Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект о запрете продажи никотиновых снюсов детям

Как сообщает губернатор Андрей Чибис на своей странице в одной из социальных сетей, купить такую продукцию уже крайне сложно. Всё благодаря рейдам инспекторов Роспотребнадзора.

Специалисты этого ведомства провели ряд проверок мурманских магазинов и табачных ларьков, а предпринимателей, торгующих снюсами без документов, оштрафовали.

Однако, по-прежнему никотинсодержащие вещества продают через интернет. Глава Мурманской области уверен, что депутаты областной Думы поддержать законопроект запрещающий реализацию такой продукции.