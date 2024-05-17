Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024

Одно из самых ожидаемых региональных политических событий в году - отчёт губернатора перед депутатами областной Думы о работе правительства региона за прошедший период. На нём Андрей Чибис обычно не только рассказывает о том, что из запланированного ранее успели или не успели сделать, но и ставит цели перед правительством области на грядущие годы. Этот же отчёт подвёл черту под пятилетним сроком жизни Мурманской области под руководством Андрея Чибиса.

О том, что речь пойдёт именно об этом временном промежутке стало понятно из видеоролика, который продемонстрировали перед докладом губернатора. В нём упомянули все важные событие в жизни региона вплоть с 2019 года. Ну, а свой доклад Андрей Чибис начал с благодарностей всем, кто в эту пятилетку помогал области жить, развиваться и преодолевать трудные времена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти пять лет ты как заново переживаешь. Были разные моменты. И тяжёлые, и критичные. Были моменты, которые мы уже, наверное, только из видео помним. Как мы с вами в масках все ходили. Уже забыли, как мы города закрывали. Как мы спасали людей, делали всё, где-то даже за гранью установленных правил, чтобы не остановить предприятия. В том числе те проекты, которые сейчас показывали на экране».

После вступительного слова - к результатам работы. И сразу о важном: сокращении населения Мурманской области. Как сообщил губернатор, царившую в регионе тенденцию на отъезд трудоспособного населения удалось переломить. Впервые за долгие годы в Мурманской области наблюдается миграционный прирост.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Триллион двести миллиардов инвестиций за эти годы. Это колоссальная совершенно сумма. Это рабочие места. Это восемь с лишним тысяч постоянных рабочих мест. Будет ещё больше, когда проекты будут завершены. Тот же проект «Лавна», другие, газификация, несомненно. И это позволило впервые за тридцать лет… Сегодня об этом говорил губернатор, впервые за 30 лет переломить негативную ситуацию с оттоком населения».

То, что регион стал привлекательным для крупных инвестиционных проектов - тоже заслуга губернатора. Несмотря на ковидные годы и санкции, в Кольском районе смогли создать первый в мире завод по серийному производству линий сжиженного природного газа. Старт запуску первой линии дал Президент России Владимир Путин. Продолжается работа по созданию Мурманского транспортного узла и строительству порта «Лавна». Впереди - газификация региона, которую жители Мурманской области ждали долгое время.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Важные вопросы. По этим всем направлениям идёт поддержка от федеральных министерств и заканчивая нашим президентом, верховным главнокомандующим. Мы это очень хорошо понимаем. И Андрей Владимирович на этом акцентировал внимание для того, чтобы решать все социальные вопросы, для которых, как мы услышали, много делается, чтобы вопросы поддержки старшего поколения, многодетных семей, тем более в Год семьи, образование, культура, спорт, на это всё необходимы денежные средства».

Экономическое благополучие в Мурманской области заметно и по росту предприятий малого и среднего бизнеса. Их число увеличилось на 6,6% по сравнению с 2020 годом. Самозанятых по сравнению с этим же периодом стало в 5 раз больше. И в первую очередь это сказывается на уровне жизни муниципалитетов региона. А дополнительный стимул к развитию районов дадут мастер-планы опорных населённых пунктов. 1 июня конкретные сценарии и проекты будут представлены федеральным органам власти, а к 1 июля - президенту, по поручению которого ведётся эта работа.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Яркие впечатления от того, что чувствуешь себя гордо, когда сегодня звучит на всех уровнях, каких только возможно. В каждом регионе сегодня знают наш слоган «На Севере – Жить». И мы сегодня задаём тон развитию Арктических регионов. Особенно, когда идёт речь про опорные города. Это тоже инициатива нашего губернатора, за что ему отдельное спасибо».

