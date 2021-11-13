Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО

Закрытые административно-территориальные образования существуют во многих регионах страны. В основном, это муниципалитеты, где большинство населения составляют военные. Все эти города разные, но многие проблемы, существующие в них, совпадают. Для того, чтобы решать их общими силами, и была создана общественная организация «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России». На сегодняшний день в неё входят 28 ЗАТО по всей стране. При этом 5 из них - в Мурманской области. На закрытых территориях живёт около 20% всего населения региона.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «В этих образованиях проживает более 100 тысяч жителей Мурманской области. Это, практически, каждый седьмой житель. Мы понимаем, что это на сегодняшний день, к сожалению, данность, проблемы в ЗАТО копились годами. Это и состояние инфраструктуры, состояние дорог, состояние жилья. Это, конечно, негативно сказывается на состоянии жителей. И мы понимаем, что ЗАТО - это органы местного самоуправления, в которых проживают большое количество военнослужащих. Это города с гарнизонным проживанием. И это не может не сказываться, в том числе, на настроении тех, кто защищает рубежи России в нашей области, которая является форпостом в Арктике».

В последние несколько лет депутаты и правительство Мурманской области старается ситуацию исправить, решить накопившиеся проблемы. И, в первую очередь, внимание обратили на состояние жилья. Многие дома обветшали, в них текут кровли, в межпанельные швы задувает холодный ветер. Да, и заброшенных зданий хватает, что в целом портит вид муниципалитетов и вгоняет жителей в уныние. Уже в этом году в закрытых городах началась реновация. На эти цели выделили около миллиарда рублей.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году был подготовлен детальный план реновации ЗАТО. Спасибо федеральному правительству за поддержку. Общая сумма финансирования составила без малого миллиард рублей. И в 2021 году большой объём мероприятий, большой объём работ был выполнен. Это не осталось незамеченным жителями. Коснулась реновация и социальных объектов, инфраструктуры, дорог и приведения в нормативное состояние жилых помещений, которые располагаются в ЗАТО».

Эти два факта и стали основной причиной, по которой ассоциация ЗАТО в этом году на конференцию собралась в Мурманской областной Думе. По мнению председателя общественной организации Сергея Ермоленко, руководителям закрытых муниципалитетов со всей России есть чему поучиться у управленцев из нашего региона.

Сергей Ермоленко, председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО министерства обороны России»: «Одним из поводов для проведения конференции в Мурманске связан с тем, что Мурманская область явилась одним из первых регионов, где одна из насущных проблем ЗАТО начала решаться. Благодаря активной работе губернатора Мурманской области, правительства Мурманской области, депутатов Мурманской области. Это обновление жилья. Реновация жилья. Вы знаете, что благодаря Андрею Владимировичу Чибису, его активной позиции, были решены вопросы, связанные именно с реновацией жилья в военных городках и ЗАТО. Я думаю, что те главы ЗАТО, которые сегодня приехали на это мероприятие, это и с Дальнего Востока, это и из Сибири, это из Урала, это из Поволжья, изо всех регионов приехали главы ЗАТО, чтобы посмотреть, как реально здесь работают органы власти, как идёт решение вопросов органами местного самоуправления в ЗАТО. И, соответственно, перенять опыт и передать свой опыт другим главам ЗАТО».

Реновация - вопрос актуальный и насущный для тех, кто продолжает жить и служить в военных городках. Но что делать тем, кто вышел на пенсию и теперь хочет поменять холодные ветры побережья Кольского залива на более мягкий климат? В ЗАТО работает программа переселения. Но, к сожалению, её финансирование не всегда достаточно, уверены депутаты. И это тоже тема для конференции.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Самый главный вопрос, который всегда возникает, и сегодня мы будем поднимать этот вопрос - это переселение граждан из ЗАТО. Тех, которые уже ушли на пенсию. И вот предыдущее заседание ассоциации, которое проходило в Подмосковье, на этом заседании вопрос поднимался увеличения финансирования на переселение граждан из ЗАТО. После этого мы на заседании Думы принимали решение, писали обращение вице-премьеру, тогда ещё Хисматуллину. С тем, чтобы увеличить финансирование на переселение из закрытых территорий. У нас есть ответ, где сказано, что бюджет на этот год свёрстан, но при рассмотрении бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы это будет учтено. Посмотрим, как получится. Поэтому, я думаю, что такие вопросы крайне важны».

