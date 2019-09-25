Мурманская областная Дума приступила к рассмотрению вопроса, который ещё наделает немало шума – рассказывает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

На берег Семёновского озера в Мурманске вновь вернулась «Чайка». Весной памятник демонтировали, чтобы продолжить работы по реконструкции набережной. Насколько изменилась любимая зона отдыха жителей города, и что нового там ещё должно появиться?

Мурманская областная Дума приступила к рассмотрению вопроса, который ещё наделает немало шума. Смогут ли заполярные бизнесмены покупать патенты и больше не утруждать себя общением с налоговиками?

Впереди ещё два месяца осени, но в Мурманске уже вовсю готовятся к зиме. Сколько городу нужно песка, чтобы успешно противостоять гололедице? Хватит ли дорожникам самосвалов для вывоза снег?

Что глава Мурманской области Андрей Чибис делал в Бразилии? Чем закончилось противостояние роботов и военного? Как депутат областной Думы впервые пошёл в народ? Об этом читатели узнают из публикации «Сообразили на шестерых» в свежем выпуске «Вечёрки».