Огромное внимание уделялось и улучшению жизни в гарнизонах и ЗАТО Мурманской области. На эти цели работает программа реновации закрытых административно-территориальных образований. В её рамках ремонтируют и строят школы, дома культуры, спортивные объекты, приводят в порядок жилые дома, дворы и дороги. И перемены заметны.

Александр Самарин, глава Кандалакшского района

«В Кандалакшском районе и в Алакуртти построили на 65 мест детский сад. Открытие детского сада позволило сократить полностью очередь и обеспечить на 100% дошкольное образование малышей в возрасте от двух до трёх лет. Это очень значимо. В настоящий момент в Алакуртти строится по программе реновации дом культуры. Событие очень важное и долгожданное для всех жителей».

Перемены в ЗАТО отметил и главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, который также присутствовал на отчёте. Он поблагодарил губернатора за помощь военнослужащим, которые сегодня находятся на СВО и их семьям.

Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России: «Высока роль губернатора, как руководителя, его команды в решении тех задач, которые нам ставил президент. Мне, как командующему, конечно, роль региона очень важна в поддержке наших бойцов, которые успешно решали с первого дня свои задачи. И, конечно, поддержки их семей. Вторая составляющая - поддержка их семей, чтобы наши воины достойно защищали наше Отечество, конечно же ложится на плечи гражданской власти. Здесь сделана огромная работа именно губернаторской, гражданской властью».

Кстати, военнослужащих в этом году на отчёте главы региона было много. Герой России, старший прапорщик Александр Панасюк, например, поблагодарил Андрея Чибиса за развёрнутую в регионе работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Александр Панасюк, Герой России, старший прапорщик: «За что меня ещё гордость берёт? За то, что под эгидой Андрея Владимировича у нас в регионе развивается патриотическое движение, воспитание молодёжи. Я считаю, что это очень правильно».

Другой военнослужащий, Григорий Матвеев, поблагодарил губернатора за помощь воинам на СВО, поставку гуманитарной помощи, техники и снаряжения.

Григорий Матвеев, заместитель командира батальона по военно-политической работе 200 отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады: «Очень большое количество гуманитарной помощи идёт. Особенно с области. Это Гаджиево, Видяево, Североморск. Очень большое количество еды и расходных материалов. Очень много техники посылается. Хочу выразить слова благодарности всем этим людям, которые нас поддерживают, помогают и понимают, чем мы там занимаемся. В целом от отчёта остался в позитивном настроении».

Отдельный блок в выступлении Андрея Чибиса был посвящён развитию социальной сферы жизни в Мурманской области. Это, в том числе, развитие здравоохранения. Например, инициативы по привлечению в регион медицинских работников.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области: «Для себя лично хочу отметить тот факт, который услышала из уст Андрея Владимировича. Это о строительстве детской областной больницы. Как педиатр я понимаю, насколько это важно, я убеждена в том, что все наши жители, и не только имеющие детей, эту информацию восприняли очень здорово».

За 5 минувших лет 7,5 миллиарда рублей потрачено на покупку нового оборудования, реконструкции и ремонты учреждений здравоохранения. Строятся новые объекты.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Буквально восемь лет назад онкодиспансер хотели объединить с областной больницей. Но новый губернатор и его команда поддержали нашу идею, сейчас мы строим новый хирургический корпус. Планируется реконструкция старого корпуса. Я думаю, это всё показывает то, что программа, которая существует, дальше будет воплощаться, она работает, работает на благо наших жителей».

Развивается медицина и в районных центрах. Зарплаты медиков растут, в области реализуется 20 региональных мер поддержки. За счёт чего нехватка медработников сократилась на 40%.

Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ: «Можно посмотреть только на примере нашей Апатитско-Кировской ЦРБ. По большому счёту, первично - это всё вкладывается в людей, врачей, которые привлекаются к нам в регион, это пациенты, для которых шаттлы, это оборудование, оказание более квалифицированной медицинской помощи. И это только начало на самом деле. В ближайшее время в здравоохранение всё больше и больше будет этих вложений».

