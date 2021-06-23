Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА

Пандемийный 2020-й год был сложным для всего мира. Шагающий по планете коронавирус нанёс сильный удар по мировой экономике, ощутила на себе это и Мурманская область. Депутаты Мурманской областной Думы работали в напряжённой обстановке, многие вопросы решать приходилось удалённо и при помощи видео-конференц связи. Нелегко пришлось и правительству региона во главе с губернатором. Региональному руководству приходилось принимать непростые решения в сжатые сроки. О том, как регион пережил прошлый год, Андрей Чибис рассказал во время своего отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тяжёлый год. Тяжёлый. И, конечно, турбулентность экономики, мировых рынков не позволяла строить никакие прогнозы. Мы просто вместе с компаниями, с предпринимателями очень активно старались сделать всё, чтобы не обвалить экономику. И даже те ограничения, которые мы вводили, мы действовали очень аккуратно, чтобы был экономический рост. И мы получили очень достойную, даже в сравнении со страной, с другими регионами результаты. Более 190 миллионов рублей инвестиции - это рост, 4,8% с учётом базы, с которой мы стартовали. Это большая цифра».

Одна из первоочередных задач - сохранение малого и среднего бизнеса. Ему пришлось тяжелее всего. Ограничения, которые вынуждено было ввести правительство региона для сдерживания темпов заболеваемости коронавирусом, грозили оставить предпринимателей без средств к существованию. Необходимо было срочно искать незапланированные деньги на поддержку бизнеса. И регион справился. Правительство не только остановило процесс закрытия существующих в области компаний, но и приложило все усилия к тому, чтобы на месте ушедших появились новые предприниматели. По словам губернатора Андрея Чибиса, пострадавший бизнес получил выплаты на сумму почти 900 млн рублей из регионального бюджета. Поддержали каждого пятого предпринимателя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, очень здорово видеть, как реализуются те проекты, которые поддерживали. Запустили губернаторский стартап и не только на новые проекты, но и давали действующим, если открывали новые производства. Вот здесь стоят рециркуляторы, вы в коридоре могли их заметить, по стенам с надписью «Север». Вот наши предприниматели, Татьяна Уланова, которая занимается медтехникой достаточно давно, получив этот стартап, этот грант у нас на территории, в течении месяца развернула работу по запуску этих рециркуляторов. В тот момент их днём с огнём нигде сыскать не могли».

Основная нагрузка в эти непростые дни легла на региональную медицину. Работать приходилось в условиях нехватки врачей и, в то же время, возросшей нагрузки. Обнаружились и другие проблемы. Коек в стационарах не хватало, их количество пришлось срочно увеличивать. Систему здравоохранения приходилось перестраивать и модернизировать буквально на ходу. Искать деньги на стимулирующие выплаты медикам и покупку новой техники, перестраивать сам принцип работы больниц и поликлиник. В эти дни широко внедрялась цифровизация медицины. С помощью цифровых технологий регистрировали, отслеживали и распределяли по медучреждениям заболевших коронавирусом. Эти меры позволили затормозить распространение коронавируса по территории области. Большую роль сыграла и помощь крупных промышленных корпораций.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы помните тогда, что ни ИВЛ, ни СИЗов, ни лекарств в тот момент просто не хватало. Но в тот момент с этой задачей справились. Сегодня мы среди лидеров по объёмам тестирования и, соответственно, выявлению коронавируса среди наших людей. Главные врачи медучреждений действительно смогли мобилизоваться, мы в прошлом году достаточно быстро внедрили систему смс-уведомления, объединив в цифровую платформу все базы. И если по нормативу48 часов, то у нас в течении 12-16 часов получал человек и получает результаты. 80% тестируемых получают результаты. В отдалёнке чуть дольше, потому что анализы нужно везти в лабораторию».

Отдельный повод для гордости - работа программы реновации в ЗАТО и гарнизонах региона. Бились за этот проект долго и, в итоге, сумели получить деньги. Сейчас реновация идёт в ускоренных темпах. Капитально ремонтируют жилые дома, приводят в порядок дворы и проезжие части. Ну, а запросы остальных муниципалитетов региона призван решить принятый правительством в 2019 году план «На Севере – жить».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это план конкретных действий, в дополнение к национальным проектам, выполнение которых нам поручил президент нашей страны. Мы с экспертами, предприятиями, компаниями сформулировали эти верхнеуровневые задачи, которые вы сейчас видели, о которых здесь было сказано, которые мы делаем по общему развитию нашей области. Мы также сформировали план конкретных действий в каждом муниципалитете».

