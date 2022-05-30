Мурманская областная Дума. МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВ

Залог стабильности в регионе - качественная социальная обстановка. За тем, чтобы благосостояние жителей не падало, а, наоборот, увеличивалось следит правительство и депутаты Мурманской областной Думы. Ни одно заседание народных избранников не обходится без законопроектов, направленных на совершенствование социальной сферы жизни. И майское - не стало исключением. За один день депутаты рассмотрели целый ряд законопроектов, направленных на поддержку населения региона. В том числе, людей, с ограниченными возможностями здоровья. В частности - инициативу, обязывающую работодателей рассчитывать механизм квотирования для приёма на работу инвалидов с учётом среднесписочной численности сотрудников организаций.

Залог стабильности в регионе - качественная социальная обстановка. За тем, чтобы благосостояние жителей не падало, а, наоборот, увеличивалось следит правительство и депутаты Мурманской областной Думы. Ни одно заседание народных избранников не обходится без законопроектов, направленных на совершенствование социальной сферы жизни. И майское - не стало исключением. За один день депутаты рассмотрели целый ряд законопроектов, направленных на поддержку населения региона. В том числе, людей, с ограниченными возможностями здоровья. В частности - инициативу, обязывающую работодателей рассчитывать механизм квотирования для приёма на работу инвалидов с учётом среднесписочной численности сотрудников организаций.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Следующий законопроект мы сегодня рассмотрим по нашим инвалидам. Мы знаем, что инвалиды, которые почти на каждом предприятии, есть норма, параметры, сколько, в зависимости от работающих на предприятии рабочих, сколько можно принять инвалидов для работы. Но он у нас не корректировался никогда. Поэтому здесь чётко министерство представило законопроект, губернатором подписанный, о том, что должны периодически пересматривать вот эти параметры. Это для того, чтобы больше рабочих мест было для наших инвалидов».

Ряд законов касался поддержки многодетных семей. А именно - улучшения их жилищных условий. Это проект «Свой дом в Арктике». Многодетные семьи теперь здесь будут в приоритете. Также депутаты проголосовали за то, чтобы убрать верхнюю планку в 150 квадратных метров, на которую ранее предоставляли денежную выплату.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Первый пакет законопроектов связан с ещё большей социальной ориентированностью той меры, которую мы приняли в конце того года. Это, так называемый «Свой дом в Арктике». На сегодняшний день планируется для многодетных семей, именно семей, которые нуждаются в мерах поддержки, в связи с тем, что у них и большая численность семей, и, соответственно, больше площадь дома нужно им построить. Соответственно, что и больше денег нужно потратить. Поэтому данная категория семей у нас становится приоритетной при получении данной меры поддержки. Также правительством Мурманской области даётся право устанавливать в зависимости от категории многодетных и все остальные размеры выплат. Поэтому многодетным семьям планируется также, что выплата будет составлять больший размер. И, более того, как Сергей Михайлович упоминал, снимается ограничение в 150 квадратных метров. Это верхняя планка, на которую раньше предоставлялась единовременная денежная выплата. Уже детально проведён анализ численного состава семей многодетных и у нас реально есть семьи, слава богу, на территории Мурманской области, у которых по норме учётной надо жилую площадь предоставить больше, чтобы не ограничить эти семьи в правах. Вот эта норма снимается».

Также депутаты внесли изменения в законопроект о предоставлении многодетным земельных участков. Коснутся изменения тех, кто получил землю до 2020 года. В то время закон предусматривал только предоставление участка. А с 2020 года семья вместо земли может получить выплату и за её счёт купить квартиру, либо погасить ипотеку. Теперь же всех уравняют в правах. То есть, люди, которые получили участки, но по разным причинам так и не начали стройку, смогут обменять их на деньги.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Второй законопроект у нас направлен на корректировку ещё двух вопросов. В первой части появляется безвозмездный механизм получения земельного участка многодетным семьям, которые не стояли на учёте на улучшение жилищных условий в органах местного самоуправления. А вторая часть законопроекта - это в определённой мере восстановление социальной справедливости. У нас на территории Мурманской области с 20 года действует альтернативная мера поддержки для тех семей, которые получали бесплатно земельные участки. Практика показала, что не одна сотня семей выбрала вместо получения земли получение денежной компенсации, которую потом потратила на приобретение себе квартир и выплату какой-то ранее взятой ипотеки. Те, которые взяли земельные участки до 2020 года, к сожалению, были лишены этого права и этой возможности. И вот сейчас этот законопроект как раз позволяет тем семьям, которые первые получали земельный участок, не имея никакой альтернативы на тот момент, заново оценить, может быть пересмотреть какие-то планы по улучшению жилищных условий. И, всё-таки, вернуться к вопросу, что земельный участок вернуть и взять денежные средства и пустить их уже на квартиру или какое-то жилое помещение».