Та же ситуация в сфере образования. Обновляются школы, университеты. В учебные заведения поставляют новое оборудование, создают комфортные образовательные пространства. Новые лаборатории открыты в 85% колледжей и техникумов Мурманской области, а объём поддержки студентов среднего профессионального образования в 2023 году составил 195 млн рублей. Не забывают и про Мурманский арктический университет.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Наш наблюдательный совет возглавил Мантуров Денис Валентинович. И его помощь просто неоценима по нескольким параметрам. Во-первых, он вывел нас на федеральный уровень, на определённые площадки. Ну, конечно, финансово поддерживает - строительство берегового учебно-тренажёрного центра, которое необходимо нашему университету. А также покупка или замена устаревшего оборудования в центре морской подготовки, без которого невозможна подготовка наших мореплавателей. Это неоценимые вещи, их помощь неоценима университету».

Во время отчёта губернатор Мурманской области сделал крайне важное заявление. Пятилетний проект работы по плану «На Севере – Жить» выполнен, поэтому Мурманская область приступает к реализации второго этапа этой инициативы Андрея Чибиса.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «Создан стратегический план «На Севере – Жить». И он просто-напросто реализован. Те цифры, которые были - не то, что мы там ставили до 2030 года, а на сегодняшний день. Уже что-то выполнено на 2024 год. И даже перевыполнено. И сейчас собирается вся информация от наших горожан. К этому всё время призывает Андрей Владимирович Чибис: нужен постоянный контакт с людьми».

Отдельно стоит сказать про проект «Арктическая школа». Он по инициативе губернатора работает с 2021 года и направлен на организацию комфортной среды в образовательных учреждениях. Уже организовано более 200 таких пространств. По предложению депутатов областной Думы проект будет распространяться и на учреждения дополнительного образования.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Я предложил, чтобы проект «Арктическая школа» был расширен на заведения дополнительного образования. Там, где дети получают некие навыки. Профориентацию они там получают. Необходимы хорошие площади, где бы они могли проводить своё время. Также я предложил отдельным блоком включить в программу наши учреждения СПО. Чтобы мы могли их тоже включить в проект «Арктической школы».

Много внимания в докладе уделили и стройкам, которые идут в Мурманской области. Сейчас в областном центре массово строятся жилые дома. Также регион заключил соглашение с одним из крупных федеральных застройщиков, который планирует построить жилкомплекс в Коле. Отдельная радость для мурманчан - реконструкция кинотеатра «Родина», которая при Андрее Чибисе, наконец-то, вступила в активную фазу.

Константин Пилецкий, генеральный директор ООО «Мурманская строительная компания»: «Очень непростой объект. Он стоял закрытый в аварийном состоянии больше десяти лет. И вот только с приходом нашего губернатора, который всё сделал, чтобы придать этому зданию, которое на фоне всего города стояло таким мрачным пятном, влить в него жизнь. Найти финансирование тоже было непросто. И по договорённости с компанией «НОВАТЭК» наконец-то это произошло».

Перемен много. И все они хорошо заметны, отмечают депутаты областной Думы. Они регулярно встречаются с избирателями и те тоже отмечают улучшение качества жизни в регионе за последние 5 лет.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Люди стали больше доверять власти в Мурманской области. Это касается каждого муниципалитета. Если кто-то хочет со мной поспорить, то я открыт. В каждом муниципальном образовании повысилось качество жизни. Любое возьмём муниципальное образование. Это касается и благоустройства, и культуры, и спорта, и образования. Тоже готов доказать».

Как говорится, результаты налицо. И спорить с этим трудно. Есть, конечно, и не решенные проблемы, о которых Андрей Чибис также упомянул. Но в целом работа в регионе идёт активная. Депутаты Мурманской областной Думы с этим согласились. В итоге отчёт губернатора был принят практически единогласно. 25 депутатов – «за», 1 – «против».