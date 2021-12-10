Мурманская областная Дума приняла бюджет региона в третьем и последнем чтении

Он характеризуется как социально направленный.

При формировании главного финансового документа региона на следующий год учитывались предложения жителей. Специально для этого проводили анкетирование, в котором приняли участие более 23 тысяч человек. Они отметили те сферы жизни в области, которые на их взгляд нуждаются в улучшении. На первом месте - система здравоохранения. Расходы на неё в следующем году увеличат на 2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на обновление больниц и поликлиник, закупку нового оборудования.

Также особое место уделяется выполнению социальных гарантий государства.

Ирина Просоленко, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Мурманской областной Думы: «В разы увеличены расходы на здравоохранение и образование. Стоит отметить, что эти расходы не только на текущую деятельность. Мы понимаем, что сейчас пандемия, которая требует больше затрат, чем раньше. Если сравнивать показатели нескольких лет назад. Но здесь и капитальные вложения, причём их достаточно много. Это строительство новых инфекционных комплексов, это строительство новых зданий больниц, новых образовательных организаций. Расширен проект «Арктик скул», куда вошли не только школы, но и детские сады».