области. В развитие этого решения мы приняли региональные законы, которые дают дополнительные льготы и преференции тем участникам хозяйственной деятельности, которые получили статус резидента и которые реализуют на территории Мурманской области инвестиционные проекты. Мы считаем, что эти дополнительные льготы по налогу на имущество, по налогу на прибыль в дополнении к федеральным преференциям, позволят привлечь новых инвесторов на территорию Мурманской области. А это новые рабочие места, новые поступления доходов в областной бюджет, которые будут направляться на развитие социальной сферы региона».

Пока северяне сидели на самоизоляции, депутаты продолжали трудиться. Работали в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию и встречались на заседаниях в формате видео-конференц-связи. Возникшие проблемы требовали скорейшего решения и ждать не могли.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Пандемия внесла коррективы в жизнь, наверное, каждого. Как в жизнь, так и в работу Мурманской областной Думы. Но мы научились в этих условиях работать. И в целом, этот год был весьма напряжённым, потому что необходимо было решать задачи все, которые необходимы, для того, чтобы область работала. Должен сказать, что мы приняли ряд законопроектов, которые были направлены на поддержку малого бизнеса, ряд законопроектов на поддержку семей с детьми, на поддержку наших молодых специалистов, которые пребывали в системе здравоохранения, чтобы получали они полярки с самого прибытия в наш регион, законопроект на поддержку семей с детьми. То есть, целый ряд законопроектов, которые имели социальную направленность. Конечно, при этом мы работали с бюджетом».

Пожалуй, главная работа шла в думских комитетах. Это те инстанции, которые любой закон должен пройти до внесения в повестку заседания депутатов. Здесь специалисты разных профилей рассматривают проект и определяют его влияние на дальнейшую жизнь северян. За год прошло более 120 заседаний комитетов, на которых рассмотрели более 500 вопросов, важных не только для области, но и для Северо-Западного федерального округа.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы работали активно с Парламентской ассоциацией. Приняли более 30 наших предложений и законопроектов, которые внесены были в течении года в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада. Четыре предложения были внесены нами в Госдуму. Например, это предложение о денежном финансировании на приобретение жилья для участников, ветеранов боевых действий, на поддержку нашего национального парка Хибины, о переносе оплаты проезда жителям нашей области с 2020 на 2021 год».

На передовой борьбы с болезнью находились медицинские работники. Врачи, медсёстры и санитары буквально валились с ног. Помимо плановых обследований им приходилось заниматься потоком заболевших ковидом, который постоянно увеличивался. Медики буквально жили в «красных зонах», среди заражённых, работая там вахтовым методом. Но и медицине поддержка требовалась не меньше. Также депутаты помогали наиболее пострадавшим от пандемии слоям населения - пенсионерам, добивались увеличения выплат детям войны.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Шла серьёзная, напряжённая работа по важным направлениям, чтобы нам выделить отдельным законом детей войны. Вот это старшее поколение. И нам в этом году сделать это удалось. Это, безусловно, радует. В условиях пандемии нужно больше денег. И переживания были за то, как справятся наши предприятия. Как получим мы налоги. Будет ли возможность нам осуществить те социальные задачи, которые стояли перед нами. И я могу вам сказать, дорогие мои, справились со всем. Комитет по социальной политике и охране здоровья постоянно держал руку на пульсе и бюджета, который связан со здравоохранением. Мы неоднократно выходили на московские связи и власти федеральные с тем, чтобы финансирование здравоохранения немножко по-другому выглядело. И посмотрите: сегодня у нас есть хороший итог. Мы сегодня Фонд обязательного медицинского страхования из-за того, что увеличивается подушевое нормирование, увеличиваем денег почти на миллиард на следующий год. Это работа текущего 2020 года и предыдущих лет, когда мы и в Совете Федерации во все барабаны били, и в Государственной Думе, и в Министерстве финансов, и в Министерстве здравоохранения. Итог, определённый, мы получили - с точки зрения территориальной программы бесплатной медицинской помощи. Здесь мы выполнили все те показатели, которые были предусмотрены на текущий год, несмотря на то, что пришлось нашим лечебным учреждениям работать в труднейших условиях».

