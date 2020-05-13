Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых

Он разработан, чтобы поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса.

С 1 июля 2020 года предлагается ввести специальный налог на профессиональный доход самозанятых северян. Его плательщиками могут стать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, при соблюдении ряда условий. При этом переход на новую систему налогообложения – добровольное решение налогоплательщика.

Председатель Думы Сергей Дубовой отметил, что принятие такого закона благоприятно скажется на экономическом климате в регионе. Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.