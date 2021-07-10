Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯН

Первое в 6-ом созыве заседание Мурманской областной Думы состоялось 5 октября 2016 года. В обновленный депутатский корпус вошли 32 человека и начали свой долгий путь службы на благо Мурманской области. Именно в этом созыве появились молодые и амбициозные политики, которые смотрели на деятельность парламента свежим взглядом и стремились сделать жизнь на севере комфортней, безопасней и привлекательней.

Одним из них стал известный по играм КВН капитан команды Высшей лиги «Сборная города Мурманска» Герман Иванов. По его признанию, эта профессия стала не просто новой, но и очень необычной. Изучение различных законопроектов, обсуждения их с депутатами на заседаниях комитетов, встречи с избирателями и решение насущных проблем. На всё это требуется много сил и времени. Но, несмотря на большую нагрузку, полностью погрузившись в дело, на протяжении всех этих пяти лет Герман Александрович успевал совмещать деятельность в Думе с другой работой – преподаванием в Мурманском государственном техническом университете. Такой ритм жизни, способен осилить далеко не каждый человек.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я работал на двух работах, получается, чтобы освоить одну и не забыть вторую. Это была основная сложность для меня. Что касается профессиональной депутатской работы, то огромные усилия я потратил на то, чтобы овладеть искусством работы с обращениями в приёмной. Сейчас моя приёмная функционирует очень эффективно, но сильно влияют ограничения, связанные с пандемией, потому что мы лишились возможности вести приём в округе. У нас была точка сбора, где я вёл приёмы два раза в неделю - в управлении округа, а там теперь нельзя вести приём. Но его заменил уличный приём, так скажем. Люди просто подходят на улице и обращаются. Такое частенько бывает. Социальные сети заменили, телефоны. Уже люди как-то находят мой телефон, звонят. Спрашиваешь: откуда мой номер телефона? Вроде не давал этому человеку, а они говорят: «Добрые люди поделились». Ну, приятно, хорошо».

И это отличный пример, как должны работать власть и население. Хотя, по словам Германа Александровича, далеко не все граждане готовы открыто обсуждать свои проблемы с депутатами. Стеснение или неверие в возможность что-то изменить, сдерживает их, неизвестно. Но ведь диалог - важный шаг на пути к переменам. Иначе, как депутат поймёт, что его избирателя, что-то не устраивает?

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Одна из самых больших сложностей, с которыми я сталкиваюсь, сложность в поисках инициативных людей. Приходится тратить много усилий и времени, чтобы убедить людей, чтобы они проявляли активность и не стеснялись обращаться к депутатам, в любые органы власти и боролись за свои права и в части благоустройства, и какой-то другой сферы жизни. Это универсальное правило».

Не только для преподавателя Германа Иванова депутатская деятельность была в новинку. Заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» - директор «Кольской атомной станции» и почётный гражданин города Полярные Зори Василий Васильевич Омельчук занял кресло депутата по одномандатному избирательному округу и пост заместителя председателя Мурманской областной Думы для того, чтобы помочь улучшить жизнь северянам в нашем родном регионе. И вот, в эту пятилетку в Кандалакшском районе отремонтировали местный Дом культуры, открыли два фельдшерско-акушерских пункта в Зареченске и Лувеньге, была решена проблема и с транспортным обслуживанием. В Алакуртти сейчас строят детский сад. В Апатитах удалось отремонтировать дворы, дороги и установить новое освещение, а в небольших посёлках Ковдорского района смогли уйти от мазутозависимости.

Василий Омельчук, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Довольно сложный муниципалитет, разбросанный, большой. С заброшенными посёлками, с населенными пунктами, в которых живёт количество людей, которых легко посчитать по пальцам одной руки, таких несколько. Тем не менее, и там удалось поставить угольную котельную современную, реконструировать тепловые и водные сети. Отремонтирован стадион, много сделано детских площадок, хорошо удалось нам включить в бюджетные программы и выполнять капитальные ремонты жилых домов. Кстати, в Полярных Зорях мы так и не смогли этого сделать, а в Ковдоре смогли. И вот уже третий год там очень качественно проводится полный капитальный ремонт жилых домов».

