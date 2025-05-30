Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025

Отчёт губернатора Мурманской области о проделанной работе собрал полный зал в Мурманской филармонии. Помимо главных действующих лиц - депутатов Мурманской областной Думы, перед которыми глава региона и отчитывался, послушать доклад пришли представители общественности, госучреждений и бизнеса. Кроме того, в зале присутствовали участники спецоперации - бойцы, которые сегодня заняты в региональной программе по подготовке руководящих кадров «Герои Севера».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Низкий вам поклон. Я ещё буду об этом говорить, но для нас честь большая служить рядом со всеми соединениями Вооруженных сил, рядом с нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом. Рядом с теми героями, которые сегодня защищают свою страну».

Некоторые из участников программы «Герои Севера», которые получили удостоверения из рук главы региона, ещё восстанавливаются после серьёзных ранений. В судьбе многих Андрей Чибис принял личное участие. Среди таких мобилизованный - Егор Шубин. Во время боевых действий он был ранен, благодаря поддержке и содействию губернатора, признаётся воин, в госпитале ему сохранили ногу и руку. Сейчас Егор - участник программы переобучения.

Егор Шубин, участник программы «Герои Севера»: «Даже когда мы находились там, за лентой, у нас часто возникали вопросы, а чем мы будем заниматься, когда это всё закончится. Потому что, всё-таки, три года - это немалый срок. Какие-то компетенции, будем честны, утеряны. Какие-то интересы новые появились. Когда появилась данная программа, я сразу же принял в ней участие. Не прошёл на всероссийский уровень в прошлом году. Но тут объявили региональный и, честно вам скажу, я даже больше рад. Потому что, во-первых, знакомые лица. Во-вторых, моя область, я здесь родился, я здесь вырос. Какое-то время учился в Москве, жил в Санкт-Петербурге, но затем вернулся сюда. И я буду рад, если смогу принести пользу не только своей большой Родине, но и своей малой Родине».

Отчёт Андрей Чибис начал с темы инвестиций. За последние 6 лет они составили 1,5 триллиона рублей. За прошлый год объём инвестиций в основной капитал увеличился на 5,2% по сравнению с 2023 годом, что вывело Мурманскую область в лидеры в этой сфере по стране.

Елена Дягилева, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Рост инвестиций вывел наш регион в лидеры по стране. И это благодаря, во-первых, активной позиции Андрея Владимировича, связанной в своё время с принятием таких важных решений, как преференциальные режимы. В частности, преференциальный режим «Арктическая зона Российской Федерации». Благодаря этому режиму у нас отмечается рост инвестиций, резидентов. И всё это нацелено на жителей региона, в первую очередь. Половина резидентов - это, в первую очередь, вклад в качество жизни, сферу услуг, туризм. Всё это для наших граждан, для жителей Мурманской области».

Инвестиции - это, в первую очередь, крепкая экономика. В том числе рабочие места и возможность правительства исполнять взятые на себя социальные гарантии перед гражданами. За минувшие 6 лет в регионе было создано более 9500 рабочих мест, безработица снизилась более чем в два раза, в 1,5 раза сократилась бедность, а средняя номинальная зарплата составила более 114 тысяч рублей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы видим, что жизнь во всех направлениях меняется к лучшему в Мурманской области. Но самое главное, с чего начал Андрей Владимирович, это привлечение инвестиций. Поступают инвестиции в Мурманскую область, строятся новые объекты, развивается экономика, появляются рабочие места. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и так далее. Поэтому, депутаты тоже большое внимание уделяют и благодарны губернатору, что он стремится каждый год привлекать новые инвестиции».

Особое внимание гарнизонам и ЗАТО. Их преображение - инициатива губернатора, поддержанная Президентом России. В рамках проекта «Реновация ЗАТО» ремонтируются дома, дороги, благоустраиваются дворы, открываются новые социальные объекты. А во время Международного арктического форума программу продлили до 2030 года с федеральным финансированием по 10 миллиардов рублей ежегодно.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Очень отрадно, что эта программа была инициирована. Что она развивается и продолжается. И, самое главное, что она продлена во времени минимум до 2030 года. Что даёт это городу? Это городу даёт абсолютно новый импульс в развитии. Я уже приводил пример, что когда-то, в 2017 году, мы считали за подвиг замену 400 метров магистральных сетей в сфере ЖКХ. На сегодняшний день на этот год мы планируем замену 10,5 километра. Вот можно просто на этом маленьком примере понять, насколько сильно вкладываются в различные сферы городов с преимущественным проживанием военных и членов их семей».

Также приоритет в работе правительства отдаётся поддержке участников СВО. Воинам Мурманская область помогает с самого начала специальной военной операции. За ленточку отправляют бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры и многое другое. Поддерживают семьи бойцов и тех, кто вернулся на гражданку. На сегодняшний день в регионе действуют 34 меры поддержки. И их число увеличивается.

Наталья Жданова, председатель женсовета в/ч 08275: «В части поддержки семей и военнослужащих, участников СВО мы, наверное, одни из передовых. С первых дней начала специальной военной операции. И такого, как у нас - в Мурманской области, я точно знаю, такого нигде нет. Ни одна семья не остаётся без внимания. Да, бывает, что, возможно, кого-то не увидели, упустили, но мы их подхватываем и губернатор не оставляет ни одно обращение без внимания. И, действительно, о том, что он сегодня говорил на отчёте, он, конечно, немного поскромничал, но те меры, которые реализуются для членов семей участников СВО и участников СВО, они масштабные и глобальные».

