Мурманская областная Дума приступает к рассмотрению бюджета на следующий год

Главный финансовый документ региона, по словам депутатов, будет социально-направленным и сбалансированным.

Все социальные обязательства, которые взяли на себя органы власти, будут соблюдаться и в следующем году. А доходная часть бюджета по сравнению с 2020 годом вырастет почти на 7%. Этот факт позволит провести в 2021 году индексацию выплат. Также проект документа предусматривает повышение на 1,5 миллиарда рублей расходов на образование.

Отчисления бюджета в Фонд медицинского страхования увеличатся на миллиард рублей. Несмотря на то, что коронавирус всё-таки ударил по региону, бюджет удалось сделать сбалансированным. А уже в следующем году аналитики прогнозируют восстановление экономики Мурманской области.

Владимир Мищенко, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «В перспективе на 2021 год, а бюджет способствует этому, мы видим необходимость во втором периоде следующего года восстановление экономики, начиная с августа-сентября. И уже 2022 год планируется рост, причём серьёзный рост, реальных доходов населения. Это спрогнозировано, это в бюджете предусматривается, это мы видим воочию».