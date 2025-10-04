Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ

Мурманск стал центром притяжения для политиков из семи регионов. Сразу на двух площадках: в областной Думе и Центре управления регионом состоялись заседания постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Законодатели собрались вместе, чтобы сверить часы и обменяться опытом. Наработки правового комитета будут представлены в качестве инициатив в правительстве России и Госдуме.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас на правовом комитете порядка 20 вопросов, в первую очередь, социальной направленности, а также касающиеся Налогового, Земельного, Жилищного кодексов, которые также работают на жителей нашего Северо-Запада».

Перечень тем и проблем очень разносторонний. Парламентарии одобрили предложение коллег из Калининграда и Санкт-Петербурга о расширении условий, при которых граждане могут претендовать на налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Нашла поддержку и законодательная инициатива Мурманской облдумы о запрете прерывания рекламой детских теле- и радиопередач продолжительностью менее 45 минут.

Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга: «Особенностью сегодняшнего правового комитета является то, что восемь законодательных инициатив были разработаны совместно. Такого никогда не было, чтобы у нас разными субъектами Федерации: Карелия, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, Псков и Санкт-Петербург так поработали. Мы замахнулись на Земельный кодекс, на Жилищный кодекс - это история про всех и каждого. Закон об образовании тоже важный, мы даём определение кампусу. И до конца 2025 года Президент России определил 25 кампусов. Образование - это про будущее».

Вологодские депутаты предложили ввести новые гарантии для родственников погибших участников СВО и ужесточить антиалкогольное законодательство России.

Роман Заварин, председатель Законодательного собрания Вологодской области: «Может быть такая ситуация: построена школа, рядом ресторан и он может продлевать и торговать дальше. Мы изначально направили свою инициативу в коллегию. Сегодня коллеги нас поддержали, мы определились, что срок будет 90 дней. Надеемся, и в Государственной Думе поддержат нашу инициативу».

Вопросы международного сотрудничества в Арктике стали главными в повестке заседания комитета по межпарламентскому сотрудничеству.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области, министр развития Арктики и экономики региона: «Несмотря на санкционное давление, которое оказывается на экономическую сферу в России и Мурманской области, в частности, между тем, никакие международные проекты с нашей стороны не заканчивались, мы не выходили из советов международных, площадок, мы не отказывались от реализации международных проектов. Мы открыты наращиваем экспорт в те страны, которые дружественны по отношению к нам только потому, что эти страны готовы развивать с нами экономические отношения. Но насильно мил не будешь. Те страны, которые не дружественны нам, сами отказываются от нашего партнёрства».

Евгений Никора, председатель постоянного комитета ПАСЗР по международному сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодняшняя повестка связана с нашей убеждённостью в том, что международное сотрудничество в Арктике без РФ невозможно. Какие бы не были ограничения. Запреты санкции – они искусственные, потому что достаточно взглянуть на глобус, чтобы понять, где находится России, Мурманск и другие субъекты СЗФО. На Арктическом форуме Владимир Путин озвучил очень важную формулу о сотрудничестве с другими странами в Арктике, мы видим, как страны, необязательно арктические, заинтересованы в устойчивом развитии региона».

Это сотрудничество уже имеет конкретные результаты. У белорусских партнёров интерес вызывают перспективы круглогодичной перевалки удобрений и нефтепродуктов, которые предоставляют арктические порты. Не прекращается диалог с Сербией, Китаем, Индией.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Мы понимаем, какие вызовы сейчас стоят перед регионом, вопросы, которые затрагиваются. Это и экономическая безопасность и информационная безопасность. Это вовлечение и работа с нашей молодёжью, для того чтобы не было экстремистских террористических актов».

Какой бы не была внешняя геополитическая ситуация, народная дипломатия, экономические и социокультурные связи приносят свои плоды и позволяют продвигать соответствующую национальным интересам арктическую повестку. Например, у столицы Заполярья существуют побратимские связи с 8 городами в семи странах.