Мурманская областная Дума провела внеочередное заседание

16 апреля депутаты Мурманской областной Думы собрались на внеочередное заседание. На повестке - изменения в областной бюджет и целый пакет законопроектов, призванных помочь среднему и малому бизнесу удержаться на плаву во время пандемии коронавируса.

Расходы областного бюджета на 2020 год выросли на 2,4 миллиарда рублей за счёт увеличения объёма резервного фонда правительства Мурманской области. Дополнительные средства понадобятся на стимулирующие выплаты медикам, безработным гражданам, для закупки медицинских изделий и лекарств.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Внесенный законопроект об уточнении областного бюджета на 2020 год и плановый период отвечает закону Мурманской области о бюджетном процессе. Принятый сегодня первым вопросом региональный закон о приостановление действий отдельных норм позволяет нам превысить ранее ограниченный объём резервного фонда правительства».

Депутаты приняли законы, призванные поддержать предпринимателей в это непростое время. Пакет законопроектов предложил губернатор Мурманской области. Это, в том числе, и снижение налогов для предприятий среднего и малого бизнеса. Также предпринимателям предлагают субсидию, направленную на сохранение занятости населения. Но получить её можно будет лишь тем, кто сохранит за время пандемии не менее 90% своих сотрудников.