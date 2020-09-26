МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН

Лето позади, депутаты Мурманской областной Думы возвращаются к законотворческой деятельности. 2020 год принёс народным избранникам новые вызовы: пандемия коронавируса, затронувшая, в том числе и Мурманскую область, требовала от парламентариев быстрой реакции на возникающие экономические и социальные проблемы; депутатам пришлось решать вопросы о помощи предпринимателям и их сотрудникам, оставшимся без работы, работать над бюджетом региона в свете новых условий, рассматривать предложенные правительством противоэпидемиологические меры.

Не легче будет и осенняя сессия. Ведь долгие месяцы самоизоляции местного бизнеса принесли экономике региона ущерб. При этом властям по-прежнему необходимо соблюдать социальные гарантии перед населением, а впереди - работа над бюджетом на следующий год.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, что осенняя сессия у нас будет напряжённая, сложная. Самое главное, вы понимаете, что сейчас мы начинаем заниматься бюджетом 2021 года. С учётом такой сложной финансовой и экономической ситуации, с учётом пандемии, довольно сложно будет формировать бюджет на 2021, 2022 и 2023 годы. Но всё равно бюджет будет социальной направленности, направлен на решение тех задач, которые поставлены Президентом Российской Федерации. Мы предусмотрим, чтобы была индексация социальных выплат, других социальных обязательств, которые брало правительство и Мурманская областная Дума. Они будут, конечно, реализовываться и в 2021 году».

Один из законопроектов, который рассмотрели на первом заседании - продление действия регионального материнского капитала. Сейчас за третьего и последующих детей платят 130 тысяч рублей. Однако программа должна была закончиться 31 декабря 2021 года. Правительство решило продлить её ещё на 5 лет - до конца 2026 года. Депутаты эту инициативу поддержали.

Лариса Круглова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы: «То, что мы сейчас продлеваем время действия регионального маткапитала, значит, что у нас многодетные семьи будут получать поддержку. Хочу сказать, что 10 тысяч семей уже получили этот материнский капитал, сертификат, а воспользовались им около 6 тысяч семей. Поэтому мы нацелены на то, чтобы таких семей было больше, мы готовы их поддерживать».

Также поддержали депутаты и законопроект о повышении региональной социальной доплаты к пенсии. Увеличится она на 712 рублей. Таким образом, пожилым людям, получающим минимальную пенсию, будут доплачивать 15066 рублей в месяц.

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы: «Эта доплата необходима для того, чтобы мы выводили эту категорию людей на уровень средней пенсии. Чтобы они не были ущемлены среди своих сверстников. Поэтому данный законопроект мы каждый год утверждаем до 1 октября. И связано это с тем, что не только областные деньги идут на эту выплату. Мы получаем ещё и федеральную субсидию на реализацию данного закона».

Также депутаты подняли вопрос о трудовых книжках. Согласно федеральному законопроекту, каждый работник до конца этого года должен определиться, заводить ли электронную трудовую или оставить всё в бумажном формате. Пока система не обкатана, но уже сейчас эксперты отмечают, что в электронном виде работодателю будет сложнее уклоняться от уплаты пенсионных взносов. А значит, пенсия сотрудника будет в сохранности.

Александр Макаревич, председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы: «Я часто получаю обращения граждан, суть которых заключается в том, что трудовая книжка на руках, запись есть, печать стоит, а идёт человек оформлять свою страховую пенсию в Пенсионный фонд, а там, что называется, разводят руками. Потому что инспектор, который рассматривает назначение страховой пенсии, говорит: «Извините, а ваша книжка здесь не при чём, работодатель за вас не выплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд». Из 19 тысяч граждан, которые проживают в нашем регионе и сейчас получают социальную доплату к пенсии, региональную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера. Их очень много».

Ещё один важный вопрос - отмена транспортного налога для владельцев электрокаров. Таких машин в регионе пока только две. Однако предоставление данной льготы, уверены депутаты, сможет увеличить их количество в будущем. Тем самым помочь экологии региона. Депутаты не исключают, что такую меру поощрения могут предложить и для владельцев гибридов.

Максим Белов, председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы: «Здесь чистый позыв. Повысить интерес граждан и, конечно же, улучшить экологическую обстановку не только у нас в стране, но и на всей планете. Мы встраиваемся в этот мировой тренд. Те, кто говорят, что утилизация литиевых батарей и никеля - отдельная угроза для экологии, ну сейчас мы уже видим, что есть примеры. Я сейчас оппонентам скажу, что есть уже технологии в Китае и Европе. Это целая отрасль развивающаяся. Новый вид бизнеса, у которого в России тоже есть определённые перспективы».

Внесли депутаты и изменения в Устав Мурманской области. Теперь высшее должностное лицо региона не имеет права открытия счёта за рубежом. Кроме того, прокуроров на региональном уровне будут назначать федеральные органы власти. Делается это для того, чтобы избежать коррупции.

Владимир Мищенко, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы: «Всё решается на федеральном уровне, все ключи находятся там. Я считаю, что это верное решение. Потому что прокуратура, которая осуществляет контроль и надзор за деятельностью органов власти в системе сдержек и противовесов, поэтому такое решение уместно и правильно. Мы отмечаем и вносим в статью, что местное самоуправление имеет право на судебную защиту. Одно дело, что мы это раньше понимали, теперь прописываем в Уставе».

Продолжается и работа депутатов в округах. Она не прекращалась даже в период пандемии коронавируса, а теперь, после непродолжительного отпуска, народные избранники возобновят визиты в города и посёлки региона, а также встречи с северянами.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Самое главное, это работа на местах. Например, в июле мы были на выездных приёмах, продолжили их проводить в августе и сентябре. Поэтому основное направление, я считаю, мы должны видеть жизнь на местах, в отдалёнке. Всё направлено на то, чтобы работа наша была эффективной, нужной и полезной».

На первом заседании новой сессии депутаты рассмотрели предложенную правительством области транспортную реформу. По ней муниципальные компании, которые осуществляют перевозку пассажиров на общественном транспорте, переходят в подчинение администрации региона. Согласны с этим были не все, но законопроект, тем не менее, приняли в окончательной редакции.