Мурманская областная Дума провела очередное заседание в преддверии Нового года

Мурманская областная Дума провела последнее в этом году заседание. Сегодня региональные парламентарии не только подвели итоги работы, но и обсудили ряд новых законопроектов.

Депутаты рассмотрели вопрос о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на плановый период. Кроме того, принят закон о предоставлении единовременной денежной выплаты многодетными семьям на улучшение жилищных условий. Сумма будет составлять 340 тысяч рублей.

Ещё один пункт повестки дня - передача полномочий от муниципалитетов к областным властям в сфере градостроительства. Ранее проект закона находился на стадии общественного обсуждения.

Декабрьское заседание депутатов стало заключительным в этом году.

«Это будет у нас 11 заседание Думы, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Мы рассмотрели более 600 вопросов, нами приняты около 100 законопроектов, проведены 110 заседаний комитетов, рассмотрены 700 разных вопросов, которые касаются жизни нашего региона».