Уже после отчёта депутаты Мурманской области отметили, что в течение года совершенствовалась городская среда. В 2020 году благоустроили 127 дворов и 16 общественных пространств на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Кстати, в 2021 году эта сумма ещё больше - 1,8 миллиарда рублей. кроме того, сдавались в эксплуатацию новые и реконструированные социальные объекты. В том числе и спортивные. Всего открыли 41 объект.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Очень много внимания уделяется у нас внимания здоровому образу жизни. А здоровый образ жизни - это, конечно же, в первую очередь, спортивные объекты, которые доступны. Мы говорим о спортивных площадках, которые во дворах, детские и спортивные площадки в шаговой доступности. Ну, и спортивные объекты, что называется под крышей, это те, которые необходимы Мурманской области, наш регион находится всё-таки за Полярным кругом. Открытие таких объектов, Андрей Владимирович сказал, что есть объекты, которые годами люди хотели. Они появились. Это в Коле плавательный бассейн, в Апатитах - скалодром, один из лучших на Северо-Западе. И планы уже по опыту Колы - в Заозерске строится плавательный бассейн, о котором люди тоже много говорили».

Претворялась в жизнь и социальная политика. Некоторые меры поддержки были расширены, вводились новые. Например, представители правительства совместно с областной Думой разработали и утвердили новый принцип выплаты «полярок». Теперь начисляют их с первого дня трудоустройства. Эта мера помогла привлечь в регион в 2020 году 214 молодых специалистов. А чтобы удержать на севере местную молодёжь и усилить демографическую политику - поддерживали и молодые семьи. Например, так называемая, «зарплата мамы» - ежемесячная выплата женщинам, родившим первенца до 26 лет.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Если говорить о сравнении цифры миграции и рождаемости, то мы видим положительную направленность. И все те моменты, которые создаются, а именно 45% жителей у нас получают социальные меры поддержки. Это, как раз и говорит о том, насколько правительство Мурманской области во главе с губернатором Андреем Владимировичем Чибисом заботится о поддержке граждан Мурманской области. Конечно, надо отметить, что ещё проблемы есть. И это естественно. И их необходимо решать. Идёт поступательное движение на достижение целей. И я уверена, что эта слаженная работа исполнительной, законодательной власти и жителей - даст свои результаты».

Минимизация ущерба, который причинила экономике региона пандемия коронавируса, увеличила расходы бюджета. Следовательно, необходимо было увеличивать и доходную часть. Здесь важную роль сыграла инвестиционная политика правительства. В частности, новых инвесторов помогли привлечь арктические преференции и льготы, предоставляемые резидентам территории опережающего развития.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мы повседневной работой наполняем, строим эти кирпичики, формат, заданный этими законами. Это и Арктическая зона, особая экономическая зона и ТОР. Здорово, что количество резидентов растёт. Кстати, в Арктической зоне подавляющее большинство резидентов - мурманские. Это значит,, что реальная поддержка бизнеса, которая оказывалась и на федеральном уровне, и на региональном уровне в Мурманской области реально работает. Главное достижение, что бизнес жив, а ведь многие в стране - многие бизнесы и компании были вынуждены прекратить работу».

Доклад губернатора занял полтора часа. Затем - вопросы от депутатов и выступления фракций. Представители парламентской оппозиции отметили, что работать есть над чем. Также депутаты отметили, что результаты действия некоторых программ увидеть получится лишь через несколько лет.

Михаил Антропов, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Мы видим и понимаем сколько работы сделано. Много проблем, ключевых проблем, которые не решались десятилетиями, губернатор взял на контроль. Видно, что происходят дискуссии, обсуждения, на федеральном уровне, в правительстве, но, к сожалению, пока вот есть пессимизм, выработанный предыдущими годами, будут ли они решены или нет».

Тем не менее, даже представители оппозиции отмечают, что доклад оказался очень масштабным и информативным. Отчёт губернатора депутаты приняли практически единогласно.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, что сегодня Андрей Владимирович ответил на все вопросы, которые были заданы представителями наших фракций. Перед этим, должен сказать, что мы получили письменные ответы на все наши вопросы, которые подавали фракции, мы все получили ответы. Поэтому, думаю, что депутаты должны быть удовлетворены всеми ответами, которые сегодня Андрей Владимирович дал».

Из 19 присутствующих в зале «за» проголосовали 17, 1 – «против» и один – «воздержался».