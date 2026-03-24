Мурманская областная Дума принимает важные решения

Депутаты Мурманской областной Думы утвердили изменения в схеме избирательных округов, поддержали закон о квотах для трудоустройства участников СВО, а также рассмотрели поправки в бюджет на ближайшие три года.

Повестка дня сегодняшнего заседания насчитывала порядка 15 вопросов. Ключевым стал закон о новой нарезке одномандатных избирательных округов. В схему вошли 18. Также изменится число депутатов: с 32 до 28, что, по мнению парламентариев, сделает работу законодательного органа более эффективной.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Уменьшение количества депутатов повысит конкуренцию среди кандидатов. Следующая областная Дума будет работать более эффективно».

В новой нарезке округа укрупнят и привяжут к границам муниципалитетов. Например, в Кандалакше превышавшую норму численность разделили, объединив части с Ковдором и Полярными Зорями. Мурманск, согласно нормативам, поделят на 7 одномандатных округов. Депутаты единогласно поддержали изменения.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Представительство депутатов в каждом из округов будет обеспечено».

Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты рассмотрели поправки в бюджет на текущий год и плановый период 2027-2028 годов, а также отчёт Контрольно-счётной палаты Мурманской области за 2025 год.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «КСП работала эффективно, провела проверки, а самое главное - нецелевого расходования средств за 2025 год не выявлено, также участвовала в законотворческой деятельности».

Важный вопрос повестки - социальная поддержка граждан. Депутаты приняли закон, инициированный прокуратурой, по квоте по трудоустройству для участников специальной военной операции. Теперь предприятия региона с численностью сотрудников более ста человек обязаны будут выделять один процент рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. Это позволит создать более 200 дополнительных рабочих мест. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