Ещё одно знаковое событие - появление наград за заслуги в добровольческом и поисковом движениях. Работа волонтёров и поисковиков теперь будет поощряться официально. Символично, что награды учредили именно в год, когда труд добровольцев был обществу особенно необходим.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Сегодня, я считаю, как никогда актуальна награда за добровольческую деятельность. Мы видим, как у нас мурманчане оказывают помощь медработникам. Сегодня, как и вся страна, Мурманская область сплотилась на фронте борьбы с пандемией Ковид-19».

Непросто в условиях пандемии было построить и работу с избирателями. Во время локдауна большинство северян сидели по домам. Но проблемы от этого никуда не делись. А учитывая, что некоторые жители области в это непростое время потеряли работу, вопросов стало даже больше. И с ними люди обращались, в том числе и к депутатам. Вход в Думу в это время был закрыт, поэтому народным избранникам приходилось осваивать новые формы работы с населением: проводить приёмы в режиме онлайн или же встречаться с людьми на улице».

Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Продолжали поступать жалобы жителей. И, конечно, в этой ситуации больше приходилось работать с бумагами. Для того, чтобы встретиться с конкретными заявителями, приходилось почти как в полуподполье выходить, встречаться где-то на скамеечке в сквере. Потому что ограничен был доступ даже сюда - в областную Думу. Но это такие вот небольшие тонкости. Поэтому основная работа продолжается и продолжалась, не останавливалась. Потому что людям есть с чем обращаться. И чем больше делается, тем больше возникает проблем. Это, наверное, логический и диалектический закон. Как говорили классики: если я знаю столько - граница незнаемого столько, а если я знаю столько - представляете, какая граница с незнаемым. Так и здесь: чем больше делаешь, тем больше у людей возникает потребностей, чтобы было хорошо у всех. Поэтому обращения жителей по своим личным проблемам - их становится больше, они становятся более острыми. Поэтому год, в общем-то, прошёл не зря, я считаю. И даже в этих сложных пандемических условиях. Нам, депутатам, предстоит проанализировать итоги использования наших мер поддержки семей с детьми, малого бизнеса для того, чтобы, я думаю, в следующем году корректировать эти меры».

Несмотря на все ограничения, вызовы и потрясения, которые принёс 2020 год, жизнь в регионе не останавливалась ни на секунду. Необходимо было подумать о будущем, оставить задел для развития региона в последующие годы. Не без участия депутатов Мурманской областной Думы их федеральные коллеги приняли «арктический» пакет законов, позволяющий бизнесу в Арктике получать льготы по налогам.

Андрей Фоменко, депутат Мурманской областной Думы: «Год был насыщенный, непростой. Год, который позволил нам остановиться, задуматься. понять, что здоровье всегда на первом месте и обращать на это внимание. Нужно беречь близких, нужно заботиться, хранить своё здоровье. В принципе, этот год был очень показательным с этой точки зрения. Он был насыщенный. Самое главное то, что был принят хороший закон об Арктике. Это тот закон, который позволяет нам смотреть в перспективу развития Мурманской области, создавать хороший задел своего будущего, формировать стратегию развития и Мурманской области. Для меня, как депутата, представляющего интересы муниципального округа Печенгского района, это важно, значимо. Земляков я хочу от всей души поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья, добра, любви. Чтобы всё получалось, складывалось. В принципе, наша жизнь - в наших руках».

Важная часть работы депутатов - забота о комфортности жизни на севере. Муниципалитеты Мурманской области постепенно преображаются, становятся удобнее и красивее. И в этом тоже есть заслуга Мурманской областной Думы. Народные избранники контролировали ход программ по благоустройству муниципальных образований и искали средства для их реализации. Чтобы жизнь в Арктической зоне Российской Федерации стала чуть легче для рядовых граждан.

