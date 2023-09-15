Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Лето прошло, пора возвращаться к работе. Но и во время отпускного периода жизнь в регионе не стояла на месте: продолжали работать предприятия, поступали налоги в бюджет, открывался новый бизнес и появлялись проекты. За это время накопилась и работа для законодательной власти региона.

Депутаты Мурманской области собрались на первое в этом сезоне заседание. На повестке - более 20 вопросов. И, пожалуй, самый важный, внесение изменений в областной бюджет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «На первом заседании планируем рассмотреть уточнения в областной бюджет на этот год, так как появились дополнительные налоговые поступления в бюджет и, соответственно, доходная часть будет увеличена. Там порядка 8,6 миллиарда рублей. Расходная часть будет увеличена соответственно на 7,7 миллиарда рублей. Эти средства, в основном, будут направлены на те первоочередные задачи, которые остро необходимы. Это и на здравоохранение - 1,7 миллиарда рублей. Это и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и приобретение лекарств, ремонт первичного медицинского звена, что у нас продолжается. На систему образования выделяется порядка 1,5 миллиарда рублей».

Проще говоря, вырастут расходы на самые востребованные населением сферы деятельности государства. Также депутаты не забыли поддержать и социальную сферу. Серьёзная часть налоговых поступлений будет направлена на индексацию заработных плат сотрудников бюджетной сферы - на 5,5% с 1 октября, а также на индексацию социальных выплат.

Михаил Селезнёв, и.о. министра финансов Мурманской области: «Непосредственно для муниципалитетов мы предусматриваем увеличение бюджетных кредитов из бюджетов, чтобы сбалансировать муниципальные образования. А если рассматривать структурно изменения по расходам, то максимальный рост будет на государственную программу «Образование», на государственную программу «Здравоохранение», это почти 1,7 миллиарда рублей и «Комфортная городская среда». Это три программы очень важных для населения Мурманской области и для работников социальной сферы».

Депутаты тщательно следят за тем, чтобы во время корректировки бюджета при распределении расходов ничего и никого не забыли. Алексей Гиляров, например, во время обсуждения поправок в бюджет напомнил о необходимости позаботиться о педагогах. В том числе новых, которые приезжают в Мурманскую область из других регионов учить наших детей.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «24 педагога, которые будут работать в Мурманской области. Надо обеспечить их оплату труда и квартиры. Это раз. Мы деньги закладываем в бюджете. Второе, преподаватели, которые стали у нас работать первой категории и высшей. 30 педагогов у нас, которые имеют высокое звание «Заслуженный учитель России» будут получать ежемесячные надбавки. Это 10, 15 и 20000 рублей. Эти деньги тоже надо предусмотреть в бюджете, и мы их предусмотрели. Плюс, естественно, повышение фонда оплаты труда на 5,5%. Это основные параметры, которые надо выполнять, и мы их выполним. И этими параметрами мы гордимся».

Как мы уже сообщали, часть бюджетных средств будет направлена на индексацию социальных выплат жителям Мурманской области. Кроме того, по поручению губернатора Мурманской области одна из выплат семьям с детьми теперь будет предоставляться в беззаявительном порядке. Привязана она будет к величине прожиточного минимума, а потому отдельной индексации не потребует.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это единая выплата с постановки на ранние сроки беременности до исполнения ребёнку 17 лет. Это та выплата, которая сейчас администрируется социальным фондом, но к которой мы также имеем прямое отношение. Для тех людей, которые получали её до 1 января 2023 года, по более выгодным условиям им интереснее получать её через центры социальной поддержки населения, они работают через нас, мы тоже пока в этом процессе участвуем».

Среди других вопросов, которые стояли на повестке заседания Мурманской областной Думы, тоже были социальной направленности. Например, группа депутатов предложила расширить возможности использования материнского капитала. В том числе деньги предлагают использовать на лечение детей, на подключение к частным домам коммунальных благ и образование самих родителей.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Данный законопроект подготовлен группой депутатов. Я был инициатором данного законопроекта. В процессе его подготовки подключились мои коллеги, депутаты Мурманской областной Думы, поэтому мы вносим этот законопроект от группы депутатов. В чём суть этого законопроекта? Мы вносим дополнительные направления, на которые можно использовать средства регионального материнского капитала. Первое, на приобретение лекарственных препаратов для детей по назначению врача. Второе, на санаторно-курортное лечение детей. Также проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно для детей, а также сопровождающих их лиц. Третье, на что можно будет использовать средства материнского капитала - это технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к коммуникациям таким как водоотведение, водоснабжение и электроснабжение. Ну, и четвертая мера поддержки у нас в законе – можно будет средства, выделенные на образование ребёнка, мы вносим это изменение, что и родители могут получить эти средства и использовать на своё образование».

