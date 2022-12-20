Мурманская областная Дума рассмотрела в уходящем году более 970 вопросов и приняла 129 законов

Мурманская областная Дума провела заключительное заседание в этом году. На итоговой встрече депутаты подвели итоги работы облдумы в этом политическом сезоне, а также рассмотрели ряд новых законопроектов.

За уходящий год Мурманская областная Дума рассмотрела более 970 вопросов и приняла 129 законов. Многие законы касались здравоохранения и образования. Но главное в работе парламентариев – верстка регионального бюджета.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Бюджет принят, он имеет социальную направленность. Около 70% денежных средств идёт на решение социальных вопросов. Я думаю, это хороший задел для работы регионального правительства и Мурманской областной Думы в следующем году».

Большой пласт вопросов в этом году касался социальной сферы. Депутаты принимали законы, направленные на поддержку многодетных семей, детей-сирот, инвалидов и других категорий граждан. В том числе огромный пласт инициатив относится к поддержке добровольцев, мобилизованных и военных, принимающих участие в специальной операции на Украине, а также их семей.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Первое - это закон губернатора о том, что члены семей получают 100 тысяч и по 20 тысяч на ребёнка. Второе - это дети военнослужащих и мобилизованных получают бесплатное двухразовое горячее питание в школе. Дети, посещающие детский сад, получают 100% компенсацию за посещение. Также военнослужащие и мобилизованные освобождаются от транспортного налога».

И это не всё. Участникам спецоперации расширят меры поддержки по программе «Свой дом в Арктике».

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «У нас расширяется перечень категорий потенциальных получателей данной меры поддержки. У нас приводится в соответствие категория участников СВО. Также добавляется категория участников добровольческих формирований, которые также присутствуют на СВО. И по многочисленным обращениям, которые поступали в адрес правительства, предлагается дополнить категорией «ветераны боевых действий» и их супруги».

Также депутаты обсудили законопроект, устанавливающий возможность заменить полученный земельный участок деньгами. Затрагивает инициатива многодетные семьи и связана она с тем, что люди не всегда имеют возможность освоить землю и начать строительство. При этом рассматриваться статус семьи будет на момент получения участка. Ведь к сегодняшнему дню дети уже выросли и некоторые семьи юридически перестали считаться многодетными.