За годы работы губернатора заметно развивалась и медицина. Строились новые ФАПы, ремонтировались медучреждения, закупалось новое оборудование. Мурманская область сейчас на первом месте в России по оперативному лечению катаракты на душу населения и входит в тройку лидеров по операциям на открытом сердце.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ от Мурманской области: «В 100% случаев закрыта потребность в обеспечении ФАПами и врачебными амбулаториями. Но мы понимаем, сколько бы мы не строили, но без кадров решение доступности и качества оказания медицинской помощи не может быть выполнено. В регионе реализуется много федеральных программ, региональных. Вот программа новая - проект «Курс на Север» тоже помогает реализовать привлечение кадров в Мурманскую область. Следует отметить, что впервые, и это прозвучало в отчёте губернатора, наша область является лидером по ожидаемой продолжительности жизни».

Отметили на отчёте и то, что бюджет Мурманской области из года в год сохраняет социальную направленность. Несмотря на санкции и бюджетные ограничения правительство региона от социальных обязательств не отказывается. Показатели национальных проектов выполнены на 100%. Все мероприятия стратегического плана «На Севере – жить!» реализованы.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Сегодня на отчёте губернатора была поддержана моя инициатива, о по земельным участкам для нуждающихся многодетных семей. Решался вопрос, сумма, которая была вначале взамен земельного участка, 340 тысяч, это уже достаточно невысокая. Поэтому не пользовалась популярностью эта мера поддержки. Сегодня губернатор поддержал моё предложение. Эта сумма будет увеличена до 500 тысяч. Также будет выделяться земельный сертификат, благодаря которому многодетная семья сможет получить участок в любом месте».

Перемены в Мурманской области, которые пришли благодаря работе Андрея Чибиса и правительства региона, можно заметить и по строящимся в области жилым многоэтажкам. Сейчас в регионе возводят как социальные дома, так и целые микрорайоны, где жильё будут продавать. В том числе в рамках льготной арктической ипотеки.

Константин Пилецкий, руководитель строительной компании: «Мы в этом году сдали в феврале девятиэтажный дом на улице Полярные Зори. И в настоящее время продолжаем строительство двухподъездного девятиэтажного дома по улице Зелёной. Также для переселения граждан из ветхого жилья. По программе, предложенной губернатором, поддержанной на уровне президента, уверен, что будет много больших интересных объектов, в которых, мы надеемся, тоже примем участие».

Благодаря работе правительства преображаются и муниципалитеты региона. Там благоустраиваются дворы, появляются новые общественные пространства.

Сергей Сомов, глава Ковдорского муниципального округа: «Если говорить о нашем муниципалитете - Ковдорском муниципальном округе, то я могу сказать, что всё, что мы сделали за последние пять лет, преобразило округ просто кардинально. Это и участие в региональных программах, таких как «Арктическая школа». Теперь у нас нет в муниципалитете школ с деревянными старыми окнами. Более того, уже пошли детские сады тоже реконструировать. Это все обновления пространств в школах и детских садах, которые позволяют нашим детям интереснее проводить время и с пользой».

По достоинству работу губернатора оценили и рыбопромышленники. Региональная власть находится с ними в постоянном контакте. Рыбаки, зная о добрых отношениях Андрея Чибиса с представителями федеральной власти, время от времени обращаются к нему с просьбами о поддержке тех или иных инициатив.

Константин Древетняк, генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Все запасы, все наши биоресурсы - это, всё-таки, федеральный уровень. И очень тяжело иногда на региональном уровне чего-то добиваться от федералов. Ну, и судя из того, что было сказано, из отчёта губернатора, у него большой опыт по налаживанию федеральных связей и давлению на федеральные органы власти, помогут нам, наверное, и с рыбой».

Сразу после отчёта - вопросы депутатов и выступления фракций. В этом году качественную работу областного правительства отметили даже представители парламентской оппозиции. И это не удивительно. Перемены к лучшему в регионе отрицать невозможно.

Александр Клементьев, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Я уже третий раз на таком отчёте. Всегда импонирует и подкупает грамотная подача отчёта, владение необходимой информацией, умение отвечать на вопросы. От имени фракции КПРФ, а я сегодня представил нашу позицию, подняли болезненные проблемы оптимизации учреждений бюджетной сферы, проблемы применения законов в сфере ответственного обращения с животными».

Андрей Чибис ответил и на эти непростые вопросы. Работа по повышению эффективности бюджетных расходов была необходима. Так как в 2024 году из-за санкций бюджет не досчитался 20 миллиардов рублей. Это деньги, необходимые для развития региона. За счёт объединения администраций бюджетных учреждений и благодаря ряду других решений часть этих средств планируют компенсировать, чтобы выполнять все социально важные обязательства.

В целом депутаты ответами губернатора были удовлетворены и ещё раз подчеркнули качественную работу правительства региона в минувшем 2024 году.

- Не можем не отметить определенные успехи, которые достигнуты в сфере транспортного обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования, культуры, спорта. Фракция КПРФ хочет отметить и в целом качественную работу с нашими депутатскими запросами по обращениям граждан.

Приняли отчёт практически единогласно. За проголосовали 27 депутатов из 28 присутствующих. 1 человек воздержался. В завершение отчёта Андрей Чибис выразил благодарность членам правительства, силовикам и военнослужащим:

- Огромное спасибо команде, семьям, огромное спасибо всему нашему правоохранительному блоку. Потому что мы во взаимодействии.