Максим Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Самое важное для комитета по энергетике и ЖКХ, на мой взгляд, это, с моей точки зрения, те вопросы, которые мы рассматривали в рамках программ благоустройства. Понятно, что увеличивается значительно финансирование по разным статьям и в рамках нацпроектов, и в рамках деятельности Центра городского развития, программы благоустройства на территории всех муниципалитетов Мурманской области. И вот этот вопрос очень внимательно и серьёзно обсуждался комитетом. Мы несколько раз слушали представителей, в том числе и Центра городского развития, рассматривали, вносили изменения. Понятно, что этот вопрос важен не только депутатам, но и жителям области, потому что серьёзные средства должны выражаться в реальных делах и в реальных изменениях городской среды нашей области».

В этом году менялось и устройство муниципалитетов. В мае этого года в Мурманской области появилось новое административно-территориальное образование. Печенгский район стал муниципальным округом с единым советом депутатов и единой администрацией для всех входящих в него городов. Центром округа, как ранее и района, остался Никель.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Говоря о работе комитета по законодательству, необходимо отметить основные направления, по которым мы работали. Одно из направлений - это совершенствование системы местного самоуправления Мурманской области. В частности, законом введена новая административно-территориальная единица - муниципальный округ. В соответствии с этими нововведениями у нас появился новый муниципальный округ, который был преобразован из городского округа - это Печенгский муниципальный округ. Сейчас и исполнительные органы власти, и законодательные органы оказывают помощь, содействие в становлении новой структуры. Как всегда, рождение проходит в муках, сложно, но я уверен, что Печенгский округ за счёт слаженной работы достигнет успехов. И это будет благом для населения. Вообще, надо сказать, что в контексте, и такая парадигма у нас в плане работы по совершенствованию местного самоуправления присутствует, мы нацелены на то, чтобы заниматься укрупнением. И у нас на повестке дня ещё стоит вопрос, если уж затронули тему преобразований, у нас ещё пять городских округов на сегодняшний день по требованию федерального законодательства не отвечают требованиям, предъявляемым к городскому округу. Поэтому у нас на повестке дня преобразование в таких муниципальных преобразованиях как Полярные Зори, Апатиты, Кировск, Ковдорский район и Мончегорск. Во всех этих муниципальных образованиях уже были проведены в 2020 году публичные слушания, население понимает, каким образом будут проведены преобразования. Есть уверенность, что это пройдёт безболезненно и это улучшит работу и эффективность органов местного самоуправления».

Локдаун весной оказался временем, когда северяне много внимания уделяли семье, детям и своим хобби. Несмотря на то, что проведение спортивных событий долгое время было под запретом, жители области старались держать себя в форме, занимались дома. В это время депутаты тоже не забывали о подрастающем поколении и спорте. В регионе продолжалось строительство школ. Как общеобразовательных, так и спортивных.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту: «Строятся новые объекты. У нас и планы очень хорошие. Сейчас идёт реализация. Когда бы можно было подумать, что будут строиться школы. Сегодня строительство школы в Североморске идёт. Дальше запланировано строительство двух школ в Мурманске. И детские сады у нас строятся. Поэтому, если учесть, что у нас, казалось бы, отток населения идёт, и мы с этим боремся, но он есть, но мы развиваем образование. Доступной делаем нашу образовательную деятельность, чтобы наши дети ходили в хорошие детские сады, в хороших школах занимались.

Также мы относимся и к сфере культуры. С пониманием, с развитием. Стараемся также развивать дома культуры в небольших населённых пунктах. Это очень важно. Потому что для жителей небольших населённых пунктов, они являются центрами притяжения, куда приходят, занимаются, общаются не только дети, но и взрослые.

Если говорить про физическую культуру, то здесь тоже у нас строятся спортивные площадки, открываются спортивные объекты. В целом, финансирование везде у нас увеличивается».

Из-за пандемии у многих северян в этом году возникли проблемы с заслуженным отдыхом. Ведь границы с другими странами были закрыты, авиарейсы отменялись, а весной трудно было путешествовать даже в пределах страны. Таким гражданам приходилось срочно менять свои планы, откладывать или вовсе отменять отпуска. Часть северян в этом году имели право на оплачиваемую дорогу до места отдыха. Это право грозило сгореть в случае отмены планов. Спасать ситуацию пришлось депутатам Мурманской областной Думы.

Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения: «На комитете в этом году рассматривалось много исключительно важных вопросов. В частности - ситуация, которая сложилась у нас, когда многие наши граждане не смогли уехать в отпуск и могли лишиться права на компенсацию стоимости проезда. Комитет этот вопрос рассматривал, его поддержала Дума. Я действовал, используя свои возможности, как представитель партии «Справедливая Россия» в Мурманской областной Думе, обратившись к своим коллегам в Государственной Думе, которые внесли соответствующие проекты федеральных законов. Два постановления правительства, которые защищают коренные интересы наших северян, были приняты. А именно - сохраняется право на компенсацию стоимости проезда на 2021 и 2022 годы. То есть, если вы не воспользовались этим правом в 2020 году, то можно воспользоваться им в 2021 и 2022-ом.

Многие вопросы рассматривал наш комитет, которые касаются, естественно, нашего региона в первую очередь. И взаимоотношения Думы и исполнительных органов власти. Например, недавно. мы рассматривали программу занятости в Мурманской области, там звучали очень кричащие цифры, о которых я говорил. Которые являются показателем и оценкой того, как работает система власти исполнительной и законодательной в регионе. Из 65 тысяч работников бюджетной сферы 18500 сегодня получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда. У комитета есть конкретные рекомендации, они были сформулированы на заседании комитета, а Мурманская областная Дума должна сегодня их принять. А именно - поручить правительству Мурманской области провести ряд мероприятий, которые реально будут повышать действующие оклады работников бюджетной сферы и, естественно, уровень оплаты их труда».

Нашлось место и высоким технологиям. Например, депутаты озаботились вопросом о широком внедрении в массы электромобилей. Пока идея о применении такой техники в Мурманской области имеет и своих сторонников, и противников и вызывает оживлённые дискуссии. Но будущее не за горами. И начинается оно с малого - внедрения льгот для владельцев электрокаров. Если у северян появится интерес к машинам с электродвигателями, то и инфраструктура не заставит себя ждать, уверен депутат Максим Белов. Поэтому важно мотивировать людей покупать экологичный транспорт.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Для нас, конечно, это завершение, удачный финал долгого пути к принятию закона об обнулении транспортного налога для владельцев электрокаров. Для меня лично, это начало большого долгого пути, перехода от транспорта на двигателе внутреннего сгорания к более экологичному транспорту. И, наверное, шаг, но очень маленький шаг, в изменении нашего отношения к окружающей среде».

Борьба с пандемией - задача общая, не уставали напоминать депутаты в течении всего года. И сами же подавали пример. Уже с самых первых дней появления коронавирусной угрозы в регионе, Дума работала в тесном сотрудничестве с правительством региона, стараясь оперативно принимать необходимые законы и, в случае необходимости, подсказывая министрам, на что ещё необходимо обратить внимание. Благодаря такому единодушию ни локдаун, ни пришедшая осенью вторая волна болезни слишком сильным ударом для области не обернулись.

Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «Работалось конструктивно, энергично. Всё, как говорится, по-деловому и профессионально. Это совершенно нормально, когда есть споры, когда есть дискуссии, когда есть разные мнения, разные подходы. Именно в таком формате, на мой взгляд, вырабатываются самые эффективные решения. Поэтому я, думаю, что и наш губернатор Андрей Владимирович, благодарны нашим коллегам-депутатам за такой формат. Но при этом всё-равно считаю, что наша работа была довольно слаженной».