Ещё один важный вопрос - изменения в территориальную программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Депутаты решили увеличить расходы на неё. На дополнительные деньги планируется покупка нового оборудования, приобретение лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения ими северян, а также на ремонты в организациях системы здравоохранения.

Лена Лукичёва, председатель комитета мурманской областной Думы по здравоохранению: «В территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам внесено изменение. В первую очередь, увеличена сумма. И эта сумма увеличена более чем на 4%, она составляет 1 миллиард 185 миллионов. А в общей структуре всего бюджета увеличение произошло именно на эту программу на 14%. И, в первую очередь, это выделены средства на материально-техническую базу - на закупку дополнительного оборудования, которое необходимо для оказания медицинской помощи. В том числе, и с учётом новой экономической ситуации - в результате увеличения стоимости этого оборудования. Второй аспект - это выделение средств на возмещение расходов, которые раньше несли медицинские организации, учреждения, которые были в Фонде медицинского страхования. Это налог на землю и налог на имущество. Теперь это будут не учреждения платить, а будет оплачивать фонд через территориальную программу. Это сумма значительная. Она составляет более 110 миллионов рублей. А средства, которые высвободятся в учреждении, они могут использовать для развития своего учреждения. Третий блок - это выделение средств на лекарственные препараты, как для диагностики, так и для лечения. И ещё одна из новелла, это увеличение средств на доступность записи через электронные носители для получения услуги у врача».

Помнят народные избранники и про экологию. В Мурманской области сегодня остро стоит вопрос очистки водоёмов и акватории Кольского залива от мусора. Уборка идёт, но делается это пока силами волонтёров, при помощи социально ответственных коммерческих фирм, которые готовы оплатить для добровольцев снаряжение и грузовики для вывоза мусора. Такие субботники делают берега водоёмов намного опрятнее, но не решают главной проблемы. Ведь основная часть хлама, иногда довольно токсичного для природы, находится на дне водных объектов. И без специальных приспособлений оттуда мусор не вытащить. Это дорого. Поэтому в беседе с коллегами из Северо-Западных регионов мурманские депутаты предложили совместно обратиться к министру экологии России с просьбой использовать средства национального проекта «Экология».

Максим Иванов, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Есть вопрос брошенных судов в Кольском заливе. Но это, скажем так, вопрос федерального уровня. Помимо этого, у нас же достаточно малых рек и озёр, которые тоже подвергаются определённому антропогенному воздействию. Мы все помним прошлый год, когда был на реках Терского берега особо удачный, скажем так, год в плане прихода горбуши. И все видели жалобы от жителей Терского берега, когда куча рыбаков, приехавших в том числе не из нашего региона, к сожалению, вели себя не очень уважительно к территории нашей области и фактически там создали достаточно напряжённую ситуацию с загрязнением территории, прилегающей к рекам. Это, конечно, очень важный вопрос. В нашей области он достаточно серьёзно решается, в том числе различными волонтёрскими акциями. Но, к сожалению, не всё можно сделать силами общественников, необходимо, чтобы государство в лице Федерации обратило на это внимание».

Законопроект, практически как живой организм, постоянно эволюционирует. Депутаты вносят изменения в принятые законы, чтобы подстроить их под меняющуюся ситуацию в стране и мире. А иногда и дорабатывают то, что не заметили в самом начале. Так произошло на этом заседании областной Думы и с законом о присвоении муниципалитетам звания городов воинской славы. Государственная Дума приняла его в 2006 году. А наши депутаты заметили, что составлен он не совсем верно. Согласно ему, звание города воинской славы может получить даже город-герой, например, Мурманск. Тем самым город наградят дважды по одному поводу. Поэтому парламентарии разработали и предложили изменения в федеральный закон.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «В статье первой было прописано, что почётное звание «Город воинской славы» может быть присвоено, в том числе городам, ранее удостоенным высшей степени отличия, звания «Город-герой». На наш взгляд, высшая степень отличия, звание «Город-герой» не нуждается ни в каком подтверждении. И мы выступаем за то, чтобы из первой статьи данного закона исключить слова «в том числе города, ранее награждённые высшей степенью отличия, званием «Город-герой». На наш взгляд, это исключит возможность появления в России городов дважды героев. Представьте себе: «Город-герой Мурманск, город воинской славы». Вчера состоялся профильный комитет. Нашу инициативу поддержали. Думаю, что депутаты поддержат законопроект. И ещё доложу, этой работе предшествовало очень много действий. Более полугода мы работали над законопроектом. Мы отправили свой законопроект во все муниципальные и законодательные собрания городов-героев РФ. В целом получили положительный отзыв».