Есть и другие моменты, которые волнуют жителей ЗАТО, а с ними муниципальные и областные власти. И они, обычно, общие для всех городов, закрытых за шлагбаумом КПП. А потому и решать их удобнее общими усилиями.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Вы знаете, что любая встреча, которая проводится в таком формате или любом другом, когда встречаются просто представители отдельных ЗАТО. Безусловно мы все эти встречи проводим с надеждой, что мы ускорим решение тех проблем, которые возникают и существуют до сих пор у нас. Сдвинется ли это сейчас, ускорится ли, надежда на это есть. Хотя мы реально понимаем, что проблемы наших ЗАТО, всех ЗАТО, которые были созданы Министерством обороны, они накапливались достаточно долго. И считать, что они сейчас в один момент разрешатся, наверное, не стоит. Но пошагово к этому двигаться надо. Мы безусловно, понимая даже сложность тех проблем, которые существуют, стараемся вырабатывать нужную тактику. Но не всё сразу получается. Но необходимо, чтобы было движение вперёд при решении наших проблем, чтобы движение было».

Управленцы ЗАТО других регионов жалуются на недофинансирование. Например, волнует эта проблема Камчатский край. Крупные инвесторы в закрытые города не заходят, а потому там в практику вошло сотрудничество с малым и среднем бизнесом. Предприниматели помогают, поддерживают финансово начинания администрации. Но и федеральные власти от людей не отворачиваются.

Сергей Потапов, глава муниципального образования Вилючинский городской округ ЗАТО город Вилючинск Камчатского края: «Конечно, как всегда, любой глава ЗАТО скажет: нехватка денег. Так как в закрытых городах инвестиций почти нет. Земля принадлежит, в основном, Министерству обороны. Но предприниматели много помогают. Идёт развитие военного городка нашего, большое строительство. Целый квартал Министерство обороны будет строить в следующем году. Идёт снос домов. Около 10 домов будет в следующем году снесено. Строится детский сад новый. Пять домов у нас строится по программе Минстроя РФ для переселения граждан, которые утратили связь с Министерством обороны».

В Мурманской области ситуация выглядит позитивнее. Ремонтируются дороги, строятся спортивные сооружения, а в следующем году начнут сносить заброшенные жилые дома. Опять же, по программе реновации.

Арсений Филиппов, заместитель главы муниципального образования ЗАТО город Заозерск: «За последние годы очень многое сделано для развития городов ЗАТО. И в нашем городе отремонтировано 70% дорожного фонда за последний год. Помимо этого, очень важный проект, его нельзя не отметить, это строительство ФОКа. Бассейн, который мы сейчас строим, будет великолепным досуговым местом для наших граждан. И замечательно то, когда губернатор поехал с инспекцией по строительству, он отметил, что там только одна чаша. Только для взрослых. И он сказал, что там должна быть вторая чаша для детей. Чтобы жители не чувствовали себя чем-то обделёнными. Поскольку семьи военнослужащих - они все с детьми. И дети должны получать всё то же самое, что и дети в большом городе».

Несмотря на то, что жизнь в ЗАТО зачастую гораздо суровее, чем в обычных городах, военнослужащие жалуются крайне редко, отмечает Михаил Ильиных. И, тем не менее, это не значит, что надо мириться с существующим положением дел. Депутаты областной Думы и не мирятся. Ежегодно при планировании бюджета они стараются изыскать средства для решения проблем закрытых административно-территориальных образований.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Конечно, наши люди готовы терпеть многие неудобства. Но когда жители, всё-таки, хочешь - не хочешь, связаны с военной службой, и хоть и убрали там из устава «стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы», но, тем не менее, это всё равно подразумевается. И люди к этому уже целенаправленно готовы, приезжая сюда, по крайней мере к нам, на территорию Мурманской области. Но это не значит, что проблем нет и мы не видим этих проблем. Вот сейчас у нас проблемами ЗАТО практически занимаются те люди, которые сами очень много лет прожили в этих ЗАТО. А, понимая эти проблемы, должен сам выстраивать свои взаимоотношения и с органами власти, и с населением, получая, безусловно, поддержку. Для того, чтобы потихонечку решать все эти вопросы».

К сожалению, приехать в Мурманск для обсуждения смогли далеко не все представители ЗАТО. Ковид пока не позволяет собирать большие конференции, поэтому часть участников конференции, среди которых, в том числе были и депутаты Государственной Думы, присутствовали в режиме ВКС. Тем не менее, вклад региональных депутатов и правительства области в решение проблем закрытых городов оценили по достоинству. Награды Ассоциации ЗАТО получили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.