Бюджет на следующий год стал, безусловно, бюджетом развития. По прогнозам, его доходы вырастут, а значит, есть возможность включить и новые статьи расходов. Так, например, в следующем году планируют начать реновацию закрытых территориально-административных образований и гарнизонов.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований:

«Для комитета очень важно сейчас, когда рассматривали бюджет Мурманской области, что со следующего года в соответствии с параметрами бюджета на следующий год и на перспективу, начнётся реализация первого этапа так называемого комплексного плана реновации ЗАТО и муниципальных образований с присутствием воинских формирований. Для нас это очень важно, мы об этом очень долго говорили. К сожалению, только сейчас команде губернатора удалось выйти на постановление правительства. Все заинтересанты: и Министерство обороны, и Министерство финансов, и Минэкономразвития, и Минвостокразвития участвуют в подготовке этого плана. Если мы начнём его реализовывать, то для комитета, по крайней мере, для каждого члена комитета, это будет очень важным. Это комплексное решение тех социальных, в том числе, проблем, которые накопились в наших и ЗАТО, и военных городках. И в ЗАТО, и в военных городка, надо начинать с кровель. Утеплять дома, ремонтировать кровли, ремонтировать квартиры для военнослужащих. Наши военнослужащие выполняют задачи во всех точках Мирового океана, и, в том числе, в горячих точках. И уезжая из своего гарнизона, оставляя здесь свою семью, каждый военнослужащий должен знать, что семья у него защищена».

Уходящий год принёс не только трудности, уверены депутаты, но и бесценный опыт. Мурманская область получила первый урок эпидемиологической обороны и научилась справляться с последствиями эпидемии. Вскрылись и недостатки. Например, оказалось, что для массового перехода на удалённое образование возможностей наших школ не хватает. Сегодня это направление быстро развивается, образовательные учреждения совершенствуют свою техническую базу, адаптируются под новые условия. И бизнес начал меняться, открывая для себя новые возможности.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Этот год показал нам, что мы умеем адаптироваться. Мы гибкие, как общество. Мы можем совладать со стрессом, сгруппироваться, объединиться, чтобы решать поставленные задачи. Этот год - это ещё год удалёнки. Мы научились работать на удалёнке. Хотя и не многим она нравится. Для нас это ещё и год ВКС - видеоконференцсвязи, которая далеко не идеальная, мне она не очень нравится, но это тоже формат работы, новый, который мы открыли для себя. Не нужно, я считаю, упираться, что год был проблемный и сложный. Этот год показал нам, что мы можем. Это самое важное. Кто-то открыл для себя что-то новое, открыл творческие какие-то потенциалы, сидя у себя дома в изоляции. Я знаю немало примеров, например, бизнеса, когда бизнес адаптировался, и для них этот год был прорывной. Вот так, подводя итог, и переходя к пожеланиям, хочу сказать, чтобы мы не зацикливались на проблемах, чтобы мы всегда сохраняли бодрость духа и видели даже в чём-то плохом потенциал для чего-то нового».

2020 год уходит, но пандемия пока остаётся. Тем не менее, жизнь продолжается. Что ждёт нас в наступающем 2021 году - неизвестно. Однако депутаты Мурманской областной Думы призывают в будущее смотреть с оптимизмом.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я хочу сказать, что жизнь при любом раскладе не останавливается. Проблемы были, есть, более насущные они, возможно, в этом году были. Но решать их всё-равно надо. Мы их решали. Где дистанционно, где выезжали. Я вот только приехала из Умбы, из Оленегорска. Сентябрь - я тоже в разъездах была. И Териберка моя, и Пушной, и Кильдинстрой, Ловозерский район. Ничего. Люди в масках, на удалёнке, встречаемся, проблемы свои обозначают. И мы их решаем в любом случае. Жизнь продолжается. Я хочу пожелать всем оптимизма. Оптимизма, потому что нам, наверное, от этой пандемии никуда не уйти. Но мы не сдаёмся. Нам просто с ней надо жить. Мы уже стали учиться этому, многие стали проходить через это. Всё пройдём, всё будет хорошо. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! От всей души хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия, родных и любимых рядом. И берегите себя».

Какие бы заботы не ждали нас в следующем году, говорят депутаты, главное помнить, что при любом раскладе один на один со своей бедой северяне не окажутся. Как и в этом году, в лице народных избранников жители области найдут поддержку и посильную помощь. Главное, не унывать, не паниковать и стараться заботиться о своём здоровье.