Рассмотрели депутаты и законы, касающиеся подготовки к следующему отопительному сезону. В первую очередь, о поддержке ресурсоснабжающих организаций, чтобы те смогли вовремя проверить свои инженерные сети и начать закупки топлива на следующую зиму.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В первую очередь, мы сегодня рассмотрим банковскую гарантию для АО «МЭС», чтобы они могли своевременно рассчитываться с поставщиками топлива, чтобы они могли своевременно закупать топливо, чтобы они могли своевременно создать запас топлива к отопительному сезону. Поэтому мы вносим изменения в бюджет о том, что мы даём банковскую гарантию. Гарантируем, что расчёты будут производиться своевременно, мы никаких изменений в бюджет 2023-2024 годов не вносим, только даём банковскую гарантию, что верхний предел нашего внутреннего долга государственного на 1 января 2024 года вырастет на 600 миллионов. На это даём гарантию нашему МЭСу, чтобы они могли уверенно закупать у поставщиков мазут. И поставщики знали, что банковская гарантия со стороны областного бюджета будет».

Но, пожалуй, главной частью заседания стало утверждение нового состава Общественного молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. 28 человек были делегированы в него из всех муниципалитетов региона. Это лучшие и самые активные представители молодёжи Кольского Заполярья. Депутатам предстояло рассмотреть кандидатуры и проголосовать за них или же против.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Они представлены муниципальными образованиями в соответствии с положением об Общественной молодёжной палате, молодёжном парламенте при Мурманской областной Думе. И выдвинуты в том количественном составе, в каком у нас прописано в положении. Это, если свыше 100 тысяч населения, то у нас три представителя. От 25 до 100 тысяч населения - два представителя, и от 25 тысяч и меньше населения - один представитель. Состав молодёжного парламента у нас будет избран из 28 человек. У нас сегодня состоится первое заседание молодёжного парламента, на котором они будут должны избрать председателя, заместителя, подумать, какие будут комиссии и, соответственно, руководителей этих комиссий, исполнительного секретаря. Они для себя должны принять решения о том, как часто они будут избираться. Для этого они должны будут написать регламент о своей работе. Это уже, думаю, будут на следующем заседании, на втором. И тогда будет понятно, как часто они будут собираться».

В областную Думу представителей молодёжного парламента направляли общественные организации, крупные предприятия и местные советы депутатов. Ян Прилуцкий из Ковдора, например, сотрудник ГОКа. Попробовать свои силы в молодёжной организации при областной Думе он решил впервые. Его сюда направила организация, в которой он трудится специалистом по внутренним коммуникациям.

Ян Прилуцкий, представитель молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Я получил образование по технической специальности. Сюда, можно сказать, попал случайно, потому что на предприятии есть движение молодых специалистов. Себя, видимо, активно проявил. Мне предложили съездить в Мурманск. Ну, я записался, в итоге оказался здесь».

В ходе заседания депутаты утвердили каждого кандидата, которого прислали муниципальные образования. Основная задача молодых парламентариев - организация взаимодействия между молодёжью и депутатами. Зачастую молодые люди не видят разницы между законодательной и исполнительной властями региона. Тем более не понимают, чем занимаются депутаты. Не знают, с какими вопросами и предложениями к ним можно обратиться и как это можно сделать. Соответственно, из поля зрения народных избранников выпадает целый пласт вопросов, касающихся молодых северян - их потребности, надежды и чаяния. Чтобы исправить эту ситуацию, представителям молодёжного парламента предстоит хорошо поработать. А пока - первое заседание и уже непростой вопрос. Молодым парламентариям необходимо определиться с кандидатурой председателя своей организации. Единогласно проголосовали за Елену Трапезникову, представительницу Кольского района. Она парламентарий опытный. Этот созыв для неё уже второй.

Елена Трапезникова, представительница молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Для себя считаю, что молодёжный парламент - это, в первую очередь, такой представительный орган, который является связующим звеном между представительными органами власти, законодательной властью, но и исполнительной властью. А молодые люди у нас сегодня в возрастной критерии разбросаны от 14 до 35 лет. Я, например, была студенткой не так давно. Я помню, что волнует студенческую молодёжь. А до этого я принимала участие в ученическом самоуправлении. То есть, ученическое, студенческое самоуправление для меня понятно, что это. Рабочая молодёжь - это тоже про меня, потому что я до сих пор являюсь представителем рабочей молодёжи».

Один из актуальных вопросов для молодёжи, считает председатель молодёжной палаты, это вопрос трудоустройства молодых людей. По мнению Елены Трапезниковой, молодёжь в сегодняшней непростой ситуации как раз оказывается в зоне риска. Молодых специалистов после вузов, не успевших наработать необходимый опыт, с меньшим энтузиазмом принимают на работу. Предпочтение отдают опытным кадрам. Изменение этой тенденции, считает парламентарий, как раз и может стать одним из первых реальных дел нового созыва молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.