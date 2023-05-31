Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. На повестке - порядка 20 вопросов. В том числе социальной направленности. Например, это законы, касающиеся запрета продажи энергетиков несовершеннолетним и компенсации стоимости аренды жилых помещений для молодых учёных. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели несколько отчётов. Один представил руководитель Контрольно-счётной палаты. Также о своей деятельности отчитался уполномоченный по правам человека в регионе.

Сергей Дубовой, председатель, Мурманской областной Думы: «У уполномоченного всегда интересно доклад проходит. Тем более сейчас, когда уже целый год идёт специальная военная операция. Он также активное участие принимает, Михаил Валерьевич, в решении всех вопросов, которые есть или возникают с семьями, с нашими военнослужащими, которые проходят, волонтёрами, мобилизованными и так далее. Я думаю, крайне важно будет послушать, какова ситуация в этом направлении. Что необходимо помочь, поддержать Думе, чтобы помочь нашему уполномоченному в решении того или иного вопроса».

И действительно, по словам Михаила Шилова, уполномоченного по правам человека в Мурманской области, сегодня главная тема, по которой к нему обращаются люди - тема СВО. В том числе, поддержка семей военнослужащих и помощь нашим раненым воинам, которые оказались в госпиталях. Точное количество бойцов из Мурманской области, которые находятся в госпиталях и больницах по всей стране, Михаил Шилов называть не стал, это информация закрытая, но уточнил, что для них сейчас делается всё возможное. И власти Мурманской области, в том числе, принимают в этом активное участие.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Только прибыл с координационного совета уполномоченных по правам человека Российской Федерации. Тема СВО очень вдумчиво и сильно обсуждалась. Меры поддержки, которые вводятся, и федеральные, и региональные, уверены, позволят поддержать наших ребят. И у них должна быть уверенность в завтрашнем дне и дне сегодняшнем. То есть, тот тезис, что армия и народ России едины, он остаётся самым главным. Лейтмотив моего сегодняшнего выступления - это, конечно, СВО. Это, опять же, работа с молодёжью, безусловно, это проектная работа, думаем о завтрашнем дне. Это самое главное».

Главной темой выступления руководителя Контрольно-счётной палаты Мурманской области были нарушения, которые выявило ведомство. КСП работает в тесной связке с органами власти региона и муниципалитетов, и, по заверению Дмитрия Костюкевича, отношение к инициативам палаты у чиновников исключительно положительное. Тем не менее, недоработки есть, на что Контрольно-счётная палата в своём отчёте и указала.

Дмитрий Костюкевич, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманской области: «Контрольно-счётной палатой Мурманской области в 2022 году проведено 48 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего внешним государственным контролем охвачено 88 объектов. По итогам этой работы счётная палата вынесла 17 представлений, предписаний объектам контроля. Должностными лицами счётной палаты возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Большое внимание в прошлом году уделяли аналитической работе по выявлению системных недостатков в финансовом регулировании. Приятно отметить, что и областная Дума, и правительство Мурманской области, и муниципальные образования хорошо относятся к предложениям КСП по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Например, Мурманской областной Думой в прошлом году по предложению палаты было принято пять законопроектов, правительством Мурманской области принято пятнадцать постановлений, органами местных самоуправлений принято двенадцать решений».

Активно взаимодействуют с Контрольно-счётной палатой и федеральные органы власти. Подтвердила это сенатор Совета Федерации от нашего региона Татьяна Сахарова, которая присутствовала в зале во время заседания Думы Мурманской области.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Если говорить о тех новеллах, которые сейчас есть, то это, конечно, продолжение направленности на изучение тех нормативных документов, которые работают на антисанкционные меры. Контрольно-счётные органы уделяют этому особое внимание как на объекты, так и на отрасли экономики, как изменяются они под влиянием тех изменений, которые есть у нас в стране есть. Это очень важно, потому что мы видим ряд рекомендаций, которые можно использовать в своей работе. Потому что контрольно-счётные органы, как, конечно же, надзорные, и, в том числе, как органы аудита, которые подсказывают и помогают, где можно перенастроить работу, для того чтобы более эффективно работали бюджетные средства. И гораздо меньше было различных нарушений. Если говорить в целом про рекомендации, на 15% в целом больше рекомендаций контрольно-счётные органы дали в прошлом году, чем в позапрошлом. 874 такие рекомендации получили различные министерства для того, чтобы можно было бы их отработать. И ряд таких рекомендаций правительство Российской Федерации уже взяли в работу и они, конечно же, будут спущены в субъекты».