Такой объём работы удалось выполнить, несмотря на то, что в ведении думского депутата Василия Омельчука находилась большая территория.

Но для состава нового созыва Думы деление округов будет иным.

Василий Омельчук, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Произошла новая нарезка округов в связи с тем, что мы приняли закон, что одномандатные депутаты выбираются простым голосованием населения граждан. Будет 22, а было 16. Всего 10 депутатов пойдут по партийным спискам и будут избираться так. В связи с этим произошла перенарезка округов. Переизберут меня или нет, это вопрос другой. Но Ковдорский район уже отошёл от Полярнозоринского района. Теперь он будет входить в совсем другой округ. А Полярные Зори, как это и было, когда только образовывался этот посёлок. Сначала просто посёлок энергетиков, потом новый город. Мы в то время находились территориально в апатитском административном округ и теперь нас, наконец, соединили. И у нас будет Полярнозоринский округ, состоящий из двух территорий».

Не только среди депутатов были новички. Сергей Михайлович Дубовой вступил в новый состав Мурманской областной Думы и сразу был избран на пост председателя. Столь почётное звание заслуженно отдали опытному управленцу, который с 2001 года являлся главой муниципального образования ЗАТО Видяево, а теперь взялся руководить 32 депутатами на протяжении пяти лет. Объёмные повестки дня заседании с разнообразными важными вопросами. Порой мнения парламентариев расходились, но всегда принимались взвешенные и обдуманные решения.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я, когда пришёл, в Думе были 32 депутата - представители четырёх партий, у каждого свой подход, свой взгляд. Необходимо было выстраивать такие тесные взаимоотношения на сотрудничество. Фракция «Единая Россия» у нас самая большая – 25 человек была. Тут свои единомышленники. Мы понимали, что работаем своей командой. Но всё равно необходимо прорабатывать, сближаться со всеми».

Действительно, помимо навыков опытного руководителя, председатель областной Думы должен уметь найти психологический подход к каждому депутату. Прийти, как говорится к общему знаменателю, хоть политические взгляды могут быть противоположными - это дело тонкое.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Каждый свою лепту внёс. Что-то получилось, что-то нет, но в целом, я считаю, что все задачи по программе законодательства выполнены. Смотрите на заседаниях Думы - за последние пять лет рассмотрено более 1600 вопросов, принято более 600 законопроектов. И это работа всех депутатов, всех 9 комитетов, которые у нас в областной Думе. Мы понимали, что в первую очередь волнует всех северян – здоровье наших избирателей, жителей Мурманской области. И многие из принятых 600 законопроектов имели социальную направленность. И в первую очередь, мы заботились проблемами здравоохранения. Второй вопрос, на который я бы обратил внимание, это то, что часть населения уезжает. Кто-то пенсионного возраста, кто-то хочет выехать на большую землю. И наша задача – повысить демографию в регионе, чтобы больше рожали наши мамочки».

Конечно, главное в жизни каждого человека – семья. Именно поэтому, депутаты большое внимание уделяли вопросу поддержки молодых родителей. Недавно приняли закон о ежемесячной выплате матерям, родившим первенца до 26 лет. Теперь вне зависимости от финансового благополучия молодые мамочки получают по 14 тысяч рублей. В народе этой субсидии уже придумали простое название – мамина зарплата».

Лариса Круглова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Я думаю, что для многих субъектов мы стали примером. Общаясь с Парламентской Ассоциацией Северо-Запада, многие просили, чтобы мы поделились опытом. Это, наверное, такой хороший пример. Хотя много было споров, почему до 26 лет, а не до 28. Но это тоже и с медицинской точки зрения обсуждалось. В общем, очень глубоко мы прорабатывали данный вопрос».

Кстати, поддержка многодетных семей и региональный материнский капитал продолжат действовать в нашем регионе до 2026 года. А дальше, вполне возможно, будет продлена, но это уже будут решать депутаты нового созыва.

