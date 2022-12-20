Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Рождественские парламентские встречи в стенах Мурманской областной Думы стали хорошей традицией. Материальные вопросы остаются в зоне ответственности депутатов, они принимают законопроекты и распределяют бюджет. А вот когда наступает время встречи с духовенством, на первом плане — вопросы духовно-нравственные, сегодня как никогда актуальные. «Рождественские встречи» в этом году прошли в рамках регионального этапа XXXI Международных образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Новое время, в котором мы оказались, новая история, которая формируется на наших глазах, формирует определяет тему, задачу — максимальное осмысление нашего опыта и традиционных ценностей. Этот разговор совместный - между властью и церковью, между теми структурами, которые стоят на страже этих ценностей».

Именно на такой открытый, откровенный разговор и были настроены депутаты Мурманской областной Думы. Во время напряженной ситуации в мире, когда жизнь многих очень серьёзно меняется, важно не забывать о духовном, а ещё — знать историю своей Родины.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Самое главное, сохранить историю и культуру нашей России, тогда нас никакие силы не смогут, так сказать, разорвать, разъединить. Главная задача законодателей и церкви — сохранение истории нашей страны. У наших предшественников тоже были непростые условия, но они выстояли и сохранили для нас Россию. И мы должны сохранить великую Россию, чтобы она могла достойно представлять себя на международной арене».

Большое внимание было уделено и вопросам молодёжи, патриотического воспитания. Это очень важно для сохранения единства страны, подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. Депутаты вопросами молодёжи занимаются всерьёз, создан и работает молодёжный парламент, представители которого также присутствовали на «Рождественских встречах». Молодёжи очень важно услышать и узнать о духовных скрепах России и о том фундаменте убеждений, целей, взглядов, на котором строится действительно сильная страна.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это идеалы служения Отечеству, идеалы патриотизма, естественного продолжения жизни, крепкой семьи, брака. Брака - союза мужчины и женщины, многодетности, созидательного труда, вклада России в мировую историю культуры. Этот тот фундамент, на котором мы должны строить своё будущее и строить идеологию. Сейчас этот фундамент стараются разрушить или подточить. В мирской жизни эта ситуация называется драматическим вызовом. В период такого вызова мы и живём».

Про агрессивное вмешательство чуждых нам ценностей сказал и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. С этими вмешательствами борется церковь с тех пор, как мы прорубили окно в Европу.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Церковь противостоит этому своей фундаментальной сущностью, она состоит из традиций. Мы недаром называемся «православная» или «ортодоксальная» церковь, это означает церковь, которая никогда не поступится тем, что завещали предки — святые отцу и великие князья. Возвращение к традиционным ценностям это и есть возвращение к своим истокам православным».

Про веру и молитвы, которые оберегают в окопах, про книги, которые дают силы, про человечность, которую проявляют наши бойцы на передовой по отношению к своим врагам. Говорили про важное — про вызовы современности и про наш ответ на эти вызовы.

Епископ Североморский и Умбский Тарасий, управляющий североморской епархией: «Как сегодня самоорганизовалась страна, когда люди организовывают помощь и военным, и беженцам. И церковь в этом участвует. Человечный потенциал очень высок в нашем народе и дай Бог, чтобы он с помощью божьей и при усилии наших властей развивался и возрастал».

Роль государства в нравственной жизни, считают участники встречи, очень важна. На укрепление основ и принципов, которые лежат в основе нравственной жизни, должны нацелить свои усилия и церковь и власть.

Епископ Североморский и Умбский Тарасий, управляющий североморской епархией: «Несмотря на все наши трудности, само направление важно сохранить и поддержать на уровне церкви и государства. И внешнее очень важно, чтобы остановить человека от греха. Иначе зачем нужны законы? Особенно, если законы касаются сферы информационной деятельности, сферы общественной организации, чтобы было единство всех госорганов. Речь идёт, как сказал святейший патриарх, речь идёт о существовании страны - не больше, не меньше! Это переломный, очень важный момент».

Вместе с духовенством региона депутаты Мурманской областной Думы также обсудили тему реализации проекта по строительству духовно-спортивного центра в Мурманске, в котором предполагается проводить духовное и физическое воспитание молодёжи и спортсменов. На встрече подчеркнули особую важность именно комплексного подхода в вопросах обучения и воспитания нового поколения.