Идею расширить применение материнского капитала правильной и своевременной считают и в Государственной Думе России. Такую возможность неоднократно рассматривали на федеральном уровне. И то, что региональные депутаты самостоятельно выдвигают эту инициативу, говорит об отличном понимании региональными парламентариями современных социальных тенденций.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области: «Мне очень отрадно видеть, что одним из серьёзных вопросов, который будет сегодня рассматриваться, это расширение возможностей использования регионального материнского капитала. И, в частности, очень важно, что это можно использовать на приобретение лекарственных средств, возможность использования материнского капитала на проезд и санаторно-курортное лечение и то, что сейчас волнует многих, а именно при строительстве домов для многодетных семей. При наличии маткапитала можно использовать его и на подключение электроэнергии. Обсуждался вопрос по поводу расширения перечня лиц, которые могут использовать материнский капитал, депутаты не обошли вниманием отцов. И отцов-усыновителей, если наступил определённый момент, если отец воспитывает один детей. Либо по случаю смерти жены, или усыновления - это тоже очень важно. И, конечно, женщины, родившие третьего ребёнка, тоже могут воспользоваться. Для меня было важно отметить такой пункт как получение возможностей расширения использования маткапитала на образовательную деятельность не только для детей, но и для участников получения мер поддержки. Честно говоря, я это для себя отметила. Считаю, что это очень важно».

Ещё одна депутатская забота - законы, направленные на поддержку детей-сирот. С ними выступили представители правительства Мурманской области.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Прежде всего, это приведение в соответствие с федеральным законодательством. Первый закон у нас предусматривает изменение полномочий органов местного самоуправления в части опеки и попечительства. Если вы знаете, раньше у нас в органах опеки и попечительства согласие выдавалось всем ребятам старше 14 лет для того, чтобы они трудоустроились. Теперь у нас эти полномочия органов касаются только детей-сирот. Второй законопроект позволяет ребятам, которые относятся к категории детей-сирот, но тут важно отметить, что это дети, которые с ограниченными возможностями здоровья. Они могут однократно пройти переподготовку за счёт средств областного бюджета по профессиям служащих и рабочих. Эта мера будет принята с 1 января 2024 года».

Не менее важный, с точки зрения региона, был вопрос подорожания мазута. В этом году цены на топливо для котельных сильно пошли вверх, а это в свою очередь, увеличило и затраты бюджета. Депутаты предлагают обратиться в правительство России с просьбой помочь субсидировать теплоснабжающие организации. Эта мера позволит не повышать сильно стоимость тепла для конечного потребителя. То есть, для нас - северян.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Очень сложно успевать за повышениями цен, чтобы предусмотреть в бюджете соответствующие денежные средства, чтобы поддержать наши предприятия теплоснабжающие и удержать рост тарифов для населения. Чтобы это был сдерживающий фактор, чтобы мы могли субсидировать наши предприятия. Поэтому было принято решение, единогласно поддержанное нашими депутатами, обратиться к правительству Российской Федерации, а также в Государственную Думу, к нашим депутатам и в Совет Федерации, чтобы они поддержали наше обращение для оказания нам финансовой помощи в этом вопросе и предусмотреть для этого денежные средства из федерального бюджета в наш бюджет для дальнейшего субсидирования теплоснабжающих предприятий нашего региона».

Кроме того, на первом осеннем заседании Мурманской областной Думы состоялся «Правительственный час», на котором речь депутаты подвели итоги того, что было сделано в сфере образования региона за минувшие четыре года, а также о новых тенденциях.

Диана Кузнецова, министр науки и образования Мурманской области: «Для системы образования у нас поставлены на новый учебный год три основные задачи. Первая задача - касается воспитания подрастающего поколения, вторая задача - касается профориентации школьников. Третья задача - касается мер поддержки в Год педагога и наставника наших талантливых педагогических работников. Нужно отметить, что эти задачи ранее реализовывались через мероприятия стратегического плана «На Севере – жить». Что касается национального проекта «Образование», то всем видно, как меняется инфраструктура, содержание образования. Мы отремонтировали за четыре года 12 школ. В них 14 зданий. Мы открыли «Точки роста» - на сегодняшний день 62. На новый учебный год будет открыто ещё 16. Из особенностей – это то, что новые муниципалитеты вошли в эту программу. Прежде всего, это город Апатиты, который ранее не имел возможностей и ЗАТО город Североморск».

Появились в сфере образования и другие нововведения. Теперь в рамках патриотического воспитания понедельники у школьников начинаются с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага. Для этого в образовательные учреждения приобрели флагштоки и другие элементы, необходимые для проведения церемонии в соответствии со стандартом, принятым на федеральном уровне.