Заботятся наши парламентарии и о здоровье юных северян, поэтому внимательно контролируют качество питания детей в общеобразовательных школах и детских садах Заполярья.

Лариса Круглова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Сегодня у нас дети с 1-го по 4-й классы питаются бесплатно. Это тоже очень важно. И качество питания всё отслеживается. Если есть какие-то обращения у депутатов, то мы выезжаем, смотрим, анализируем всё это. Нельзя не сказать, что депутаты очень серьёзно, наверное, уже не первый созыв мы всегда держим на контроле безопасность образовательных организаций. Мы с вами понимаем, что, к сожалению, только сейчас мы говорим о строительстве новых школ, мы поднимаем эти вопросы, у нас скоро появятся такие объекты. Но образовательные организации сегодня находятся в таком состоянии, что их нужно приводить в соответствие с современными требованиями. Есть много предписаний. И депутаты всегда делают акцент на то, чтобы образовательные организации у нас приводились в соответствие, чтобы выделяли им на это средства».

Важный вопрос, который депутаты шестого созыва давно и бурно обсуждают и до сих пор прорабатывают, связан с запретом на продажу энергетических напитков для несовершеннолетних. По их мнению, данный вид газировки очень вреден для юных северян. Необходимо беречь молодой организм и ограничить ему доступ к опасному коктейлю.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Есть определенное лобби, есть серьёзные выкладки по поводу того, что этого не стоит делать. Причём с федерального уровня. Сейчас данный законопроект проходит оценку регулирующего воздействия и каждый желающий житель, общественная организация может выразить своё мнение. И так мы делаем по всем вопросам, которые прорабатываем в Думе».

Действительно, особенностью работы парламентариев этого созыва стало именно то, что они советовались с населением, прислушивались к мнению общественности. Депутаты профильного комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований активно проработали и утвердили план реновации ЗАТО и военных городков в Мурманской области. Заинтересованность парламентариев была безусловной. Ведь дело касается условий жизни военнослужащих Северного флота - защитников нашей Родины.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований: «Искренняя благодарность правительству Мурманской области, что этот план был не просто утверждён на уровне региона, а что это федеральный уровень. И финансирование федеральное».

Большая сложность работы данного профильного комитета заключается в том, что многие полномочия находятся в ведении правительства Российской Федерации.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований: «Тем не менее, нам удалось социально прикрыть наших спасателей нашим законом. Нам удалось законами Мурманской области определить всю деятельность, в том числе социальную защищенность Росгвардии, которая создавалась в это время. Не было законов, которые определяли бы порядок их социальной защищенности. Вы помните, насколько непросто шла система «112». Но, тем не менее, с полноценным финансированием мы её запустили в работу. Теперь уже на базе этой системы развивается много чего полезного в цифровом формате управления регионом. Безусловно, это и поддержка добровольческого движения. Вы знаете, у нас есть добровольные пожарные дружины. Есть дружины, которые занимаются правопорядком. Есть вопросы, которые мы ещё не смогли решить до конца. В том числе определить защищенность волонтёров-спасателей. А люди с удовольствием откликаются, чтобы ни случилось, например, в море с рыбаками. Не только в море, но и на озерах, на реках, пропадают люди. Очень много людей привлекается со своей техникой, с желанием, но социально мы их пока не защитили. Надо будет работать над этим».