Оба доклада депутаты выслушали и приняли. Также парламентарии приняли изменения в закон об обеспечении тишины и покоя граждан разрешающие вести строительные работы социально значимых объектов на два часа дольше. По действующим правилам в регионе запрещено шуметь с 10 вечера до 8 утра. Но есть ряд исключений, например, допускаются шумные работы (в пределах СанПиНа) во время строительства или ремонтов автомобильных дорог общего пользования по графику, установленному санитарными нормами, с 7 до 23 часов. Запрет на проведение именно шумных работ продолжает действовать, как и раньше. Эта инициатива призвана ускорить строительство социальных объектов и капитальные ремонты домов.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Вносимый сегодня законопроект подготовлен в целях создания условий, способствующих достижению целей и задач государственных и муниципальных программ, которые направлены на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. В том числе в рамках реализуемых национальных проектов. На сегодняшний день мы говорим о том, что у нас в регионе летний период является идеальным периодом для сокращений тех отставаний от графиков, которые на стройплощадках могли возникнуть в зимний период, а также увеличение темпов производства работ, чтобы в целом сократить сроки их производства и быстрее уйти со строительной площадки и убрать неблагоприятный для жителей объект в их дворе. При этом хочется обратить внимание на то, что мы сейчас не говорим о том, что в целом допускается производить шумовые работы в более длительный период времени, чем это было позволено ранее. Потому что ответственность за проведение шумовых работ она по-прежнему в законодательстве сохраняется, она установлена на федеральном уровне в рамках статьи 6.3 КоАП РФ. Поэтому в вечернее и дневное время, независимо от этого, превышать допустимый максимально уровень шума на стройплощадках по-прежнему не допускается. За этим будут следить как муниципальные, так и государственные заказчики».

Ещё один законопроект, представленный в повестке заседания, сугубо социальный. В нём речь идёт о выплате компенсаций стоимости аренды жилья молодым учёным, которые приехали к нам из других регионов. Эта мера должна сделать для научных сотрудников в возрасте до 40 лет более привлекательным переезд в Мурманскую область. В будущем, кстати, депутаты планируют рассмотреть такие же меры поддержки и для педагогов. В планах народных избранников принять соответствующий законопроект уже в июне этого года. В крайнем случае - в сентябре.

Алексей Гиляров, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке»: «Это действительно большой шаг. Вы знаете, насколько интересна полезными ископаемыми наша Мурманская область?! Сколько много надо работать учёным, химикам, чтобы внедрять в производство новые технологии. Чтобы привлечь молодых учёных сюда, надо создать условия. Много условий создаётся и КНЦ РАН, и объединёнными нашими университетами, вы знаете, сейчас МАГУ и МГТУ объединяются, плюс частные компании, как компания «ФосАгро», строит одну из мощнейших лабораторий в Мурманской области. Но кто будет работать? Как привлечь сюда учёных? Одна из мер социальной поддержки - мы компенсируем 25 тысяч ежемесячно на проживание. Правительство гарантирует 25 тысяч, любой молодой учёный, а молодым учёным мы подняли возрастную планку с 35-ти до 40 лет, будет получать ежемесячно компенсацию за проживание».

Важное место в работе депутатов уделяется здоровью подрастающего поколения. Ранее областная Дума приняла закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Однако, нашлись те, кто на запрет просто закрыл глаза. В связи с этим для таких предпринимателей необходимо ввести штрафные санкции. На этом заседании проголосовали за введение административного наказания для тех, кто нарушает запрет на продажу энергетиков детям.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Вводится мера привлечения к административной ответственности за продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, включая энергетические напитки. Безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Ранее был введён в Мурманской области запрет на продажу таких напитков, теперь вводится административная ответственность в виде штрафа. На физических лиц от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10000 до 20000 рублей, на юридические лица от 30000 до 50000 рублей. У нас сейчас главное закрепить эту меру перед летним периодом, закрепить эту меру административного воздействия для того, чтобы сократить и вообще исключить продажу несовершеннолетним продажу энергетических напитков на территории Мурманской области».

Ещё один законопроект касался введения в Мурманской области новых памятных дат. В том числе это даты, когда муниципалитетам присваивали почётные звания. Например, есть среди них дни, когда Североморск, Заозерск и Гаджиево получили звания «Город морской доблести», Полярный – «Город воинской славы», а Мончегорск - звание «Города трудовой доблести». Также отдельной датой будет отмечаться день проведения первого праздника Севера и день ветеранов боевых действий.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Закон у нас работает, у нас есть. К сожалению, не все жители об этом знают. Когда мы его реализовали и посмотрели, то появилась необходимость его откорректировать. Во-первых, когда мы его принимали, а принимали мы его в 2021 году, поступило очень много предложений. По тем предложениям, некоторые исторические события, связанные с созданием и развитием Мурманской области, по которым не было сомнений, мы их сразу включили в закон, который уже действует. А ряд предложений мы уже отложили, которые требовали экспертного заключения. Поэтому экспертная группа, которая создана и сейчас работает, работала над частью предложений, которые ещё не реализованы с 2021 года. Ну, и ещё поступила масса предложений в ходе наработки данного законопроекта. Предложений очень много. Мы за основу брали ХХ и ХХI века. А зашли аж в ХVI век. В частности, предложение есть включить в данный законопроект такое событие, как победу колян над шведами в ходе их интервенции в ХVI веке. Мы попросили, чтобы нам экспертное сообщество дало заключение, какую дату, чтобы к чему-то привязаться. Год понятен, а по дате нет».

Кроме того, во время заседания областная Дума приняла решение учредить особый знак Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности». Им будут награждать индивидуальных предпринимателей, учредителей или руководителей коммерческих организаций, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Мурманской области при условии фиксированного роста оборота предприятия в течение последних пяти лет. Также претенденты должны вести предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области не менее десяти лет и платить налоги в региональный бюджет.