Важно, что в этом году депутатам удалось увеличить количество выделенных средств на образование. Также благодаря плодотворной работе парламентариев, дополнительно в дорожный фонд было направлено 800 миллионов рублей. А медицинский территориальный фонд увеличили на 1 миллиард и 300 тысяч рублей. Кроме того, северянам сохранили все социальные льготы – более 90 федеральных и 56 региональных субсидий. В этом созыве депутаты внесли серьёзные изменения в закон о тишине и об оказании бесплатной медицинской помощи на территории Кольского края. Вся работа проводилась совместно с правительством Мурманской области. Даже, несмотря смену губернаторов, когда в 2019 году наш регион возглавил Андрей Чибис, прибывший из Москвы, парламентарии работали оперативно и на высоком уровне.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы можем отметить решение многих вопросов, причём в положительном ключе. Первое – растёт благосостояние северян. Мы не допустили локдауна на территории Мурманской области. И если ещё в середине 2020 года у нас были опасения, как будет бюджет себя чувствовать, доходная часть, то сегодня мы говорим о том, что доходы за 2020 год выросли. И сегодня проблема в области уже, как сказал один из моих коллег депутатов: таких денег у нас не было от слова «никогда». Действительно, доходная часть и расходная у нас выросли по сравнению с началом 2016 года, началом работы Думы, почти на 20%. Это серьёзная цифра, серьёзные достижения. И самой большой скачок и рост произошёл с 2019 года, с приходом Андрея Владимировича Чибиса. Не побоюсь этого слова, не побоюсь этой позиции, потому что реально здесь идёт улучшение. И сегодня проблема у нас в отсутствии ответственных подрядчиков, которые смогли освоить все эти денежные средства. Вот раньше у нас не хватало денег, сегодня обратная у нас ситуация. У нас достаточно средств, хотя денег много не бывает, а в реализации планов по некоторым направлениям у нас возникают сложности».

Нельзя не отметить, что 2020 год стал особенным для всех. Пандемия коронавируса заставила жить нас в новом непривычном мире - не только с соблюдением эпидемиологических правил, но и принятием быстрых важных решений на все происходящее. Депутаты областной Думы не имели права на промедление и уж тем более на ошибку. От их оперативности и профессионализма зависели жизни северян.

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Законы принимались крайне оперативно. Если традиционно у нас есть возможность принять в первом чтении, втором, третьем, то сейчас нужно было, исходя из коронавирусной ситуации, принимать оперативно и уже в процессе отслеживать ситуацию, докручивая её в процессе. Безусловно, мы знаем, что коронавирусная инфекция больше всего задела малый и средний бизнес. И принятие законов, поддерживающих предпринимательство, для нашего региона было крайне важно. Что такое малый бизнес? Это не просто недополученная выручка каким-то руководителем. Малый и средний бизнес - это свыше 50 тысяч человек в Мурманской области, которые могли лишиться не просто заработной платы, а средств к существованию полностью».

Именно своевременная поддержка властей спасла многих северян от финансового краха в трудный период пандемии новой коронавирусной инфекции. В общей сложности было предоставлено 36 мер поддержки для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес в нашей области, из них 20 мер принято именно на региональном уровне.

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Самый правильный и своевременный закон, это, безусловно, по субсидиям на компенсацию затрат, в первую очередь, на рабочих граждан в сфере малого и среднего бизнеса. Получили до 5 мрот, а это действительно поддержало предпринимателей несколько месяцев. Люди не работали, но имели возможность получить компенсацию. Это снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Доходы и расходы снизились до 5%, а кто находился на доходах, то до 1%. И эти льготы будут рассчитаны на 3 года. Несмотря на трудности, появляющиеся в нашем современном мире, важно продолжать беречь незащищенные слои населения. Например, людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима реализация программы «Доступная среда. Мы должны создать такие условия для их передвижения, для получения услуг, чтобы люди любого возраста, включая молодёжь, не боялись старости. Это важно, чтобы в возрасте или, не дай Бог, что случится, мы знали, что будем полноправными гражданами, которые готовы получать услуги, иметь возможность жить и дышать полной грудью».

Шестой созыв Мурманской областной Думы, в котором 32 депутата проделали огромную работу по улучшению жизни и развития нашего северного края, завершён. Но уже осенью некоторые из них примут участие в выборах, чтобы пройти в новый – 7-й созыв и продолжить своё нужное дело. Ещё много осталось нерешенных вопросов. Кто именно войдёт в обновленный состав депутатского корпуса областной Думы, пока неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что это будут профессионалы своего дела, которые сделают всё на благо своей малой Родины – Кольского края.